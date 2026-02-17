JFB y XTEND anuncian una combinación de negocios por US$1.500 millones que establecerá un líder estadounidense en robótica autónoma de defensa impulsada por IA que cotizará en Nasdaq

Entre los inversionistas estratégicos de la fusión se encuentran Eric Trump, Unusual Machines (NYSE: UMAC), American Ventures, LLC, Protego Ventures, Aliya Capital y Agostinelli Group.

Valor implícito de adquisición de US$1.500 millones, basado en el precio pagado por acción en la colocación privada concurrente.

La fusión creará una compañía de sistemas autónomos de defensa y seguridad que combinará un sistema operativo robótico impulsado por inteligencia artificial con capacidades operativas e infraestructura consolidadas en EE. UU., fortaleciendo la seguridad de Estados Unidos y de sus naciones aliadas.



PALM BEACH, Florida, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- JFB Construction Holdings (Nasdaq: JFB), empresa de desarrollo inmobiliario y construcción, anunció hoy que ha celebrado un acuerdo definitivo de combinación de negocios con XTEND , una compañía de tecnología de defensa con enfoque “software-first”, respaldada por su sistema operativo de IA XTEND (XOS), en una transacción íntegramente en acciones. La combinación de negocios cuenta además con el respaldo de inversiones estratégicas de Eric Trump, Unusual Machines (NYSE: UMAC), American Ventures, LLC, Protego Ventures y Aliya Capital. Tras el cierre de la operación, se prevé que la compañía combinada pase a denominarse XTEND AI Robotics y cotice en Nasdaq bajo el símbolo “XTND”.

Con sede corporativa e instalaciones de producción en Tampa, Florida, se espera que la compañía combinada esté bien posicionada para convertirse en un proveedor líder en EE. UU. de soluciones autónomas de defensa y seguridad impulsadas por IA. XTEND desarrolla sistemas autónomos de nueva generación para aplicaciones de defensa, seguridad pública y seguridad privada, construidos sobre su sistema operativo XOS, probado en combate. Los productos de XTEND incorporan capacidades de operación remota que permiten a múltiples drones aéreos, terrestres y marítimos ejecutar misiones complejas y dinámicas con disponibilidad operativa inmediata.

Asimismo, se espera que la transacción respalde la expansión y el aumento de la capacidad de producción nacional en EE. UU., conforme a la NDAA, en la planta de XTEND en Tampa, Florida, y que acelere la entrega de los productos de XTEND a clientes en Estados Unidos, países aliados de la OTAN y Asia.

Aviv Shapira, director ejecutivo y cofundador de XTEND, comentó:

“La demanda de sistemas que mantengan a los operadores fuera de situaciones de riesgo está aumentando a medida que el entorno global de seguridad se vuelve más volátil, y esto representa una de las mayores oportunidades de mercado en tecnología de defensa en la actualidad. Al combinar nuestra plataforma con JFB, obtenemos los recursos necesarios para escalar nuestras capacidades de manufactura en Estados Unidos y acceder a los mercados públicos estadounidenses”.

Joseph F. Basile III, director ejecutivo (CEO) de JFB, comentó:

“Lo que nos atrajo de XTEND es la solidez y escalabilidad de su sistema operativo impulsado por IA. XOS no es solo un producto, sino una plataforma central de autonomía que integra software, hardware y ejecución de misiones en entornos del mundo real. Al combinar el sistema operativo y las capacidades avanzadas de IA de XTEND con la experiencia de ejecución, infraestructura y desarrollo de JFB, vemos una clara oportunidad para acelerar la manufactura en EE. UU., escalar la producción de manera responsable y respaldar una plataforma de tecnología de defensa de nueva generación, construida en Estados Unidos y lista para los mercados públicos”.

En virtud del acuerdo de fusión, los accionistas de XTEND y de JFB recibirán acciones de una nueva sociedad holding denominada XTEND AI Robotics. Al cierre de la transacción, los actuales accionistas de XTEND poseerán aproximadamente el 70.0 % y los accionistas de JFB aproximadamente el 30.0 % de las acciones totalmente diluidas de XTEND AI Robotics, sobre una base proforma, sin incluir las acciones reservadas para planes de incentivos en acciones.

La fusión ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías y por consentimiento escrito de los accionistas de JFB que representan la mayoría de las acciones ordinarias en circulación. Las partes prevén cerrar la operación a mediados de 2026.

Asesores

Stifel actúa como asesor financiero exclusivo y asesor de mercados de capitales de XTEND.

Paul Hastings LLP, H-F& Co, Banai Azriel Stern y Meitar Law Offices actúan como asesores legales de XTEND.

