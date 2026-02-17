C&A setzt auf Nedap zur Verbesserung der Omnichannel-Prozesse

GROENLO, Niederlande, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nedap (AMS: NEDAP), weltweit führender Anbieter für Bestandstransparenz auf Artikelebene, hat eine Partnerschaft mit dem europäischen Modehändler C&A geschlossen, um die Omnichannel-Logistik mithilfe der Inventory Engine von Nedap zu optimieren. Diese strategische Zusammenarbeit ermöglicht die Echtzeit-Nachverfolgung und Statuszuweisung von E-Commerce-Artikeln und schafft durch höhere Bestandsgenauigkeit sowie eine verbesserte Click & Collect Customer Journey die Grundlage für eine reaktionsschnelle und agile Retail-Organisation.



C&A ist ein europäischer Omnichannel-Modehändler mit mehr als 1.300 Filialen. Der Click-&-Collect-Service, der es Kundinnen und Kunden ermöglicht, online zu bestellen und die Ware im Store abzuholen, ist ein wichtiger Bestandteil des Kundenerlebnisses. Dieses Modell kann jedoch operative Herausforderungen mit sich bringen, etwa wenn RFID-Bestandszählungen in den Filialen fälschlicherweise Artikel berücksichtigen, die für die Abholung reserviert sind, sofern der Artikelstatus nicht korrekt zugewiesen wird.



Um dieses Problem zu lösen, hat C&A die Inventory Engine von Nedap in seinen E-Commerce-Lagern implementiert. RFID-fähige Lesepunkte an den Versandstationen scannen ausgehende Artikel automatisch und weisen ihnen den korrekten Status zu. Diese Informationen werden in Echtzeit synchronisiert, sodass Click-&-Collect-Artikel von den Filialbeständen ausgeschlossen werden.



Durch die Implementierung dieser Lösung konnte die Genauigkeit der Bestandsdaten verbessert und operative Störungen in den Filialen reduziert werden. Die über die Inventory Engine von Nedap erfassten und verarbeiteten Daten unterstützen die Teams dabei, das nahtlose Einkaufserlebnis für Kundinnen und Kunden weiter zu verbessern. Die Technologie bietet eine zuverlässige und skalierbare Grundlage, die mit dem kontinuierlichen Wachstum des Unternehmens Schritt hält.



„Im Zeitalter von Omnichannel sind Warenbestände hochdynamisch“, sagt Tom Vieweger, RFID Business Experte bei Nedap. „Händler benötigen eine Architektur, die die Verfügbarkeit in Echtzeit widerspiegelt – einschließlich der für E-Commerce-Abholungen reservierten Artikel. Die Inventory Engine von Nedap bietet diese artikelgenaue Echtzeit-Sicht und ermöglicht es C&A, Komplexität zu reduzieren, Online-Bestellungen zuverlässig zu erfüllen und das nahtlose Einkaufserlebnis zu bieten, das Kundinnen und Kunden erwarten.“



Zentrale Vorteile

Für die Filialen: Präzise und zuverlässige Bestandserfassungen. Reservierte E-Commerce-Artikel werden vom Filialbestand ausgeschlossen, wodurch Fehlzählungen vermieden werden.

Für die Logistik: Schnelle Implementierung dank Plug-and-Play-Hardware wie dem RFID Arch und der RFID Station von Nedap, die eine schnelle Implementierung ohne komplexe Integration ermöglichen.





Das Projekt startete Ende 2024 und war innerhalb weniger Wochen produktiv. C&A skaliert die Lösung nun über seine gesamte Omnichannel-Infrastruktur hinweg.

Wie Nedap den Retail voranbringt

Nedap ist der weltweit führende Anbieter von RFID-basierten Einzelhandelslösungen und hat über 20.000 Geschäfte mit seiner iD Cloud-Plattform unter Vertrag. Nedap hilft Einzelhändlern, eine perfekte Bestandstransparenz zu erreichen, ohne dass es zu Verlusten kommt. iD Cloud vereinfacht das Multi-Store-Retail- und Supply-Chain-Management mithilfe von RFID und bietet Einzelhändlern Echtzeit-Einblicke auf Artikelebene in ihre Lagerbestände und den genauen Standort jedes Artikels. Dank dieser Echtzeit-Einblicke können Einzelhändler flexibler agieren, ihren Kunden ein besseres Omnichannel-Einkaufserlebnis bieten und ihren Umsatz steigern.



Über Nedap N.V.

Nedap ist führend in der Digital Twin Technology und überbrückt die physische und digitale Welt in den Bereichen Gesundheitswesen, Viehzucht, Retail und Sicherheit. Mit unserer „Technology for Life“-Philosophie schaffen wir nachhaltige, zukunftsorientierte Lösungen, die Menschen und Organisationen dabei helfen, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein.

Nedap ist mit mehr als 1.000 Mitarbeitern weltweit tätig. Das Unternehmen wurde 1929 gegründet und ist seit 1947 an der Euronext Amsterdam notiert. Der Hauptsitz befindet sich in Groenlo, Niederlande.

