JFB와 XTEND, 15억 달러 규모 합병 발표… 나스닥 상장 AI 기반 자율 방위 로봇 분야 미국 선도 기업 출범 추진

이번 합병에는 Eric Trump, Unusual Machines( 뉴욕증권거래소 : UMAC), American Ventures, LLC, Protego Ventures, Aliya Capital, Agostinelli Group 등이 전략적 투자자로 참여한다 .

동시 진행된 사모 투자 (private placement) 의 주당 가격을 기준으로 , 이번 인수의 내재 가치는 15 억 달러로 평가된다 .

이번 합병을 통해 AI 기반 로봇 운영체제와 미국 내 구축된 운영 및 인프라 역량을 결합한 자율 방위 및 보안 시스템 기업이 출범하며, 미국과 동맹국의 안보 역량 강화에 기여할 것으로 기대된다.



플로리다주 팜비치., Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 부동산 개발 및 건설 기업인 JFB Construction Holdings(나스닥: JFB)는 AI 기반 XTEND 운영체제(XOS)를 중심으로 하는 소프트웨어 중심 방산 기술 기업 XTEND 와 전량 주식 교환 방식(all-stock transaction)의 합병을 위한 최종 계약(definitive agreement)을 체결했다고 발표했다. 이번 기업 결합은 Eric Trump, Unusual Machines(뉴욕증권거래소: UMAC), American Ventures, LLC, Protego Ventures, Aliya Capital 등 전략적 투자자들의 투자로 추가 지원을 받는다. 합병이 완료되면 통합 회사는 ‘XTEND AI Robotics’로 사명을 변경하고, 나스닥에서 종목 코드 “XTND”로 거래될 예정이다.

플로리다주 탬파에 본사와 생산 시설을 둔 통합 회사는 AI 기반 자율 방위 및 보안 솔루션 분야에서 미국의 선도 기업으로 자리매김할 것으로 기대된다. XTEND는 실전에서 검증된 XOS 운영체제를 기반으로, 국방, 공공 안전, 민간 보안 분야를 위한 차세대 자율 시스템을 제공하고 있다. XTEND의 제품은 원격 운용 기능을 활용해 공중, 지상, 해상 드론을 동시에 운용할 수 있으며, 복잡하고 역동적인 임무를 즉시 수행할 수 있는 운용 준비 상태를 갖추고 있다.

이번 거래는 또한 플로리다주 탬파 생산 시설에서 NDAA(미국 국방수권법) 기준을 충족하는 미국 내 생산 역량 확대를 지원하고, 미국과 NATO 동맹국, 아시아 지역 고객에게 XTEND 제품을 보다 신속하게 공급하는 데 기여할 것으로 예상된다.

XTEND 공동창립자 겸 최고경영자(CEO)인 아비브 샤피라(Aviv Shapira)는 다음과 같이 말했다:

“글로벌 안보 환경이 더욱 불안정해지면서, 운영자를 위험으로부터 보호하는 시스템에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 오늘날 방위 기술 분야에서 가장 큰 시장 기회 중 하나입니다. JFB와의 결합을 통해 우리는 미국 내 제조 역량을 확장하는 데 필요한 자원을 확보하고, 미국 공공 자본시장에 접근할 수 있게 됐습니다.”

JFB 최고경영자(CEO)인 조지프 F. 바실 3세(Joseph F. Basile III)는 다음과 같이 말했다:

“우리가 XTEND에 주목한 이유는 AI 기반 운영체제의 강력한 성능과 확장성입니다. XOS는 단순한 제품이 아니라, 실제 환경에서 소프트웨어, 하드웨어, 임무 수행을 통합하는 핵심 자율 플랫폼입니다. XTEND의 운영체제와 첨단 AI 역량을 JFB의 실행력, 인프라, 구축 전문성과 결합함으로써, 미국 내 제조를 가속화하고 책임 있는 생산 확대를 실현하며, 미국에서 구축된 차세대 방위 기술 플랫폼을 공공 자본시장에 선보일 수 있는 명확한 기회를 확인했습니다.”

합병 계약 조건에 따라 XTEND 주주와 JFB 주주는 새로운 지주회사인 XTEND AI Robotics의 주식을 받게 된다. 거래 완료 후, XTEND 기존 주주는 완전 희석 기준(pro forma basis)으로 약 70.0%, JFB 주주는 약 30.0%의 지분을 보유하게 될 예정이다. 다만, XTEND AI Robotics의 주식 보상 계획에 따라 향후 발행될 수 있는 주식은 해당 지분율 계산에 포함되지 않는다.

이번 합병은 양사 이사회에서 만장일치로 승인됐으며, JFB 발행 보통주의 과반을 보유한 주주들의 서면 동의도 확보했다. 양사는 해당 거래가 2026년 중반에 완료될 것으로 예상하고 있다.