Dominari Securities LLC actúa como agente colocador exclusivo de JFB Construction.

Sichenzia Ross Ference Carmel LLP y Amit Pollak Matlon actúan como consejeros legales de JFB.

Acerca de JFB Construction Holdings

JFB Construction Holdings ("JFB") aporta generaciones de experiencia combinada en construcción y desarrollo residencial y comercial. Cuenta con una larga trayectoria en construcción de comunidades multifamiliares, centros comerciales, franquicias nacionales, residencias exclusivas y ecuestres, y más de 2 millones de pies cuadrados de espacios comerciales y minoristas. JFB ofrece experiencia práctica y profesional, lo que ha dado lugar a los estándares de calidad y productividad que la caracterizan.

La reputación de JFB se ha construido sobre la confianza de sus clientes y el valor que aporta a cada proyecto.

JFB se enorgullece de que la mayoría de sus proyectos se obtienen mediante referencias y clientes recurrentes, y que hasta la fecha ha prestado servicios de contratista general y gestión de construcción en 36 estados de Estados Unidos.

Acerca de XTEND

XTEND es una empresa de tecnología de defensa y seguridad con enfoque centrado en software, que desarrolla un ecosistema operativo unificado para autonomía guiada por humanos en los dominios aéreo, terrestre y marítimo. Respaldados por su sistema operativo propietario XOS, los productos de XTEND están diseñados para permitir a organizaciones de defensa, seguridad pública y seguridad privada implementar, escalar y operar sistemas autónomos con disponibilidad operativa inmediata en entornos complejos y de alto riesgo. Fundada en Tel Aviv, Israel, y con sede en Tampa, Florida, la compañía combina software probado en combate con plataformas optimizadas para misiones, cargas útiles e infraestructura de manufactura para ofrecer soluciones integradas y conformes con la NDAA a escala. Con más de 10.000 sistemas operativos desplegados en todo el mundo, XTEND es una marca de confianza global donde la fiabilidad, la seguridad y la ejecución de misiones son críticas. Para más información visite, http://www.xtend.me .

