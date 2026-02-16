Nokia Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
16.2.2026 klo 21.30
Nokia Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet (Heard)
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Heard, David
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Nokia Corporation
LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 143398/5/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-02-16
Kauppapaikka: AQEA
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000681
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1783 Yksikköhinta: 5,94 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 1783 Keskihinta: 5,94 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-02-16
Kauppapaikka: BATF
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000681
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 17148 Yksikköhinta: 5,93834 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 17148 Keskihinta: 5,93834 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-02-16
Kauppapaikka: BEUP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000681
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 6699 Yksikköhinta: 5,94172 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 6699 Keskihinta: 5,94172 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-02-16
Kauppapaikka: MSIP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000681
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 82 Yksikköhinta: 5,942 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 82 Keskihinta: 5,942 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-02-16
Kauppapaikka: UBSY
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000681
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 246318 Yksikköhinta: 5,94636 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 246318 Keskihinta: 5,94636 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-02-16
Kauppapaikka: XTXE
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000681
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2970 Yksikköhinta: 5,942 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 2970 Keskihinta: 5,942 EUR
____________________________________________
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 275 000 Keskihinta: 5,9457 EUR
