JFB et XTEND annoncent une fusion valorisée à 1,5 milliard de dollars en vue d’instituer un leader américain de la robotique de défense autonome optimisée par l’IA coté au Nasdaq

Eric Trump, Unusual Machines (NYSE : UMAC), American Ventures, LLC, Protego Ventures, Aliya Capital et Agostinelli Group figurent parmi les investisseurs stratégiques de l’opération.

Acquisition estimée à 1,5 milliard de dollars selon le prix par action retenu dans le cadre du placement privé réalisé en parallèle.

La fusion entend donner naissance à une société spécialisée dans les systèmes de défense et de sécurité autonomes conjuguant un système d’exploitation robotique optimisé par l’IA et des capacités opérationnelles et informatiques étasuniennes dans le but de renforcer la sécurité des États-Unis et de ses alliés.



PALM BEACH, Floride, 17 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- JFB Construction Holdings (Nasdaq : JFB), une société de construction et de développement immobilier a annoncé ce jour la conclusion d’un accord définitif de fusion avec XTEND , un acteur technologique du secteur de la défense à dominante logicielle et dont le système d’exploitation XTEND optimisé par l’IA (XOS) fait référence, dans le cadre d’une transaction exclusivement réalisée par échange d’actions. L’opération est par ailleurs soutenue par des investissements stratégiques consentis par Eric Trump, Unusual Machines (NYSE : UMAC), American Ventures, LLC, Protego Ventures et Aliya Capital. À l’issue de la procédure, la coentreprise devrait être renommée XTEND AI Robotics et rejoindre le Nasdaq sous le symbole « XTND ».

La nouvelle société, qui a choisi Tampa dans l’état américain de la Floride pour y établir son siège et un site de production, entend se positionner aux États-Unis comme un acteur de premier ordre spécialisé dans les solutions autonomes de défense et de sécurité optimisées par l’IA. XTEND conçoit des systèmes autonomes nouvelle génération pour la défense, la sécurité publique et des applications pour la sécurité privée qui reposent sur son système d’exploitation XOS ayant fait ses preuves sur le terrain. Les produits XTEND intègrent des fonctions de contrôle à distance permettant à différents types de drones aériens, terrestres et maritimes de mener des missions complexes et dynamiques à la maturité opérationnelle immédiate.

La transaction devrait également permettre à XTEND de développer ses capacités de production intérieures sur son site floridien de Tampa, et conformément aux exigences des lois fédérales américaines regroupées sous l’acronyme NDAA (National Defense Authorization Act, ou lois d’autorisation de la défense nationale). Une accélération de la mise sur le marché de ses solutions sur le territoire américain, chez les alliés de l’OTAN et en Asie est également attendue à terme.

Aviv Shapira, président-directeur général et cofondateur de XTEND, a déclaré :

« La demande de systèmes qui maintiennent les opérateurs hors de danger explose dans un contexte de volatilité de l’environnement sécuritaire mondial plus marquée. Cette tendance se traduit aujourd’hui en l’une des plus importantes opportunités de marché dans le secteur des technologies de défense. Associer notre plateforme à JFB nous apporte les ressources nécessaires pour renforcer nos capacités industrielles aux États-Unis et nous ouvre l’accès aux marchés publics du pays. »

Pour Joseph F. Basile III, président-directeur général de JFB :

« La robustesse et la scalabilité du système d’exploitation optimisé par l’IA de XTEND nous ont particulièrement séduits. En effet, XOS est bien plus qu’un produit. C’est une plateforme d’autonomie centrale qui intègre le logiciel, le matériel et l’exécution de missions en environnement réel. Pour nous, réunir le système d’exploitation et les fonctionnalités avancées d’IA de XTEND et l’expertise en exécution, en infrastructures et en aménagement de JFB représente une opportunité claire d’accélérer la production industrielle américaine, de développer les capacités de production de manière responsable et de soutenir une plateforme technologique de défense nouvelle génération, conçue aux États-Unis et prête pour les marchés publics. »

Conformément à l’accord de fusion, les actionnaires de XTEND et ceux de JFB recevront conjointement des actions d’une nouvelle société holding désignée XTEND AI Robotics. À la clôture de la transaction, les actionnaires actuels de XTEND détiendraient environ 70,0 % du capital entièrement dilué de XTEND AI Robotics, contre près de 30,0 % pour ceux de JFB, sur une base pro forma, et hors actions réservées au titre des plans d’intéressement en actions de XTEND AI Robotics.