자문기관

Stifel은 XTEND의 단독 재무 자문사이자 자본시장 자문사로 참여하고 있다.

Paul Hastings LLP, H-F& Co, Banai Azriel Stern, Meitar Law Offices는 XTEND의 법률 자문을 맡고 있다.

Dominari Securities LLC는 JFB Construction의 단독 배치 대행사(placement agent)로 참여하고 있다.

Sichenzia Ross Ference Carmel LLP와 Amit Pollak Matlon은 JFB의 법률 자문을 맡고 있다.

JFB Construction Holdings 소개

JFB Construction Holdings(“JFB”)는 주거 및 상업용 건설과 개발 분야에서 수 세대에 걸친 경험을 바탕으로 서비스를 제공하고 있다. 다가구 주거단지, 쇼핑센터, 전국 체인 프랜차이즈, 고급 대저택 및 승마용 주택, 그리고 총 200만 제곱피트 이상의 상업 및 리테일 공간을 건설한 경험을 보유하고 있다. JFB는 현장 중심의 전문적인 실행 역량을 바탕으로 높은 품질과 생산성을 구현해 왔다.

JFB의 명성은 고객의 신뢰와 각 프로젝트에 제공하는 가치에 기반해 구축됐다.

회사는 프로젝트 대부분을 기존 고객의 추천과 재의뢰를 통해 수주하고 있으며, 현재까지 미국 36개 주에서 종합 건설 및 건설 관리 서비스를 제공해왔다.

XTEND 소개

XTEND 는 공중, 지상, 해상 영역 전반에서 인간이 통제하는 자율 시스템을 위한 통합 운영 생태계를 구축하는 소프트웨어 중심 방위 및 보안 기술 기업이다. 자체 개발한 XOS 운영체제를 기반으로, XTEND의 제품은 국방, 공공 안전, 민간 보안 기관이 복잡하고 고위험 환경에서도 자율 시스템을 신속하게 배치하고 확장하며 운영할 수 있도록 설계됐다. 이스라엘 텔아비브에서 설립되고 미국 플로리다주 탬파에 본사를 둔 XTEND는 실전에서 검증된 소프트웨어와 임무 최적화 플랫폼, 페이로드, 제조 인프라를 결합해 NDAA 기준을 충족하는 통합 솔루션을 대규모로 제공하고 있다. 전 세계에 1만 대 이상의 운영 시스템이 배치돼 있으며, 신뢰성과 안전성, 임무 수행 능력이 중요한 환경에서 폭넓게 활용되고 있다. 자세한 내용은 http://www.xtend.me 를 방문해 확인이 가능하다.

