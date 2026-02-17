Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 9 février au 13 février 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 9 février au 13 février 2026

Puteaux, le 17 février 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 9 février 2026 au 13 février 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/02/2026 FR0012435121 56 589 26,3086 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/02/2026 FR0012435121 26 560 26,2355 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/02/2026 FR0012435121 3 802 26,2200 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/02/2026 FR0012435121 3 787 26,2102 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/02/2026 FR0012435121 46 500 26,6609 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/02/2026 FR0012435121 33 500 26,6723 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/02/2026 FR0012435121 4 936 26,6675 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/02/2026 FR0012435121 5 000 26,6737 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/02/2026 FR0012435121 39 811 26,7291 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/02/2026 FR0012435121 32 710 26,7228 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/02/2026 FR0012435121 4 887 26,7241 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/02/2026 FR0012435121 4 892 26,7418 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/02/2026 FR0012435121 50 000 26,9814 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/02/2026 FR0012435121 30 000 26,9937 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/02/2026 FR0012435121 5 000 26,9909 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/02/2026 FR0012435121 5 000 26,9988 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/02/2026 FR0012435121 54 971 26,9681 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/02/2026 FR0012435121 25 000 26,9398 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/02/2026 FR0012435121 4 566 26,9288 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/02/2026 FR0012435121 4 463 26,9202 AQE Total 441 974 26,7218

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