DECLARACIÓN CAUTELAR SOBRE DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Esta comunicación contiene, y las declaraciones verbales realizadas periódicamente por nuestros representantes pueden contener, declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"), y la Sección 21E de la Ley de Mercado de Valores de 1934, según enmendada. Estas declaraciones prospectivas generalmente incluyen declaraciones relativas a la posible transacción entre XTEND Reality Expansion Ltd. ("XTEND") y JFB Construction Holdings ("JFB"), incluidas declaraciones sobre los impactos y beneficios esperados de la posible transacción, el calendario previsto para el cierre de la transacción y las iniciativas estratégicas de XTEND AI Robotics (“XTEND AI Robotics”) tras el cierre. Todas las declaraciones contenidas en esta comunicación, distintas de las declaraciones de hechos históricos, pueden constituir declaraciones prospectivas. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por términos como “puede”, “hará”, “perspectiva”, “debería”, “espera”, “planea”, “anticipa”, “podría”, “pretende”, “objetivos”, “proyecta”, “contempla”, “cree”, “estima”, “predice”, “potencial” o “continuar”, o la forma negativa de estos términos u otras expresiones similares. Las declaraciones prospectivas contenidas en esta comunicación son únicamente predicciones. La administración de XTEND y JFB ha basado estas declaraciones prospectivas principalmente en sus expectativas actuales y proyecciones sobre eventos futuros y tendencias financieras que considera que pueden afectar su negocio, situación financiera y resultados de operaciones. Estas declaraciones no constituyen promesas ni garantías e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes que pueden causar que los resultados reales, el desempeño o los logros difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas, incluidos, entre otros: que la transacción pueda no consumarse; que puedan surgir dificultades en la integración y en la materialización de los beneficios esperados de la transacción; que XTEND y JFB puedan necesitar utilizar recursos requeridos en otras áreas de su negocio para llevar a cabo la transacción; que puedan existir pasivos que no sean conocidos, probables o estimables en este momento; que la transacción pueda resultar en la distracción del tiempo y la atención de la administración hacia asuntos relacionados con la transacción y la integración; que las sinergias y eficiencias operativas esperadas atribuibles a la transacción no se logren dentro de los plazos previstos o en absoluto; que puedan existir costos significativos de transacción y de integración en relación con la transacción; la posibilidad de que JFB no disponga de efectivo suficiente al cierre para satisfacer la condición mínima de efectivo; resultados desfavorables de procedimientos legales que puedan iniciarse contra JFB y XTEND tras el anuncio de la transacción; riesgos inherentes al negocio que puedan generar riesgos estratégicos y operativos adicionales que puedan afectar los perfiles de riesgo de XTEND, XTEND AI Robotics y JFB, y que cada compañía podría no ser capaz de mitigar eficazmente; la capacidad de JFB para completar proyectos de construcción u otras transacciones dentro del cronograma y presupuesto establecidos; cambios en las condiciones climáticas y la ocurrencia de desastres naturales y pandemias; la reciente imposición de aranceles por parte de gobiernos sobre materiales de construcción, como acero, aluminio y madera; interrupciones en las cadenas de suministro; aumentos en el costo de la mano de obra y los materiales de construcción; la capacidad de JFB para mantener sitios de trabajo seguros; la dependencia de XTEND de un número limitado de clientes de defensa y seguridad gubernamental para una parte sustancial de su negocio; retrasos significativos o reducciones en asignaciones presupuestarias, programas de XTEND y determinados financiamientos y programas gubernamentales en general, incluso como resultado de una resolución continua prolongada y/o un cierre del gobierno, y/o relacionados con el entorno global de seguridad u otros eventos globales; mayor competencia en los mercados de JFB y XTEND y protestas en procesos de licitación; cambios en las leyes de contratación pública y otras leyes de EE. UU. y extranjeras, incluidos cambios mediante órdenes ejecutivas, términos contractuales y prácticas aplicables a la industria, determinaciones de ciertos gobiernos aplicables respecto al cumplimiento de tales requisitos, una aplicación más rigurosa de dichos requisitos y cambios en las prácticas comerciales globales de los clientes de XTEND; conductas indebidas de empleados, agentes, subcontratistas, proveedores, socios comerciales o empresas conjuntas en las que participe XTEND, incluido el impacto en la reputación de XTEND y su capacidad para hacer negocios; amenazas cibernéticas y otras amenazas o interrupciones de seguridad que enfrenten XTEND y JFB, sus clientes o sus proveedores y otros socios, y cambios en las regulaciones relacionadas; y la capacidad de XTEND para innovar, desarrollar nuevos productos y tecnologías, avanzar y beneficiarse de la transformación digital y mantener tecnologías que satisfagan las necesidades de los clientes de XTEND. Además, diversos factores importantes podrían causar que los resultados futuros reales de JFB, XTEND o XTEND AI Robotics, y otras circunstancias futuras, difieran materialmente de los expresados en cualquier declaración prospectiva, incluidos, entre otros, aquellos factores importantes que se analizarán en la sección titulada “Factores de Riesgo” en la declaración de registro en el Formulario S-4 que será presentada por JFB y XTEND AI Robotics, y que podrán actualizarse periódicamente en otras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la “SEC”), incluidos, sin limitación, el sitio de relaciones con inversionistas de XTEND en www.xtend.me y el sitio de relaciones con inversionistas de JFB en https://investors.jfbconstruction.net/ . Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan y, salvo que lo exija la ley aplicable, ni XTEND ni JFB asumen obligación alguna de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros motivos.

Información importante para inversionistas y accionistas

Esta comunicación tiene fines exclusivamente informativos y no tiene por objeto, ni constituye, una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni una solicitud de voto o aprobación, ni habrá emisión o venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores salvo mediante un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores. En relación con la transacción, XTEND AI Robotics presentará una declaración de registro en el Formulario S-4, que incluirá una declaración informativa de JFB, una declaración de representación (proxy statement) de XTEND y constituirá un prospecto de XTEND AI Robotics. Una vez que la declaración de registro sea declarada efectiva, JFB enviará por correo a sus accionistas una declaración informativa definitiva que formará parte de la declaración de registro. Esta comunicación no sustituye la declaración informativa/de representación/prospecto ni la declaración de registro ni cualquier otro documento que JFB o XTEND AI Robotics puedan presentar ante la SEC y enviar a sus accionistas en relación con la transacción. SE INSTA A LOS INVERSIONISTAS Y TENEDORES DE VALORES DE XTEND Y JFB A LEER DETENIDAMENTE Y EN SU TOTALIDAD LA DECLARACIÓN INFORMATIVA/DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN/PROSPECTO O LA DECLARACIÓN DE REGISTRO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE SE PRESENTE ANTE LA SEC CUANDO ESTÉ DISPONIBLE, YA QUE CONTENDRÁ INFORMACIÓN IMPORTANTE. Los inversionistas y tenedores de valores podrán obtener copias gratuitas de la declaración informativa/prospecto (cuando esté disponible) y de otros documentos presentados ante la SEC por JFB a través del sitio web mantenido por la SEC en http://www.sec.gov . Las copias de los documentos presentados ante la SEC por JFB estarán disponibles sin costo en el sitio web de JFB en https://investors.jfbconstruction.net/ .

