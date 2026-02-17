JFB ו-XTEND מכריזות על איחוד עסקי בשווי 1.5 מיליארד דולר להקמת חברה אמריקאית מובילה ברובוטיקה ביטחונית אוטונומית מונעת בינה מלאכותית שתירשם בנאסד"ק

בין המשקיעים האסטרטגיים במיזוג נמנים אריק טראמפ, Unusual Machines ( NYSE : UMAC ), American Ventures, LLC , Protego Ventures , Aliya Capital ו- Agostinelli Group .

שווי הרכישה המשתמע עומד על של 1.5 מיליארד דולר, בהתבסס על המחיר ששולם למניה בהנפקה פרטית מקבילה.

המיזוג ליצירת חברת מערכות הגנה ואבטחה אוטונומיות המשלבת מערכת הפעלה רובוטית מונעת בינה מלאכותית עם יכולות הפעלה ותשתית אמריקאיות מבוססות, מחזק את ביטחון ארצות הברית והמדינות בעלות בריתה.



פאלם ביץ', פלורידה, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

JFB Construction Holdings (נאסד"ק: JFB), חברה לפיתוח ובניית נדל"ן, הודיעה כי חתמה על הסכם סופי לאיחוד עם XTEND , חברת טכנולוגיות הגנה ממוקדת תוכנה, המעוגנת במערכת ההפעלה מבוססת הבינה המלאכותית XTEND (XOS) שלה, בעסקת מניות מלאה. איחוד העסקים נתמך בנוסף עם השקעות אסטרטגיות של אריק טראמפ, Unusual Machines (NYSE: UMAC), American Ventures, LLC, Protego Ventures ו-Aliya Capital. לאחר הסגירה על איחוד העסקים, החברה המשותפת צפויה לשנות את שמה ל-XTEND AI Robotics ולהירשם בנאסד"ק תחת הסימול XTND.

עם מטה ומתקן ייצור בטמפה, פלורידה, החברה הממוזגת צופה להיות ממוצבת היטב להפוך לספקית מובילה בארה"ב של פתרונות הגנה ואבטחה אוטונומיים המונעים על ידי בינה מלאכותית. XTEND מספקת מערכות אוטונומיות מהדור הבא עבור יישומי הגנה, בטיחות הציבור ואבטחה פרטית, הבנויות על מערכת ההפעלה XOS המוכחת שלה. מוצרי XTEND משתמשים ביכולות מבצעיות מרחוק, המאפשרות לרחפנים מרובים באוויר, בקרקע ובים לבצע משימות מורכבות ודינמיות עם מוכנות מבצעית מיידית.

העסקה צפויה גם לתמוך בהרחבה ובהגדלת כושר הייצור המקומי התואם ל-NDAA, ומיוצר בארה"ב במתקן הייצור של XTEND בטמפה, פלורידה, ובסופו של דבר להאיץ את אספקת מוצרי XTEND ללקוחות בארה"ב, בנות ברית של נאט"ו ואסיה.

אביב שפירא (Aviv Shapira), מנכ"ל ומייסד שותף שלXTEND , אמר:

"הביקוש למערכות ששומרות על המפעילים מחוץ לסכנה הולך וגדל ככל שהסביבה הביטחונית העולמית הופכת לתנודתית יותר, וזה מהווה אחת ההזדמנויות הגדולות ביותר בשוק ההגנה כיום. על ידי שילוב הפלטפורמה שלנו עם JFB, אנו רוכשים את המשאבים הדרושים לנו כדי להרחיב את יכולות הייצור שלנו בארה"ב ולקבל גישה לשווקים הציבוריים בארה"ב".

ג'וזף פ. באזיל השלישי (Joseph F. Basile III) מנכ"ל JFB, הגיב:

"מה שמשך אותנו ל-XTEND הוא החוזק והמדרגיות של מערכת ההפעלה המונעת על ידי בינה מלאכותית. XOS אינו רק מוצר, אלא פלטפורמת אוטונומיה מרכזית המשלבת תוכנה, חומרה וביצוע משימות בסביבות אמיתיות. על ידי שילוב מערכת ההפעלה ויכולות הבינה המלאכותית המתקדמות של XTEND עם המומחיות של JFB בביצוע, בתשתית ובבנייה, אנו רואים הזדמנות ברורה להאיץ את הייצור בארה"ב, להגדיל את הייצור באחריות ולתמוך בפלטפורמת טכנולוגיית הגנה מהדור הבא שנבנתה באמריקה ומוכנה לשווקים הציבוריים".

