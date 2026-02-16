Galapagos ontvangt transparantieverklaring van Bank of America

Mechelen, België; 16 februari 2026, 22:01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft een transparantieverklaring ontvangen van Bank of America.
Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 ontving Galapagos op 11 februari 2026 een transparantieverklaring van Bank of America Corporation. Daaruit blijkt dat Bank of America Corporation, als controlerende entiteit, op 9 februari 2026 de drempel van 5% van de stemrechten van Galapagos heeft overschreden, met inbegrip van de drempel van 5% voor gelijkwaardige financiële instrumenten, als gevolg van de verwerving van stemrechten en gelijkwaardige financiële instrumenten van Galapagos.
Op 11 februari 2026 bezat Bank of America Corporation (rekening houdend met de deelneming van haar dochterondernemingen) 104.522 stemrechten en 3.415.894 gelijkwaardige financiële instrumenten, wat gezamenlijk neerkomt op 5.34% van de momenteel uitstaande 65.897.071 aandelen van Galapagos.
Samenvatting van de transactie:
|Datum waarop de drempel werd overschreden
|Datum van kennisgeving
|Directe stemrechten na de transactie
|Equivalente financiële instrumenten na de transactie
|Totaal (%)
stemrechten
|9 februari 2026
|11 februari 2026
|0,16%
|5,18%
|5,34%
Inhoud van de kennisgevingen van Bank of America Corporation:
De kennisgeving van 11 februari 2026 bevat de volgende informatie:
- Datum van kennisgeving: 11 februari 2026
- Datum waarop de drempel is overschreden: 9 februari 2026
- Drempel van stemrechten die werd overschreden (in %): 5%
- Kennisgeving door: Bank of America Corporation
- Noemer: 65.897.071
- Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van financiële instrumenten die worden behandeld als stemgerechtigde effecten
- Gerapporteerde details:
|A) Stemrechten
|Eerdere kennisgeving
|Na de transactie
|Aantal stemrechten
|Aantal stemrechten
|% van de stemrechten
|Houder van stemrechten
|Gekoppeld aan effecten
|Niet gekoppeld aan effecten
|Gekoppeld aan effecten
|Niet gekoppeld aan effecten
|Bank of America Corporation
|0
|0
|0,00%
|Bank of America, Nationale Vereniging
|12.475
|12.481
|0,02%
|Merrill Lynch International
|105.026
|77.455
|0,12%
|Managed Account Advisors LLC
|3
|3
|0,00%
|BofA Securities, Inc.
|0
|0
|0,00%
|Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated
|14.462
|14.462
|0,02%
|U.S. Trust Company of Delaware
|121
|121
|0,00%
|Subtotaal
|132.087
|104.522
|0,16%
|TOTAAL
|104.522
|0
|0,16%
|0,00%
|B) Equivalente financiële instrumenten
|Na de transactie
|Houder van gelijkwaardige financiële instrumenten
|Type financieel instrument
|Vervaldatum
|Uitoefenperiode of -datum
|Aantal stemrechten dat kan worden verkregen indien het instrument wordt uitgeoefend
|% van de stemrechten
|Afwikkeling
|Merrill Lynch International
|Recht op terugroeping
|149.680
|0,23%
|fysiek
|BofA Securities, Inc.
|Recht op terugroeping
|29.400
|0,04%
|fysiek
|BofA Securities, Inc.
|Gebruiksrechten
|3.013.890
|4,57%
|fysiek
|Merrill Lynch International
|Gebruiksrechten
|1.275
|0,00%
|fysiek
|Bank of America, National Association
|Fysieke calloptie
|19/06/2026
|100.000
|0,15%
|fysiek
|Bank of America, National Association
|Swaps
|15/06/2026
|12.500
|0,02%
|contant
|Bank of America, National Association
|Swaps
|15/01/2027
|4.216
|0,01%
|contant
|Bank of America, National Association
|Swaps
|15/10/2027
|15
|0,00%
|contant
|Bank of America, National Association
|Swaps
|31/01/2028
|651
|0,00%
|contant
|Bank of America, National Association
|Swaps
|09/03/2026
|29.070
|0,04%
|Merrill Lynch International
|Swaps
|15/06/2026
|12.500
|0,02%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|15/01/2027
|15.405
|0,02%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|15/10/2027
|15
|0,00%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|30/04/2026
|11.000
|0,02%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|02/07/2026
|1.250
|0,00%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|01/11/2027
|5.230
|0,01%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|29/01/2027
|415
|0,00%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|27/02/2026
|312
|0,00%
|contant
|Merrill Lynch International
|Swaps
|09/03/2026
|29.070
|0,04%
|TOTAAL
|3.415.894
|5.18%
|TOTAAL (A&B)
|Aantal stemrechten
|% van stemrechten
|3.520.416
|5,34%
De keten van controle wordt beschreven aan het einde van de kennisgeving (sectie 11) en is hier te vinden.
Neem voor meer informatie contact op met Galapagos:
Investor Relations
Glenn Schulman
+1 412 522 6239
ir@glpg.com
Media
Media
Katie Morris
+1 952 288 6821
katiemorris@ententeinc.com
Bezoek ons op www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.
1 Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt en betreffende diverse bepalingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
