Lerøy Seafood Group ASA: Invitasjon til presentasjon av resultater for 4. kvartal 2025

Lerøy Seafood Group ASA presenterer resultater for 4. kvartal 2025 den 24. februar på Continental Hotel, Stortingsgata 24/26, Oslo klokken 08:00. Det vil være mulig å stille spørsmål etter presentasjonen. Det blir servering av smakfull sjømatbuffet fra klokken 07:45. Presentasjonen vil også kunne følges som webcast på https://www.leroyseafood.com/no/investor/ hvor det også vil være adgang til å stille spørsmål.





Kvartalsrapporten og presentasjonen vil bli offentliggjort kl. 06.30 samme dag.



Et opptak av presentasjon på engelsk vil være tilgjengelig på http://www.leroyseafood.com/en/investor fra kl.12.00.



Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.