על פי תנאי הסכם המיזוג, בעלי המניות של XTEND ובעלי המניות של JFB יקבלו מניות של חברת אחזקות חדשה, XTEND AI Robotics. עם סגירת העסקה, בעלי המניות הנוכחיים של XTEND יחזיקו בכ-70.0% ובעלי המניות של JFB יחזיקו בכ-30.0% ממניות XTEND AI Robotics בדילול מלא על בסיס פרופורמה, לא כולל מניות השמורות להנפקות במסגרת תוכניות תמריצים להון של XTEND AI Robotics.

המיזוג אושר פה אחד על ידי דירקטוריון שתי החברות ואושר בהסכמה בכתב של בעלי המניות של JFB המחזיקים ברוב המניות הרגילות של JFB. הצדדים מצפים שהעסקה תיסגר באמצע 2026.

יועצים

סטיפל (Stifel ) משמשים כיועצים הפיננסיים הבלעדיים ויועצים לשוקי הון ל-XTEND.

משרדי עורכי הדין Paul Hastings LLP, H-F& Co, בנאי עזריאל שטרן ומשרד עורכי הדין מיתר משמשים כיועצים משפטיים של XTEND.

Dominari Securities LLC משמשת כסוכנת ההנפקה הבלעדית של JFB Construction.

Sichenzia Ross Ference Carmel LLP ו- Amit Pollak Matlon משמשים כיועצים משפטיים של JFB.

אודות JFB Construction Holdings

JFB Construction Holdings ("JFB") מציעה דורות של ניסיון משולב בבנייה ופיתוח למגורים ולמסחר. היא בעלת ניסיון בבניית קהילות רב-משפחתיות, מרכזי קניות, זיכיונות ארציים, בתים יוקרתיים נכסים ולרכיבה על סוסים, ויותר מ-2 מיליון רגל מרובע של שטחי מסחר וקמעונאות. JFB מספקת מומחיות מקצועית ומעשית, שהובילה לאיכות ולייצור שאנו ידועים בהם.

המוניטין של JFB נבנה על אמון לקוחותיה ועל הערך שהיא מביאה לכל פרויקט.

JFB גאה בכך שרוב הפרויקטים שלה מתקבלים באמצעות הפניות ולקוחות חוזרים, וכי עד היום היא סיפקה שירותי קבלנות כללית וניהול בנייה ב-36 מדינות בארה"ב.

אודות XTEND

XTEND היא חברת טכנולוגיות הגנה ואבטחה המבוססת על תוכנה, הבונה אקוסיסטם תפעולי מאוחד לאוטונומיה מונחית אנוש בתחומים אוויריים, יבשתיים וימיים. מוצרי XTEND, המעוגנים במערכת ההפעלה XOS הקניינית שלה, נועדו לאפשר לארגוני הגנה, ביטחון הציבור וביטחון פרטי לפרוס, להרחיב ולהפעיל מערכות אוטונומיות עם מוכנות מבצעית מיידית בסביבות מורכבות ובעלות סיכון גבוה. החברה, שנוסדה בתל אביב, ובסיסה בטמפה, פלורידה, משלבת תוכנה מוכחת בקרב עם פלטפורמות, מטענים ותשתיות ייצור מותאמות למשימה כדי לספק פתרונות משולבים התואמים ל-NDAA בקנה מידה גדול. עם יותר מ-10,000 מערכות תפעוליות הפרוסות ברחבי העולם, XTEND זוכה לאמון ברחבי העולם, שם אמינות, בטיחות וביצוע משימות הם קריטיים. למידע נוסף, בקרו באתר http://www.xtend.me.

