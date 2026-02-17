SalMar – Vellykket plassering av nytt NOK senior usikret grønt obligasjonslån

SalMar ASA («SalMar»), ratet BBB+/Negative Outlook av Nordic Credit Rating, har gjennomført en vellykket plassering av NOK 750 millioner i et nytt senior usikret grønt obligasjonslån med 10 års løpetid og en kupong på 5.625% (tilsvarende en flytende rente på 3mN+150bps).

Det vil bli sendt søknad om notering av obligasjonen på Oslo Børs. Oppgjørsdato er satt til 25. februar 2026.

Danske Bank var tilrettelegger for obligasjonsutstedelsen.





For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Håkon Husby, Head of Investor Relations

Telefon: +47 936 30 449

E-post: hakon.husby@salmar.no





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12