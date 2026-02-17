JFB und XTEND kündigen einen Unternehmenszusammenschluss im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar an, um einen Nasdaq-notierten US-Marktführer für KI-gesteuerte autonome Verteidigungsrobotik zu etablieren

Zu den strategischen Investoren in die Fusion zählen Eric Trump, Unusual Machines (NYSE: UMAC), American Ventures LLC, Protego Ventures, Aliya Capital und die Agostinelli Group.

Der implizite Erwerbswert, basierend auf dem Preis pro Aktie bei gleichzeitiger privater Platzierung, liegt bei 1,5 Milliarden US-Dollar.

Die Fusion soll ein autonomes Unternehmen für Verteidigungs- und Sicherheitssysteme schaffen, das KI-gesteuerte robotische Betriebssysteme mit etablierten US-Betriebs- und Infrastrukturfähigkeiten kombiniert und so die Sicherheit der Vereinigten Staaten und ihrer verbündeten Nationen stärkt.



PALM BEACH, Florida, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- JFB Construction Holdings (Nasdaq: JFB), ein Immobilienentwicklungs- und Bauunternehmen, gab heute bekannt, dass es im Rahmen einer reinen Aktientransaktion eine endgültige Vereinbarung für die Fusion mit XTEND , einem softwareorientierten Verteidigungstechnologieunternehmen mit dem AI XTEND Operating System (XOS) geschlossen hat. Der Unternehmenszusammenschluss wird zudem durch strategische Investitionen von Eric Trump, Unusual Machines (NYSE: UMAC), American Ventures LLC, Protego Ventures und Aliya Capital unterstützt. Nach dem Zusammenschluss wird erwartet, dass das dadurch entstandene Unternehmen in XTEND AI Robotics umbenannt und unter dem Ticker „XTND“ an der Nasdaq gelistet wird.

Die zusammengeführte Firma mit Hauptsitz und Produktionsstätte in Tampa, Florida, erwartet eine gute Positionierung, um ein führender US-Anbieter von KI-gesteuerten autonomen Verteidigungs- und Sicherheitslösungen zu werden. XTEND liefert autonome Systeme der nächsten Generation für Verteidigung, öffentliche Sicherheit und private Security-Anwendungen, die auf seinem bewährten Betriebssystem XOS basieren. Die Produkte von XTEND sind mit Fernsteuerungsfunktionen ausgestattet, die es mehreren Luft-, Boden- und Seedrohnen ermöglichen, komplexe dynamische Missionen mit sofortiger Einsatzbereitschaft auszuführen.

Außerdem soll die Transaktion den Ausbau und die Erhöhung der NDAA-konformen, aus den USA stammenden inländischen Kapazitäten in der Produktionsstätte von XTEND in Tampa, Florida, unterstützen und letztlich die Lieferung von XTEND-Produkten an Kunden in den USA, der NATO und Asien beschleunigen.

Aviv Shapira, Chief Executive Officer und Mitbegründer von XTEND, erklärte:

„Die Nachfrage nach Systemen, die Bediener vor Gefahren schützen, steigt angesichts der zunehmenden Instabilität der globalen Sicherheitslage rapide an und stellt derzeit eine der größten Marktchancen im Bereich der Verteidigungstechnologie dar. Durch den Zusammenschluss unserer Plattform mit JFB erwerben wir die Ressourcen, die wir zur Skalierung unserer Fertigungskapazitäten in den USA benötigen, und erhalten Zugang zu den öffentlichen Märkten der Vereinigten Staaten.“

Joseph F. Basile III, Chief Executive Officer von JFB, kommentierte:

„Was uns an XTEND besonders interessiert, ist die Stärke und Skalierbarkeit seines KI-gesteuerten Betriebssystems. XOS ist nicht einfach nur ein Produkt, sondern eine zentrale Autonomieplattform, die Software, Hardware und Missionsausführung in reale Umgebungen integriert. Durch die Kombination des Betriebssystems und der fortschrittlichen KI-Fähigkeiten von XTEND mit der Ausführungs-, Infrastruktur- und Ausbaukompetenz von JFB sehen wir eine klare Chance, die Fertigung in den USA zu beschleunigen, die Produktion verantwortungsbewusst zu skalieren und eine in Amerika gebaute und für die öffentlichen Märkte bereite Verteidigungstechnologieplattform der nächsten Generation zu unterstützen.“