הצהרת אזהרה בנוגע להצהרות צופות פני עתיד

הודעה זו מכילה, והצהרות בעל פה הניתנות מעת לעת על ידי נציגינו עשויות להכיל, הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן בחוק רפורמת התביעות הפרטיות בניירות ערך משנת 1995, סעיף 27A לחוק ניירות ערך משנת 1933, כפי שתוקן ("חוק ניירות הערך"), וסעיף 21E לחוק ניירות ערך משנת 1934, כפי שתוקן. הצהרות צופות פני עתיד אלה כוללות בדרך כלל הצהרות בנוגע לעסקה הפוטנציאלית בין XTEND Reality Expansion Ltd. ("XTEND") לבין JFB Construction Holdings ("JFB"), לרבות הצהרות בנוגע להשפעות והיתרונות הצפויים של העסקה הפוטנציאלית, עיתוי סגירת העסקה ויוזמות אסטרטגיות עבור XTEND AI Robotics ("XTEND AI Robotics") לאחר הסגירה. כל ההצהרות שאינן הצהרות על עובדות היסטוריות הכלולות בהודעה זו עשויות להיות הצהרות צופות פני עתיד. במקרים מסוימים, ניתן לזהות הצהרות עתידיות באמצעות מונחים כמו "עשוי", "רוצה", "תחזית", "צריך", "מצפה", "מתכנן", "צופה למדי", "יכול", "מתכוון", "מטרות", "פרויקטים", "מתבונן", "מאמין", "מעריך", "חוזה", "פוטנציאל או ממשיך" או השלילי של מונחים אלו או ביטויים דומים אחרים. ההצהרות המתקדמות בתקשורת זו הן רק תחזיות. הנהלת Xtend ו-JFB ביססו את הצהרות הצופות פני עתיד אלו במידה רבה על ציפיותיהן ותחזיותיהן הנוכחיות לגבי אירועים עתידיים ומגמות פיננסיות שלדעת ההנהלה עשויות להשפיע על עסקיה, מצבה הפיננסי ותוצאות פעילותה. הצהרות אלו אינן הבטחות ואינן ערבויות, והן כרוכות בסיכונים ידועים ובלתי ידועים, אי ודאויות וגורמים חשובים אחרים שעשויים לגרום לתוצאות, ביצועים או הישגים בפועל להיות שונים באופן מהותי ממה שמובע או משתמע מההצהרות הצופות פני עתיד, לרבות, אך לא רק: ייתכן שהעסקה לא תושלם; ייתכנו קשיים באינטגרציה ובמימוש היתרונות הצפויים מהעסקה; Xtend ו-JFB עשויות להידרש להשתמש במשאבים הדרושים בחלקים אחרים של עסקיה לשם כך; ייתכנו התחייבויות שאינן ידועות, סבירות או ניתנות להערכה בשלב זה; העסקה עלולה לגרום להסטת זמנה ותשומת ליבה של ההנהלה לנושאים הקשורים לעסקה ולאינטגרציה; הסינרגיות והיעילות התפעולית הצפויות המיוחסות לעסקה עשויות לא להיות מושגות במסגרת הזמן הצפויה או בכלל; ייתכנו עלויות עסקה ועלויות אינטגרציה משמעותיות בקשר לעסקה; האפשרות של-JFB לא יהיו מספיק מזומנים קרוב כדי לעמוד בתנאי המזומנים המינימלי; תוצאה שלילית של הליכים משפטיים שעשויים להינקט נגד JFB ו-Xtend לאחר הודעת העסקה; סיכונים הטבועים בעסק עלולים לגרום לסיכונים אסטרטגיים ותפעוליים נוספים, אשר עשויים להשפיע על פרופילי הסיכון של Xtend, XTEND AI Robotics ו-JFB, אשר ייתכן שכל חברה לא תוכל למתן ביעילות; יכולתה של JFB להשלים פרויקטים של בנייה או עסקאות אחרות בלוח הזמנים ובתקציב; שינויים במזג האוויר והתרחשות אסונות טבע ומגפות; הטלת מכסים לאחרונה על ידי ממשלות על חומרי בניין, כגון פלדה, אלומיניום ועץ; שיבושים בשרשראות האספקה; עלייה בעלות העבודה וחומרי הבנייה; יכולתה של JFB לשמור על אתרי עבודה בטוחים; התלות של Xtend במספר מוגבל של לקוחות ביטחון וביטחון ממשלתי עבור חלק משמעותי מהעסק שלה; עיכובים משמעותיים או הפחתות בהקצבות, תוכניות Xtend ומימון ותוכניות ממשלתיות מסוימות באופן כללי, כולל כתוצאה מפתרון מתמשך ממושך ו/או השבתת ממשלה, ו/או קשורים לסביבה הביטחונית הגלובלית או אירועים גלובליים אחרים; הגברת התחרות בשווקי JFB ו-Xtend ומחאות על מכרזים; שינויים ברכש ובחוקים אמריקאיים וזרים נוספים, כולל שינויים באמצעות צווים נשיאותיים, תנאי חוזה ונהלים החלים על התעשייה שלנו, ממצאים של ממשלות מסוימות לגבי עמידתנו בדרישות אלו, אכיפה אגרסיבית יותר של דרישות אלו ושינויים בפרקטיקות העסקיות של לקוחות Xtend ברחבי העולם; התנהגות בלתי תקינה של עובדים, סוכנים, קבלני משנה, ספקים, שותפים עסקיים או מיזמים משותפים בהם Xtend משתתפת, כולל ההשפעה על המוניטין של Xtend ועל יכולתה לנהל עסקים; איומי סייבר ואבטחה אחרים או שיבושים בהם מתמודדים Xtend ו-JFB, לקוחותיה, ספקיה ושותפים נוספים, ושינויים בתקנות הקשורות; ויכולתה של Xtend לחדש, לפתח מוצרים וטכנולוגיות חדשות, להתקדם ולהפיק תועלת מטרנספורמציה דיגיטלית ולתחזק טכנולוגיות שיתאימו לצרכי לקוחות Xtend. בנוסף, מספר גורמים חשובים עשויים לגרום לכך שהתוצאות העתידיות בפועל של JFB, Xtend או XTEND AI Robotics ונסיבות עתידיות אחרות יהיו שונות באופן מהותי מאלו המובעות בהצהרות עתידיות, כולל אך לא מוגבל לאותם גורמים חשובים שיידונו בסעיף שכותרתו "גורמי סיכון" בהצהרת הרישום בטופס S-4 שיוגש על ידי JFB ו-XTEND AI Robotics, כל גורם כזה עשוי להתעדכן מעת לעת בהגשות אחרות לרשות ניירות ערך ("SEC"), כולל ללא הגבלה אתר קשרי המשקיעים של Xtend בכתובת www.xtend.me ואתר קשרי המשקיעים של JFB בכתובת https://investors.jfbconstruction.net/. הצהרות צופות פני עתיד מדברות רק ממועד פרסומן, ואם לא נדרש לפי החוק החל, לא Xtend ולא JFB נושאים באחריות לעדכן או לתקן הצהרות עתידיות, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרים.

