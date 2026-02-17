Communiqué de presse

Le système de simulation de menaces RADAR sol-air ARPEGE développé par Eviden, déployé lors d’un exercice d’entraînement des forces aériennes de l’OTAN

Issue des solutions MRTS (Mobile Radar Threat Simulator), le simulateur de menaces radar ARPEGE était au cœur de l’exercice mené dans le cadre du Tactical Leadership Program de l’OTAN mené en novembre sur la base aérienne Los Llanos en Espagne

Aix-en-Provence, France – 17 février 2026 – Eviden, la branche produits d’Atos Group leader dans les systèmes critiques de mission via son activité Avantix spécialisée dans la guerre électronique, est fière de voir le système de simulation de menace RADAR sol-air ARPEGE déployé lors d’un exercice du Tactical Leadership Program (TLP) de l’OTAN. L’opération s’est déroulée en novembre sur la base aérienne Los Llanos près d’Albacete en Espagne, où sont mis en œuvre les programmes de formation du TLP permettant aux pilotes de chasse de s’entraîner dans des environnements simulés, au plus près de leur réalité opérationnelle.

Ce projet illustre l’engagement d’Eviden à proposer des solutions adaptées aux besoins opérationnels des forces armées de l’OTAN dans le contexte de la haute intensité. Conçu par Avantix, le système ARPEGE est mis en œuvre depuis 2022 par la composante française Polygone de Guerre Electronique1, notamment sur la base aérienne d’entraînement Los Llanos de l’OTAN. Le système ARPEGE est constitué d’un poste de commandement central et de véhicules légers à distance, intégrant des générateurs de signaux radar, des antennes de suivi, et permet ainsi d’illuminer les aéronefs en vol par des menaces radar simulées. Lors des vols d’instruction, les illuminations radar générées représentent des menaces et font réagir les systèmes d’autoprotection des avions. Les pilotes de chasse sont évalués selon leur réaction : manœuvres d’évitement, mise en œuvre de leurrage, de brouillage, ou simulation d’attaque air-sol.

Cette solution mobile et flexible se déploie rapidement et peut travailler en réseau, en interconnectant plusieurs camions au centre de contrôle des opérations. Cette modularité permet de répondre aux différents besoins des forces sur des zones d’entraînement variées.

ARPEGE est issu de la gamme de solutions de simulation mobile de menace radar développées par Avantix (Mobile Radar Threat Simulator – MRTS). MRTS est une gamme de solutions évolutives qui intègrent des capacités d’adaptation aux signaux radar de nouvelle génération et aux systèmes de protection des menaces émergentes. La gamme MRTS permet la mise en œuvre de scénarios d’opérations complexes et réalistes, en fonction des contextes spécifiques d’entraînement des forces aériennes.

Bernard Payer, directeur général, Eviden, systèmes critiques de mission et président d’Avantix, a déclaré : « Avec ce système ARPEGE déployé dans le cadre de cet exercice, nous sommes particulièrement fiers de mettre notre expertise du spectre électromagnétique au service de l’excellence opérationnelle des pilotes de chasse des forces de l’OTAN. »

À propos d’Eviden

Eviden est la branche d’Atos Group pour les produits logiciels et matériels avec environ 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, opérant dans 36 pays et rassemblant 4 activités : le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’intelligence artificielle (vision AI). En tant que leader technologique, Eviden offre aux entreprises, organisations du secteur public et de défense et centres de recherche, une combinaison unique de technologies à la fois logicielles et matérielles pour les aider à tirer parti de leurs données. Fort de plus de 4 500 talents répartis dans le monde et de plus de 2 100 brevets technologiques, Eviden dispose d’un solide portefeuille de solutions innovantes et éco-performantes d’intelligence artificielle, de calcul avancé, de sécurité, de données et d’applications.

À propos d'Avantix

Avantix est une activité d’Eviden (Atos Group), spécialisée dans la guerre électronique, qui fournit des solutions de renseignement d'origine électromagnétique (ROEM) pour les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), à des fins opérationnelles et de renseignement dans les environnements navals, terrestres, aérospatiaux et cyber.

Avantix met son expertise en radiocommunication au service de ses clients français et internationaux depuis son site d’Aix-en-Provence (France), où sont situées ses capacités industrielles et de R&D souveraines.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 63 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 8 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

1 Le Polygone de Guerre Electronique (Multinational Aircrew Electronic Warfare Tactics Facility Polygone - MAEWTF POLYGONE) est un centre d'entraînement aux tactiques de guerre électronique situé à Bann, en Allemagne. Armé par 3 nations : les Etats-Unis, l’Allemagne et la France, sa composante française dépend du Centre d’Expertise Aérienne Militaire (CEAM).

