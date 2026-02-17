Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 9 février au 13 février 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 9 février au 13 février 2026

Puteaux, le 17 février 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 9 février 2026 au 13 février 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/02/2026FR001243512156 58926,3086XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/02/2026FR001243512126 56026,2355DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/02/2026FR00124351213 80226,2200TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/02/2026FR00124351213 78726,2102AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49210/02/2026FR001243512146 50026,6609XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49210/02/2026FR001243512133 50026,6723DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49210/02/2026FR00124351214 93626,6675TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49210/02/2026FR00124351215 00026,6737AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49211/02/2026FR001243512139 81126,7291XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49211/02/2026FR001243512132 71026,7228DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49211/02/2026FR00124351214 88726,7241TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49211/02/2026FR00124351214 89226,7418AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/02/2026FR001243512150 00026,9814XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/02/2026FR001243512130 00026,9937DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/02/2026FR00124351215 00026,9909TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/02/2026FR00124351215 00026,9988AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/02/2026FR001243512154 97126,9681XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/02/2026FR001243512125 00026,9398DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/02/2026FR00124351214 56626,9288TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/02/2026FR00124351214 46326,9202AQE
 Total441 97426,7218 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

