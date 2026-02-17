Corline Biomedical AB offentliggör bokslutskommuniké för perioden januari till december 2025

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed bokslutskommuniké för perioden januari till december 2025. Nedan följer en kort sammanfattning av kommunikén. Fullständig kommuniké finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil.

VD Henrik Nittmar kommenterar

”Under 2025 har Corline nått flera viktiga milstolpar, där den mest betydelsefulla är att bolagets produkt CHS™ för första gången ingår i en kommersiellt lanserad produkt på den amerikanska marknaden. Vi fortsätter med hög ambition in i 2026 och förväntar volymtillväxt och ökad kundaktivitet.”

Ekonomisk översikt över det fjärde kvartalet 2025

Nettoomsättningen uppgick till 2 104 KSEK (2 012).





Resultatet efter finansiella poster uppgick till ‑5 027 KSEK (-14 161).





Resultatpåverkande poster av engångskaraktär uppgick till 0 KSEK (-9 992).





Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,20 SEK (-0,62).

Ekonomisk översikt över perioden januari till december 2025

Nettoomsättningen uppgick till 7 651 KSEK (9 775).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 714 KSEK (-23 194).

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär uppgick till 0 KSEK (-9 992).

Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,59 SEK (-1,06).

Likvida medel uppgick per den 31 december 2025 till 20,6 MSEK (17,7).

Soliditeten uppgick per den 31 december 2025 till 95 % (92).

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet 2025

Den 1:e oktober meddelar Kardium att den första kommersiella användningen av Globe®-systemet skett på en ablationsklinik i Arkansas i USA. Behandlande läkare var Dr. Devi Nair, Ansvarig chefsläkare för Cardiac Electrophysiology och EP Research på St. Bernards Medical Center i Jonesboro, Arkansas. Globe®-systemet använder Corlines CHS-yta för att minska risken för blodproppsbildning vid ingreppet.

Den 8:e oktober beslutar styrelsen i Corline om en riktad nyemission till teckningskursen 20,50 SEK per aktie. Emissionen riktas till den internationella institutionella investeraren Eiffel Investment Group och tillför Corline totalt 23 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en premie om 4,8 procent mot den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie de 5 handelsdagar som föregår beslutet.

Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) – den myndighet som avgör vilka terapier som är berättigade till ersättning i USA – meddelar att från och med januari 2026 kommer behandling av förmaksflimmer (AFib) utgöra en ersättningsberättigad procedur inom Ambulatory Surgical Center (ASC)-miljöer. ASC är mindre avancerade vårdenheter och CMS beslut kommer att kraftigt utöka antalet möjliga patienter för PFA i allmänhet med särskild relevans för Kardiums Globe®-system eftersom det genom sin design är mindre operatörsberoende.

Viktiga händelser efter periodens utgång

Den 9:e januari beslutar styrelsen om en riktad emission om 1 MUSD till Kardium och om att uppta ett lån på ytterligare 1 MUSD från samma bolag. Teckningskursen i emissionen uppgår till 17,79 SEK, motsvarande en premie om cirka 6 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under fem dagar fram till 8:e januari 2026. Emissionen och lånet genomförs i syfte att stödja Corlines volymuppbyggnad i produktionen av reagenser, samt för att stärka det strategiska samarbetet mellan bolagen. Genom åtgärderna tillförs Corline motsvarande ca 18,5 MSEK.

För fullständig delårsrapport, se https://www.corline.se/investors/finansiella-rapporter

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.

Corline Biomedical AB är noterat på First North Growth Market (CLBIO) och säljer den egenutvecklade produkten CHS™ till medicinteknikkunder med behov av en högvärdig antitrombotisk yta, samt utvecklar Renaparin® för användning i regenerativ medicin och organtransplantation. CHS™ är kommersiellt tillgänglig i USA som ytbehandling för medicinteknik inom det snabbväxande PFA-segmentet för kateterbaserad hjärtarytmibehandling.