מידע חשוב למשקיעים ולבעלי מניות

הודעה זו נועדה למטרות מידע בלבד ואינה מהווה, ואינה מהווה, הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך כלשהם או שידול להצבעה או אישור כלשהם, וגם לא תהיה כל הנפקה או מכירה של ניירות ערך בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או הסמכה על פי חוקי ניירות הערך של כל תחום שיפוט כזה. לא תתבצע הצעה של ניירות ערך אלא באמצעות תשקיף העומד בדרישות סעיף 10 לחוק ניירות ערך. בקשר לעסקה, XTEND AI Robotics תגיש הצהרת רישום בטופס S-4, אשר תכלול הצהרת מידע של JFB, הצהרת ייפוי כוח של XTEND ותהווה תשקיף של XTEND AI Robotics. לאחר הכרזת הצהרת הרישום כתוקף, JFB תשלח לבעלי המניות שלה הצהרת מידע סופית שתהווה חלק מהצהרת הרישום. הודעה זו אינה מהווה תחליף להצהרת מידע/הצהרת ייפוי כוח/תשקיף או הצהרת רישום או לכל מסמך אחר ש-JFB או XTEND AI Robotics עשויים להגיש ל-SEC ולשלוח לבעלי המניות שלהם בהקשר לעסקה. משקיעים ומחזיקי ניירות ערך של XTEND ו-JFB מתבקשים לקרוא בקפידה את דוח המידע/הצהרת ייפוי המשתמש/תשקיף או הצהרת הרישום וכל מסמך אחר שיוגיש ל-SEC במלואו כאשר יהיה זמין, שכן הם יכילו מידע חשוב. משקיעים ובעלי ניירות ערך יוכלו לקבל עותקים חינמיים של הצהרת המידע/התשקיף (כאשר זמינים) ומסמכים נוספים שהוגשו ל-SEC על ידי JFB דרך האתר המנוהל על ידי ה-SEC ב-http://www.sec.gov. עותקים של המסמכים שהוגשו ל-SEC על ידי JFB יהיו זמינים ללא תשלום באתר האינטרנט של JFB בכתובת https://investors.jfbconstruction.net/.

