



Nasdaq Copenhagen

Nikolaj Plads 6

1007 København K

Anmodning om suspension i enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

Grundet lokal børslukkedag i det underliggende marked anmodes om suspension i enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest den 17., 18. og 19. februar 2026.

De berørte afdelinger/andelsklasser vises i skemaet nedenfor.

Investeringsforeningen Danske Invest:

Afdeling/andelsklasse ISIN-kode OMX Identifikation Fjernøsten Indeks, klasse DKK d DK0010207141 DKIFJIX Nye Markeder, klasse DKK d DK0015710602 DKINYM Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK DK0060042026 DKINMAKK Nye Markeder 2, klasse DKK d DK0060080380 DKINM2

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Structuring