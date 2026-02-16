Galapagos ontvangt transparantieverklaring van Bank of America

Mechelen, België; 16 februari 2026, 22:01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft een transparantieverklaring ontvangen van Bank of America.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 ontving Galapagos op 11 februari 2026 een transparantieverklaring van Bank of America Corporation. Daaruit blijkt dat Bank of America Corporation, als controlerende entiteit, op 9 februari 2026 de drempel van 5% van de stemrechten van Galapagos heeft overschreden, met inbegrip van de drempel van 5% voor gelijkwaardige financiële instrumenten, als gevolg van de verwerving van stemrechten en gelijkwaardige financiële instrumenten van Galapagos.

Op 11 februari 2026 bezat Bank of America Corporation (rekening houdend met de deelneming van haar dochterondernemingen) 104.522 stemrechten en 3.415.894 gelijkwaardige financiële instrumenten, wat gezamenlijk neerkomt op 5.34% van de momenteel uitstaande 65.897.071 aandelen van Galapagos.

Samenvatting van de transactie:

Datum waarop de drempel werd overschredenDatum van kennisgevingDirecte stemrechten na de transactieEquivalente financiële instrumenten na de transactieTotaal (%)
stemrechten
9 februari 202611 februari 20260,16%5,18%5,34%

Inhoud van de kennisgevingen van Bank of America Corporation:
De kennisgeving van 11 februari 2026 bevat de volgende informatie:

  • Datum van kennisgeving: 11 februari 2026
  • Datum waarop de drempel is overschreden: 9 februari 2026
  • Drempel van stemrechten die werd overschreden (in %): 5%
  • Kennisgeving door: Bank of America Corporation
  • Noemer: 65.897.071
  • Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van financiële instrumenten die worden behandeld als stemgerechtigde effecten
  • Gerapporteerde details:

A) StemrechtenEerdere kennisgevingNa de transactie
 Aantal stemrechtenAantal stemrechten% van de stemrechten
Houder van stemrechten Gekoppeld aan effectenNiet gekoppeld aan effectenGekoppeld aan effectenNiet gekoppeld aan effecten
Bank of America Corporation00 0,00% 
Bank of America, Nationale Vereniging12.47512.481 0,02% 
Merrill Lynch International105.02677.455 0,12% 
Managed Account Advisors LLC33 0,00% 
BofA Securities, Inc.00 0,00% 
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated		14.46214.462 0,02% 
U.S. Trust Company of Delaware121121 0,00% 
Subtotaal132.087104.522 0,16% 
 TOTAAL104.52200,16%0,00%


B) Equivalente financiële instrumentenNa de transactie
Houder van gelijkwaardige financiële instrumentenType financieel instrumentVervaldatumUitoefenperiode of -datumAantal stemrechten dat kan worden verkregen indien het instrument wordt uitgeoefend% van de stemrechtenAfwikkeling
Merrill Lynch InternationalRecht op terugroeping  149.6800,23%fysiek
BofA Securities, Inc.Recht op terugroeping  29.4000,04%fysiek
BofA Securities, Inc.Gebruiksrechten  3.013.8904,57%fysiek
Merrill Lynch InternationalGebruiksrechten  1.2750,00%fysiek
Bank of America, National AssociationFysieke calloptie19/06/2026 100.0000,15%fysiek
Bank of America, National AssociationSwaps15/06/2026 12.5000,02%contant
Bank of America, National AssociationSwaps15/01/2027 4.2160,01%contant
Bank of America, National AssociationSwaps15/10/2027 150,00%contant
Bank of America, National AssociationSwaps31/01/2028 6510,00%contant
Bank of America, National AssociationSwaps09/03/2026 29.0700,04% 
Merrill Lynch InternationalSwaps15/06/2026 12.5000,02%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps15/01/2027 15.4050,02%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps15/10/2027 150,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps30/04/2026 11.0000,02%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps02/07/2026 1.2500,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps01/11/2027 5.2300,01%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps29/01/2027 4150,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps27/02/2026 3120,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps09/03/2026 29.0700,04% 
 TOTAAL  3.415.8945.18% 


TOTAAL (A&B)Aantal stemrechten% van stemrechten
 3.520.4165,34%

De keten van controle wordt beschreven aan het einde van de kennisgeving (sectie 11) en is hier te vinden.

Neem voor meer informatie contact op met Galapagos:
Investor Relations
Glenn Schulman

+1 412 522 6239
ir@glpg.com

Media
Media
Katie Morris
+1 952 288 6821
katiemorris@ententeinc.com

Bezoek ons op www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.

1 Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt en betreffende diverse bepalingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Bijlage