Laut den Bedingungen der Fusionsvereinbarung werden die Aktionäre von XTEND und JFB Aktien einer neuen Holdinggesellschaft mit dem Namen XTEND AI Robotics erhalten. Nach Abschluss der Transaktion würden die derzeitigen XTEND-Aktionäre auf Pro-forma-Basis etwa 70,0 % und die JFB-Aktionäre etwa 30,0 % der Aktien von XTEND AI Robotics nach Verwässerungseffekt besitzen. Nicht eingeschlossen wären Aktien, die für eine Ausgabe im Rahmen der Aktienoptionspläne von XTEND AI Robotics reserviert sind.

Die Fusion wurde vom Vorstand beider Unternehmen einstimmig beschlossen und von den JFB-Aktionären als Mehrheitsbesitzer der ausgegebenen Stammaktien von JFB schriftlich genehmigt. Die Beteiligten gehen von einem Abschluss der Transaktion Mitte 2026 aus.

Berater

Stifel ist alleiniger Finanzberater und Kapitalmarktberater von XTEND.

Paul Hastings LLP, H-F & Co, Banai Azriel Stern und Meitar Law Offices fungieren als Rechtsberater von XTEND.

Dominari Securities LLC ist alleiniger Platzierungsagent für JFB Construction.

Sichenzia Ross Ference Carmel LLP und Amit Pollak Matlon fungieren als Rechtsberater von JFB.

Über JFB Construction Holdings

JFB Construction Holdings („JFB“) verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Wohn- und Gewerbebau sowie in der Projektentwicklung. Das Unternehmen verfügt über eine umfassende Erfahrung im Bau von Wohnanlagen, Einkaufszentren, nationalen Franchises, exklusiven Anwesen und Reiterhöfen sowie über zwei Millionen Quadratmetern Gewerbe- und Einzelhandelsflächen. JFB besitzt professionelles Fachwissen aus der Praxis, das zu der Qualität und Produktivität geführt hat, für die das Unternehmen bekannt ist.

Der gute Ruf von JFB basiert auf dem Vertrauen seiner Kunden und dem Mehrwert, den das Unternehmen bei jedem Projekt bietet.

JFB ist stolz darauf, die meisten Projekte durch Empfehlungen und wiederkehrende Kundschaft zu erhalten und bis heute in 36 US-Bundesstaaten Generalunternehmens- und Bauleitungsdienste erbracht zu haben.

Über XTEND

XTEND ist ein softwareorientiertes Unternehmen für Verteidigungs- und Sicherheitstechnologie, das ein einheitliches Betriebsökosystem für menschengeführte Autonomie in der Luft, zu Lande und zu Wasser aufbaut. Die Produkte von XTEND basieren auf dem proprietären Betriebssystem XOS und sind so konzipiert, dass Verteidigungs-, öffentliche Sicherheits- und private Security-Organisationen autonome Systeme in komplexen, risikoreichen Umgebungen sofort schlüsselfertig bereitstellen, skalieren und betreiben können. Das Unternehmen wurde in Tel Aviv, Israel, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tampa, Florida. Es kombiniert kampferprobte Software mit missionsoptimierten Plattformen, Kapazitäten und Fertigungsinfrastruktur, um integrierte, NDAA-konforme Lösungen in großem Maßstab zu liefern. Mit mehr als 10.000 global eingesetzten operativen Systemen vertraut man XTEND weltweit, wenn Zuverlässigkeit, Sicherheit und Missionsausführung von entscheidender Bedeutung sind. Weitere Informationen finden Sie unter http://ww.xtend.me.

