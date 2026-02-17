Nouvelle succulente : Baskin-Robbins(MD) Canada et Nestlé(MD) Canada s’associent pour un délicieux lancement dans les épiceries canadiennes

TORONTO, 17 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Préparez vos cuillères. Baskin-RobbinsMD Canada et NestléMD Canada inc. s’associent pour transformer l’allée des congélateurs dans les épiceries, vous permettant d’amener chez vous les saveurs du bar laitier bien apprécié. À partir de février 2026, vous pourrez trouver certaines crèmes glacées signées Baskin-RobbinsMD dans votre épicerie locale. Vous pourrez ainsi transformer votre magasinage hebdomadaire en une célébration improvisée en clin d’œil.

« Les Canadiens adorent Baskin-Robbins pour sa joie, son côté nostalgique et ses saveurs innovantes qui mettent l’eau à la bouche », déclare Mark Cecchetto, président, division Crème glacée chez NestléMD Canada. « Avec ce lancement, nous transportons l’expérience ludique et fantaisiste de Baskin-RobbinsMD dans les foyers ».

Une gamme de saveurs légendaires



Baskin-RobbinsMD Canada et NestléMD Canada procéderont au lancement de cinq contenants de crème glacée aux saveurs favorites : Pâte à biscuits aux pépites de chocolat, Gold Medal Ribbon, Barbe à papa, Chocolate Mousse Royale, et Tango de mangue. Chaque saveur unique est offerte en formats à partager, ce qui permet aux familles de servir, de déguster et de sourire ensemble plus facilement.

Mais le plaisir va bien au-delà du bol. Les marques lanceront également cette année une nouvelle gamme de sandwichs glacés, inspirés des trois des saveurs les plus emblématiques de Baskin-Robbins, pour les personnes qui préfèrent déguster leurs gâteries à pleines mains : Pépites de chocolat, Tourbillon de caramel et Chocolate Mousse Royale.

« Nous sommes ravis de nous associer à Nestlé Canada pour offrir nos gâteries les plus appréciées à encore plus de Canadiens », déclare Michael Haley, président et directeur général, international, Inspire Brands. « Depuis des décennies, nos bars laitiers accueillent la joie et les célébrations, tout en offrant des gâteries inoubliables. Dès maintenant, aux côtés de NestléMD Canada, nous facilitons l’accès à la magie de Baskin-Robbins pour les familles, en tout temps et à même leurs foyers ».

Préparés au Canada, conçus pour propager la joie

Chaque contenant et chaque sandwich est préparé avec fierté avec des produits laitiers 100 % canadiens par NestléMD Canada à London, en Ontario. Ces produits offrent le goût riche et crémeux qui fait le bonheur de la population canadienne. De plus, toutes les saveurs sont élaborées sans colorants artificiels : après tout, un goût excellent passe par une recette simple, transparente et délicieuse.

À partir de février 2026, la crème glacée Baskin-RobbinsMD sera offerte dans l’allée des congélateurs des principaux détaillants d’épicerie à travers le Canada, dont Loblaws, Walmart, Metro et Sobeys. D’autres détaillants seront annoncés prochainement.

De plus, à partir d’avril, le paquet de 10 sandwichs à saveur Tourbillon de caramel sera également offert dans les établissements Costco des régions Est et Ouest.

La magie du bar laitier arrive officiellement dans les foyers, et nous avons hâte que vous puissiez découvrir le goût du plaisir. Pour en savoir plus, visitez https://www.faitavecnestle.ca/baskin-robbins-at-home.html.

À propos de Baskin-Robbins

Fondée en 1945, Baskin-Robbins est la plus grande chaîne mondiale de boutiques spécialisées en crème glacée, cumulant plus de 7 800 succursales au sein de 36 marchés à l’international. Baskin-Robbins fait partie de la famille de restaurants Inspire Brands. Pour de plus amples renseignements, visitez BaskinRobbins.ca et InspireBrands.com.

À propos de Nestlé Canada

NestléMD est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde et elle est présente dans 189 pays. NestléMD est une multinationale suisse présente au Canada depuis 1887 et fabrique ou distribue localement des produits dont les marques sont les plus reconnues et les plus appréciées dans le monde entier, notamment NESQUIKMD, HÄAGEN-DAZSMD, KITKATMD, NESCAFÉMD, PERRIERMD, NESPRESSOMD, GERBERMD et NESTLÉ PURINAMD. Ses 3 500 employés, répartis dans environ 12 emplacements au Canada, s’engagent dans l’objectif de Nestlé : libérer le pouvoir de la nourriture pour améliorer la qualité de vie de tous, aujourd’hui et pour les générations à venir. Pour de plus amples renseignements, visitez www.corporate.nestle.ca/fr .