Les conseils d’administration des deux sociétés ont unanimement approuvé la fusion, tandis que les actionnaires majoritaires d’actions ordinaires de JFB l’ont validée par écrit. Les parties comptent conclure la transaction à la mi-2026.

Conseillers

XTEND a retenu le cabinet Stifel au titre de conseiller financier exclusif et de conseiller en marchés des capitaux et le cabinet Paul Hastings LLP, H-F& Co, Banai Azriel Stern and Meitar Law Offices au titre de conseiller juridique.

De son côté, JFB Construction a désigné la société financière Dominari Securities LLC pour agir en qualité d’agent de placement exclusif et Sichenzia Ross Ference Carmel LLP et Amit Pollak Matlon agissent en tant que conseillers juridiques de JFB.

À propos de JFB Construction Holdings

JFB Construction Holdings, ou « JFB » s’appuie sur une expérience cumulée pendant plusieurs générations dans la construction et le développement immobilier, tant résidentiel que commercial. Au fil des années, JFB a construit des structures résidentielles collectives, des centres commerciaux, des bâtiments dédiés à des franchises nationales, des propriétés exclusives et des résidences équestres. La société a également fait sortir de terre plus de 185 000 m² de surfaces commerciales et de détail. JFB capitalise sur une expertise opérationnelle et professionnelle de terrain, garante de la qualité et du niveau de production qui justifient sa réputation.

Sa notoriété repose sur la confiance de ses clients et la promesse d’une qualité d’exécution garantie projet après projet.

La société est fière de constater que pour la plupart, ses projets naissent de recommandations et de clients réguliers et se targue d’avoir à ce jour délivré des services d’entreprise générale et de gestion de construction dans 36 États américains.

À propos de XTEND

XTEND est une entreprise du secteur technologique spécialisée dans la défense et la sécurité qui place le logiciel au cœur de son modèle pour développer un écosystème opérationnel intégré pour systèmes autonomes guidés par l’humain dans les domaines aérien, terrestre et maritime. XTEND conçoit des produits structurés autour de son propre système d’exploitation XOS pour permettre aux acteurs de la défense, de la sécurité publique et de la sécurité privée de déployer, développer et exploiter des systèmes autonomes à la disponibilité opérationnelle immédiate dans des environnements complexes et présentant un degré de risque élevé. Fondée à Tel-Aviv, en Israël, et domiciliée à Tampa, en Floride, la société associe un logiciel testé sur le champ de bataille à des plateformes, systèmes embarqués et infrastructures industrielles optimisées pour les missions pour proposer des solutions intégrées conformes aux lois NDAA à l’échelle industrielle. Avec plus de 10 000 systèmes opérationnels déployés partout dans le monde, XTEND est un partenaire de confiance partout où la fiabilité, la sécurité et l’exécution de mission s’imposent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page http://ww.xtend.me .