WICHTIGER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Erklärungen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „Securities Act“) und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen im Allgemeinen Aussagen über die potenzielle Transaktion zwischen XTEND Reality Expansion Ltd. („XTEND“) und JFB Construction Holdings („JFB“), einschließlich Aussagen über die erwarteten Auswirkungen und Vorteile der potenziellen Transaktion, den Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion und strategische Initiativen für XTEND AI Robotics („XTEND AI Robotics“) nach dem Abschluss. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie „eventuell“, „werden“, „Ausblick“, „sollte“, „erwartet“, „plant“, „geht davon aus“, „könnte“, „beabsichtigt“, „zielt ab“, „prognostiziert“, „erwägt“, „glaubt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“ oder „fortsetzen“ bzw. der Verneinung dieser Begriffe oder anderer ähnlicher Ausdrücke identifizieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung sind lediglich Prognosen. Die Geschäftsleitung von Xtend und JFB stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen hauptsächlich auf aktuelle Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und Finanztrends, die sich ihrer Ansicht nach auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und die Betriebsergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf folgende Faktoren: Die Transaktion wird möglicherweise nicht vollzogen; es kann zu Schwierigkeiten bei der Integration und Realisierung der erwarteten Vorteile der Transaktion kommen; Xtend und JFB müssen möglicherweise Ressourcen einsetzen, die in anderen Bereichen ihres Geschäfts benötigt werden; es können Verbindlichkeiten bestehen, die derzeit nicht bekannt, wahrscheinlich oder schätzbar sind; die Transaktion kann dazu führen, dass die Geschäftsleitung einen Großteil ihrer Zeit und Aufmerksamkeit für Fragen im Zusammenhang mit der Transaktion und der Integration aufwenden muss; die erwarteten Synergien und betrieblichen Effizienzsteigerungen, die auf die Transaktion zurückzuführen sind, werden möglicherweise nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt nicht erreicht; es können erhebliche Transaktions- und Integrationskosten im Zusammenhang mit der Transaktion anfallen; es besteht die Möglichkeit, dass JFB zum Zeitpunkt des Abschlusses nicht über ausreichende Barmittel verfügt, um die Mindestbarzahlungsbedingung zu erfüllen; Rechtsverfahren, die nach Bekanntgabe der Transaktion gegen JFB und Xtend eingeleitet werden könnten, führen eventuell zu einem ungünstigen Ergebnis; mit dem Geschäft verbundene Risiken können zu zusätzlichen strategischen und operativen Risiken führen, die sich auf die Risikoprofile von Xtend, XTEND AI Robotics und JFB auswirken können und die möglicherweise nicht von jedem Unternehmen wirksam gemindert werden können; die Fähigkeit von JFB, Bauprojekte oder andere Transaktionen termingerecht und innerhalb des Budgets abzuschließen; Wetteränderungen und das Auftreten von Naturkatastrophen und Pandemien; die kürzlich von Regierungen verhängten Zölle auf Baumaterialien wie Stahl, Aluminium und Holz; Störungen in den Lieferketten; Anstieg der Kosten für Arbeitskräfte und Baumaterialien; die Fähigkeit von JFB, sichere Baustellen zu gewährleisten; die Abhängigkeit von Xtend von einer begrenzten Anzahl Kunden aus dem Verteidigungs- und Sicherheitsbereich der Regierung, die einen wesentlichen Teil seines Geschäfts ausmachen; erhebliche Verzögerungen oder Kürzungen bei den Mittelzuweisungen, den Programmen von Xtend und bestimmten staatlichen Finanzierungen und Programmen im weiteren Sinne, unter anderem als Folge einer anhaltenden Haushaltskrise und/oder eines Shutdowns der Regierung und/oder im Zusammenhang mit der globalen Sicherheitslage oder anderen globalen Ereignissen; verstärkter Wettbewerb innerhalb der Märkte und Bieterproteste von JFB und Xtend; Änderungen der Beschaffungsvorschriften und anderer US-amerikanischer und ausländischer Gesetze, einschließlich Änderungen durch Durchführungsverordnungen, Vertragsbedingungen und -praktiken, die für unsere Branche gelten, Feststellungen bestimmter zuständiger Regierungen hinsichtlich unserer Einhaltung dieser Anforderungen, eine aggressivere Durchsetzung dieser Anforderungen und Änderungen der Geschäftspraktiken der Kunden von Xtend weltweit; unangemessenes Verhalten von Mitarbeitern, Vertretern, Subunternehmern, Lieferanten, Geschäftspartnern oder Joint Ventures, an denen Xtend beteiligt ist, einschließlich Auswirkungen auf den guten Ruf von Xtend und seine Geschäftsfähigkeit; Cyber- und andere Sicherheitsbedrohungen oder Störungen, denen Xtend und JFB, ihre Kunden oder Lieferanten und andere Partner ausgesetzt sind, sowie Änderungen der entsprechenden Vorschriften; und die Fähigkeit von Xtend, Innovationen, neue Produkte und Technologien zu entwickeln, Fortschritte zu erzielen und von der digitalen Transformation zu profitieren sowie Technologien zu pflegen, um den Anforderungen der Kunden von Xtend gerecht zu werden. Darüber hinaus könnten eine Reihe wichtiger Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse von JFB, Xtend oder XTEND AI Robotics sowie andere zukünftige Umstände erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die wichtigen Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ in der Registrierungserklärung auf Formular S-4, die von JFB und XTEND AI Robotics einzureichen ist, erörtert werden, da diese Faktoren von Zeit zu Zeit in anderen bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC“) eingereichten Unterlagen aktualisiert werden können. Dazu zählen unter anderem die Investor-Relations-Website von Xtend unter www.xtend.me und die Investor-Relations-Website von JFB unter https://investors.jfbconstruction.net/. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist, übernehmen weder Xtend noch JFB die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Wichtige Informationen für Investoren und Aktionäre

