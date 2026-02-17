Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – første transje for 2026

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under første transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2026.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 4. februar 2026.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 5. februar til senest 30. mars 2026.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 4. februar 2026, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/664787
Fra 9. februar til 13. februar 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 505.500 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 266,7766 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|9. februar
|OSE
|129.000
|263,5919
|34.003.355,10
|CEUX
|TQEX
|10. februar
|OSE
|126.500
|265,8455
|33.629.455,75
|CEUX
|TQEX
|11. februar
|OSE
|125.500
|268,4448
|33.689.822,40
|CEUX
|TQEX
|12. februar
|OSE
|124.500
|269,3410
|33.532.954,50
|CEUX
|TQEX
|13. februar
|OSE
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|505.500
|266,7766
|134.855.587,75
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|265.944
|258,6132
|68.776.620,06
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|265.944
|258,6132
|68.776.620,06
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|771.444
|263,9624
|203.632.207,81
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|771.444
|263,9624
|203.632.207,81
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 60.998.636 egne aksjer, tilsvarende 2,39% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 51.674.197 egne aksjer. tilsvarende 2,02% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