MISE EN GARDE À PROPOS DES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

La présente communication contient des déclarations prospectives au sens de la loi fédérale américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières de 1995, Private Securities Litigation Reform Act, de l’article 27A de la loi fédérale américaine de régulation des marchés financiers primaires de 1933, Securities Act (le « Securities Act ») et de l’article 21E de la loi fédérale américaine de régulation des marchés financiers secondaires de 1934, Securities Exchange Act, dans leurs versions modifiées, de même que toute déclaration orale ponctuellement exprimée par nos représentants. Ces déclarations prospectives comprennent en général des affirmations relatives à la transaction potentielle entre XTEND Reality Expansion Ltd., ci-après désignée « XTEND » et JFB Construction Holdings, ci-après désignée « JFB », et plus particulièrement ses effets et avantages attendus, le calendrier prévisionnel de clôture et les initiatives stratégiques prévues post-clôture pour XTEND AI Robotics, ci-après désignée « XTEND AI Robotics ». Dans la présente communication, toutes les déclarations autres que celles relevant de faits historiques peuvent constituer des déclarations prospectives. Dans certains cas, les déclarations prospectives se caractérisent par l’emploi de termes comme « peut », « sera », « perspectives », « devrait », « s’attend à », « planifie », « anticipe », « pourrait », « entend », « vise », « projette », « envisage », « croit », « estime », « prévoit », « potentiel », ou encore « poursuivre », ou leur forme négative et d’autres expressions de même sens. Les déclarations prospectives s’entendent exclusivement comme des prévisions. Elles reposent largement sur les attentes et les projections actuelles des directions de XTEND et de JFB à propos d’événements à venir et des tendances financières susceptibles selon elles d’avoir une incidence sur leur activité, leur situation financière et leurs résultats. Ces déclarations ne sauraient constituer des promesses ou des garanties. Elles s’assortissent de risques connus ou non, d’incertitudes et d’autres facteurs importants susceptibles d’entraîner des résultats, performances ou réalisations sensiblement différents de ceux qui y sont exprimés ou sous-entendus, et plus particulièrement : le risque que l’opération envisagée n’aboutisse pas, les éventuelles difficultés au niveau de l’intégration et tout obstacle à la matérialisation des bénéfices attendus, le recours éventuel à des ressources nécessaires à d’autres activités du côté de Xtend et de JFB, l’existence de passifs inconnus, probables ou non estimables à ce stade, la mobilisation du temps et de l’attention des dirigeants vers tout obstacle en lien avec la transaction et l’intégration, l’hypothèse selon laquelle les synergies et gains d’efficacité opérationnelle attendus de la transaction pourraient ne pas se concrétiser dans le calendrier prévu, voire ne pas se réaliser, la réalité de coûts de transaction et d’intégration significatifs, la possibilité que JFB ne dispose pas de liquidités suffisantes à la clôture de l’opération pour satisfaire aux exigences minimales de trésorerie, l’issue défavorable de procédures judiciaires susceptibles d’être engagées à l’encontre de JFB et de Xtend à la suite de l’annonce de la fusion, la possibilité que des risques propres aux activités engendrent des risques stratégiques et opérationnels supplémentaires et pouvant affecter le profil de risque de Xtend, XTEND AI Robotics et JFB, que chacune de ces sociétés pourrait ne pas être en mesure d’atténuer de manière effective, l’aptitude de JFB à livrer ses projets de construction ou autres transactions dans le respect des délais et budgets impartis, les conditions météorologiques et la survenance de catastrophes naturelles ou de pandémies, la récente imposition de droits de douane sur des matériaux de construction comme l’acier, l’aluminium ou le bois, les perturbations des chaînes d’approvisionnement, la hausse des frais relatifs au travail et celle des matériaux de construction, la capacité de JFB à assurer la sécurité de ses chantiers, la dépendance de XTEND à un portefeuille limité de clients relevant des secteurs de la défense et de la sécurité d’État et représentant une part prépondérante de son chiffre d’affaires, les retards ou révisions à la baisse marqués des dotations, des programmes de Xtend et plus largement de certains financements et programmes gouvernementaux, notamment en raison d’une résolution budgétaire provisoire prolongée et/ou d’une paralysie des administrations, et/ou en lien avec le contexte sécuritaire mondial ou d’autres événements d’envergure internationale, le durcissement de la concurrence sur les marchés cibles de JFB et de Xtend, ainsi que les contestations survenant dans le cadre de procédures d’attribution de marchés, l’évolution des règles de passation des marchés publics et d’autres législations américaines et étrangères, y compris celles résultant de décrets présidentiels, d’exigences contractuelles et de pratiques propres à nos secteurs d’activité, des observations émises par certaines autorités compétentes envers notre conformité à ces exigences, un renforcement de leur application, et l’évolution des pratiques commerciales des clients de Xtend à l’échelle mondiale, des comportements inappropriés de la part d’employés, d’agents, de sous-traitants, de fournisseurs, de partenaires commerciaux ou de coentreprises auxquelles Xtend participe, y compris leurs conséquences sur la réputation de Xtend et sa capacité à exercer ses activités, les cybermenaces et autres risques ou incidents de sécurité affectant Xtend et JFB, leurs clients, fournisseurs ou autres partenaires et les évolutions de la réglementation correspondante, la capacité de Xtend à innover, développer de nouveaux produits et technologies, progresser et profiter de la transformation numérique, et son aptitude à développer des technologies répondant aux besoins de ses clients. En outre, un certain nombre de facteurs importants et circonstances à venir pourraient amener les résultats effectifs futurs de JFB, Xtend ou XTEND AI Robotics à différer sensiblement de ceux exprimés dans toute déclaration prospective, notamment sans toutefois s’y limiter, ceux importants qui sont détaillés à la rubrique « Facteurs de risque » de la déclaration d’enregistrement à déposer sous formulaire S-4 par JFB et XTEND AI Robotics auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Ces facteurs sont susceptibles d’être révisés ponctuellement dans d’autres documents déposés ultérieurement, y compris, entre autres, sur la page Relations investisseurs des sites Internet de Xtend et JFB, respectivement consultable à l’adresse www.xtend.me et https://investors.jfbconstruction.net/ . Les déclarations prospectives sont exclusivement valables à leur date de publication. Xtend et JFB déclinent toute obligation de les actualiser ou de les réviser, même à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres circonstances, sauf si la loi l’exige.