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder eine Aufforderung, auf irgendeine Weise abzustimmen oder einem Vorgang zuzustimmen, dar. Wertpapiere dürfen nicht in einem Rechtsraum ausgegeben oder verkauft werden, in dem solch ein Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung dieser Wertpapiere gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Rechtsraums ungesetzlich wäre. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur auf der Grundlage eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des US-amerikanischen Securities Act entspricht. Im Zusammenhang mit der Transaktion wird XTEND AI Robotics eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 einreichen, die eine Informationserklärung von JFB, eine Vollmachtserklärung von XTEND und einen Prospekt von XTEND AI Robotics enthalten wird. Nachdem die Registrierungserklärung für wirksam erklärt wurde, wird JFB seinen Aktionären eine endgültige Informationserklärung zusenden, die Teil der Registrierungserklärung sein wird. Diese Mitteilung ersetzt nicht die Informationserklärung/Vollmachtserklärung/den Prospekt oder die Registrierungserklärung bzw. andere Dokumente, die JFB oder XTEND AI Robotics im Zusammenhang mit der Transaktion eventuell bei der SEC einreichen und an ihre Aktionäre versenden. ANLEGERN UND WERTPAPIERINHABERN VON XTEND UND JFB WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE INFORMATIONSERKLÄRUNG/VOLLMACHTSERKLÄRUNG/DEN PROSPEKT ODER DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG SOWIE ALLE ANDEREN DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WERDEN, SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN WERDEN. Anleger und Wertpapierinhaber können kostenlose Exemplare der Informationserklärung/des Prospekts (sobald verfügbar) und anderer Dokumente, die von JFB bei der SEC eingereicht wurden, über die Website der SEC unter http://www.sec.gov erhalten. Exemplare der von JFB bei der SEC eingereichten Dokumente sind kostenlos auf der Website von JFB unter https://investors.jfbconstruction.net/ verfügbar.

Ansprechpartner bei JFB Construction Holdings:

CORE IR

Mike Mason

516 222 2560

investors@jfbconstruction.net

Ansprechpartnerin bei XTEND:

Headline Media

Sarah Small

929 255 1449

sarah@headline.media

XTEND Anlegerkontakt:

MZ North America

Shannon Devine

XTEND@mzgroup.us

203-741-8811