미래예측진술 관련 주의 안내

본 커뮤니케이션에는 1995년 민간증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995), 개정된 1933년 증권법(Securities Act) 제27A조, 개정된 1934년 증권거래법(Securities Exchange Act) 제21E조의 의미 내에서 미래예측진술이 포함되어 있으며, 당사 대표가 수시로 하는 구두 발언에도 이러한 미래예측진술이 포함될 수 있다. 이러한 미래예측진술에는 XTEND Reality Expansion Ltd.(“XTEND”)와 JFB Construction Holdings(“JFB”) 간의 잠재적 거래와 관련된 진술, 거래의 예상 영향 및 이점, 거래 완료 시점, 그리고 거래 완료 이후 XTEND AI Robotics(“XTEND AI Robotics”)의 전략적 이니셔티브 등이 포함된다. 본 커뮤니케이션에 포함된 과거 사실에 관한 진술을 제외한 모든 진술은 미래예측진술로 간주될 수 있다. 일부 경우 “may”, “will”, “outlook”, “should”, “expects”, “plans”, “anticipates”, “could”, “intends”, “targets”, “projects”, “contemplates”, “believes”, “estimates”, “predicts”, “potential”, “continue” 등의 표현이나 그 부정형 또는 유사한 표현을 통해 미래예측진술을 식별할 수 있다. 본 커뮤니케이션에 포함된 미래예측진술은 예측에 불과하다. XTEND와 JFB의 경영진은 이러한 진술을 미래 사건 및 재무 동향에 대한 현재의 기대와 전망에 근거해 작성했으며, 이는 향후 사업, 재무 상태 및 운영 성과에 영향을 미칠 수 있다. 이러한 진술은 약속이나 보장이 아니며, 알려진 또는 알려지지 않은 위험과 불확실성 및 기타 중요한 요인을 포함하고 있어 실제 결과, 성과 또는 성취가 미래예측진술에 명시되거나 암시된 내용과 크게 다를 수 있다. 이러한 위험에는 다음이 포함되나 이에 국한되지 않는다: 거래가 완료되지 않을 가능성; 통합 과정 및 예상 이익 실현의 어려움; XTEND와 JFB가 다른 사업 영역에 필요한 자원을 통합에 사용해야 할 가능성; 현재 알려지지 않았거나 추정되지 않은 잠재적 부채; 거래 및 통합 관련 이슈로 인해 경영진의 시간과 집중력이 분산될 가능성; 예상 시너지 및 운영 효율성이 계획된 일정 내 또는 전혀 달성되지 않을 가능성; 거래 및 통합에 따른 상당한 비용 발생 가능성; 거래 완료 시 JFB가 최소 현금 요건을 충족하지 못할 가능성; 거래 발표 이후 제기될 수 있는 법적 소송에서 불리한 결과가 발생할 가능성; 사업 운영에 내재된 전략적·운영적 위험 증가; 건설 프로젝트의 일정 및 예산 내 완료 능력; 기상 변화 및 자연재해, 팬데믹 발생; 철강, 알루미늄, 목재 등 건설 자재에 대한 관세 부과; 공급망 차질; 노동 및 자재 비용 상승; 안전한 작업 환경 유지 능력; XTEND의 방위 및 정부 고객 의존도; 정부 예산 승인 지연 또는 감소; 글로벌 안보 환경 및 기타 글로벌 사건의 영향; 경쟁 심화 및 입찰 분쟁; 미국 및 해외 조달 관련 법률 및 규정 변화; 직원, 대리인, 협력업체 또는 파트너의 부적절한 행위; 사이버 및 기타 보안 위협; 그리고 XTEND가 고객 요구를 충족하기 위해 혁신과 신기술 개발 및 디지털 전환을 지속할 수 있는 능력 등이 포함된다. 또한 JFB, XTEND 또는 XTEND AI Robotics의 실제 미래 결과가 미래예측진술과 크게 달라질 수 있는 중요한 요인에 대한 보다 자세한 내용은 JFB 및 XTEND AI Robotics가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출할 예정인 Form S-4 등록신고서의 “위험 요인(Risk Factors)” 항목 및 기타 SEC 제출 문서에 포함될 예정이다. 관련 정보는 XTEND 투자자 관계 웹사이트( www.xtend.me ) 및 JFB 투자자 관계 웹사이트( https://investors.jfbconstruction.net/ )에서도 확인할 수 있다. 미래예측진술은 작성일 기준의 내용이며, 관련 법령에서 요구하는 경우를 제외하고 XTEND와 JFB는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 사유로 인해 이를 업데이트하거나 수정할 의무를 부담하지 않는다.

투자자 및 주주를 위한 중요 안내

본 커뮤니케이션은 정보 제공만을 목적으로 하며, 어떠한 증권의 매도 제안 또는 매수 제안의 권유, 또는 의결권이나 승인의 권유를 구성하거나 이를 목적으로 하지 않는다. 또한 관련 관할권의 증권법에 따른 등록 또는 자격 요건을 충족하기 전에 그러한 제안, 권유 또는 매도가 불법이 되는 관할권에서는 어떠한 증권의 발행이나 매도도 이루어지지 않는다. 증권의 매도 제안은 증권법 제10조의 요건을 충족하는 투자설명서(prospectus)를 통해서만 이루어진다. 본 거래와 관련하여 XTEND AI Robotics는 Form S-4 등록신고서를 제출할 예정이며, 여기에는 JFB의 정보 설명서(information statement), XTEND의 위임장 설명서(proxy statement), 그리고 XTEND AI Robotics의 투자설명서가 포함된다. 등록신고서가 효력을 갖게 되면 JFB는 해당 등록신고서의 일부를 구성하는 최종 정보 설명서를 주주들에게 발송할 예정이다. 본 커뮤니케이션은 정보 설명서, 위임장 설명서, 투자설명서 또는 등록신고서를 대체하는 문서가 아니며, 본 거래와 관련하여 JFB 또는 XTEND AI Robotics가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하거나 주주들에게 제공할 수 있는 기타 문서를 대체하지 않는다. XTEND 및 JFB의 투자자와 증권 보유자는 정보 설명서, 위임장 설명서, 투자설명서 또는 등록신고서가 제공되는 즉시 이를 주의 깊게 전체적으로 검토할 것을 강력히 권고한다. 해당 문서에는 중요한 정보가 포함될 예정이다. 투자자와 증권 보유자는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)를 통해 JFB가 제출한 정보 설명서 및 투자설명서(제공 시)와 기타 관련 문서를 무료로 확인할 수 있다. 또한 JFB 웹사이트(https://investors.jfbconstruction.net/)에서도 SEC 제출 문서 사본을 무료로 확인할 수 있다.