Informations importantes à l’attention des investisseurs et des actionnaires

La présente communication s’entend exclusivement à titre informatif et ne saurait constituer une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres, ni une sollicitation de vote ou d’approbation. Aucune émission ou vente de titres ne saurait par ailleurs se réaliser dans aucun territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant dépôt ou éligibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières qui y sont en vigueur. Aucune offre de titres ne saurait s’envisager à défaut d’un prospectus conforme aux exigences de l’article 10 de la loi fédérale américaine Securities Act. Dans le cadre de la transaction, XTEND AI Robotics déposera une déclaration d’enregistrement sous formulaire S-4 intégrant une note d’information de JFB, une circulaire de procuration de XTEND et un prospectus relatif à XTEND AI Robotics. Après l’entrée en vigueur de la déclaration d’enregistrement, JFB adressera à ses actionnaires une note d’information définitive en faisant partie. La présente communication n’entend pas se substituer à la note d’information, circulaire de procuration, prospectus ou déclaration d’enregistrement, ni à tout autre document à déposer ultérieurement par JFB ou XTEND AI Robotics auprès de la SEC et à transmettre aux actionnaires dans le cadre de la transaction. NOUS RECOMMANDONS VIVEMENT AUX INVESTISSEURS ET PORTEURS DE TITRES DE XTEND ET DE JFB DE LIRE ATTENTIVEMENT ET INTÉGRALEMENT LA NOTE D’INFORMATION, LA CIRCULAIRE DE PROCURATION, LE PROSPECTUS OU LA DÉCLARATION D’ENREGISTREMENT, AINSI QUE TOUT AUTRE DOCUMENT À DÉPOSER ULTÉRIEUREMENT AUPRÈS DE LA SEC, ET DÈS PUBLICATION, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. Tout investisseur ou porteur de titres peut gratuitement obtenir un exemplaire de la note d’information et/ou du prospectus (dès publication effective) et de tout autre document réglementaire déposé par JFB sur le site de la SEC depuis la page http://www.sec.gov . Des exemplaires des documents déposés par JFB auprès de la SEC seront également disponibles gratuitement sur le site Internet de la société à l’adresse https://investors.jfbconstruction.net/ .

