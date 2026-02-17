JFBとエクステンド、AI駆動の自律型防衛ロボット分野における、米国を代表するNASDAQ上場企業を設立するため、15億ドル (約2,298億円) の事業統合を発表

本合併の戦略的投資家には、エリック・トランプ、アニュージュアル・マシーンズ (NYSE: UMAC)、アメリカン・ベンチャーズ、プロテゴ・ベンチャーズ、アリヤ・キャピタル、アゴスティネリ・グループが含まれる。

同時実施の私募による1株当たり支払価格に基づき、買収価値は15億ドル (約2,298億円) と推定される。

本合併により、AI駆動型ロボットオペレーティングシステムと米国での実績ある運用・インフラ能力を統合した自律防衛・セキュリティシステム企業が誕生し、米国および同盟国の安全保障が強化される。



フロリダ州パームビーチ発, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 不動産開発・建設会社であるJFBコンストラクション・ホールディングス (JFB Construction Holdings) (NASDAQ: JFB) は本日、ソフトウェア主導の防衛技術企業 エクステンド (XTEND) と、全株式取引による合併に関する最終合意書を締結したことを発表した。エクステンドは、AI搭載のエクステンド・オペレーティングシステム (XOS) を中核技術としている。 本事業統合は、エリック・トランプ (Eric Trump)、アニュージュアル・マシーンズ (Unusual Machines) (NYSE: UMAC)、アメリカン・ベンチャーズ (American Ventures, LLC)、プロテゴ・ベンチャーズ (Protego Ventures)、アリヤ・キャピタル (Aliya Capital) による戦略的投資によってさらに支援されている。 事業統合完了後、統合会社はエクステンドAIロボティクス (XTEND AI Robotics) に社名変更され、NASDAQに「XTND」のティッカーシンボルで上場される予定である。

フロリダ州タンパに本社と生産拠点を置く統合会社は、AI駆動の自律型防衛・セキュリティソリューションの米国主要プロバイダーとなるために良い立場に置かれると見込まれる。 エクステンドは、実戦実績のあるXOSオペレーティングシステムを基盤に、防衛・公共安全・民間警備用途向けの次世代自律システムを提供している。 エクステンドの製品は遠隔操作機能を活用し、複数の航空・地上・海上ドローンが即応態勢で複雑かつダイナミックな任務を遂行できるようにしている。

本取引はまた、エクステンドのフロリダ州タンパ生産施設におけるNDAA準拠の米国国内生産能力の拡大・増強を支援し、最終的に米国、NATO同盟国、アジアの顧客へのエクステンド製品納入を加速させると見込まれる。

エクステンドの最高経営責任者兼共同創業者であるアヴィヴ・シャピラ (Aviv Shapira) は次のように述べている。

「世界的な安全保障環境がより不安定になっている中、操作者に危険が及ばないシステムへの需要が急増しており、これは今日の防衛技術分野における最大の市場機会のひとつです。 当社のプラットフォームをJFBと統合することで、米国における製造能力を拡大するために必要なリソースを獲得し、米国公開市場へのアクセスを得ることができます。」

JFBの最高経営責任者であるジョセフ・F・バジルIII (Joseph F. Basile III) は次のように述べている。

「当社がエクステンドに注目した理由は、同社のAI駆動型オペレーティングシステムの強さと拡張性です。 XOSは単なる商品ではなく、実環境におけるソフトウェア、ハードウェア、任務遂行を統合する自律プラットフォームの中核です。 エクステンドのオペレーティングシステムと高度なAI能力を、JFBの実行力、インフラ、構築ノウハウと組み合わせることで、米国での製造を加速させ、責任ある生産拡大を実現し、米国で構築された公開市場対応の次世代防衛技術プラットフォームを支える明らかなチャンスを手にできます。」

合併契約の条件に基づき、エクステンドの株主とJFBの株主は、新持株会社となるエクステンドAIロボティクスの株式を受け取る。 取引完了時、エクステンドの現行株主は、プロフォーマベースでエクステンドAIロボティクスの希薄化株式を約70.0%、JFB株主は約30.0%を保有する見込みである。ただし、ここにはエクステンドAIロボティクスの株式インセンティブプランに基づいて発行するために留保された株式は含まれない。

本合併は両社の取締役会において満場一致で承認され、JFB発行済み普通株式の過半数を保有するJFB株主による書面同意も取得済みである。 当事者は2026年半ばの取引完了を見込んでいる。

JFBコンストラクション・ホールディングスについて

JFBコンストラクション・ホールディングス (以下「JFB」) は、住宅・商業建設および開発において、数世代にわたる総合的な経験を有する。 集合住宅コミュニティ、ショッピングセンター、全国フランチャイズ、高級邸宅・乗馬施設、200万平方フィート (約19万平方メートル) を超える商業・小売施設を建設した実績を持つ。 JFBは実践的な専門知識を提供しており、それが同社の品質と生産性への評価につながっている。

同社の評判は、クライアントの信頼と各プロジェクトにもたらす価値によって築かれてきた。

JFBは、プロジェクトの大半が紹介やリピート顧客のためのものであること、またこれまでに米国36州で総合請負および建設管理サービスを提供してきたことを嬉しく思っている。

エクステンドについて

エクステンド はソフトウェア主体の防衛・セキュリティ技術企業であり、航空・陸上・海上領域を横断する人間主導型自律システムの統合運用エコシステムを構築している。 独自開発のXOSオペレーティングシステムを中核とするエクステンドの製品群は、防衛機関、公共安全機関、民間警備組織が、複雑かつ高リスクな環境下において、自律システムを即時運用可能な状態で展開・拡張・運用できるようにしている。 イスラエルのテルアビブで設立され、フロリダ州タンパに本社を置く同社は、実戦で実証されたソフトウェアと、任務最適化プラットフォーム、ペイロード、製造インフラを組み合わせ、NDAA準拠の統合ソリューションを大規模に提供している。 世界中で10,000台以上の運用システムが配備されているエクステンドは、信頼性、安全性、任務遂行が極めて重要な場面において、世界中で信頼されている。 詳しくは、 http://ww.xtend.me を参照されたい。

