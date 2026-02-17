Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – første transje for 2026

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under første transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2026.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 4. februar 2026.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 5. februar til senest 30. mars 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 4. februar 2026, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/664787

Fra 9. februar til 13. februar 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 505.500 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 266,7766 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 9. februar OSE 129.000 263,5919 34.003.355,10 CEUX TQEX 10. februar OSE 126.500 265,8455 33.629.455,75 CEUX TQEX 11. februar OSE 125.500 268,4448 33.689.822,40 CEUX TQEX 12. februar OSE 124.500 269,3410 33.532.954,50 CEUX TQEX 13. februar OSE CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 505.500 266,7766 134.855.587,75 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 265.944 258,6132 68.776.620,06 CEUX TQEX Totalt 265.944 258,6132 68.776.620,06 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 771.444 263,9624 203.632.207,81 CEUX TQEX Totalt 771.444 263,9624 203.632.207,81





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 60.998.636 egne aksjer, tilsvarende 2,39% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 51.674.197 egne aksjer. tilsvarende 2,02% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

Vedlegg