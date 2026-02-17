JFB dan XTEND Mengumumkan Penggabungan Perniagaan Bernilai AS$1.5 Bilion bagi Menubuhkan Peneraju AS Tersenarai di Nasdaq dalam Robotik Pertahanan Autonomi yang Dipacu AI

Pelabur strategik dalam penggabungan ini termasuk Eric Trump, Unusual Machines (NYSE: UMAC), American Ventures, LLC, Protego Ventures, Aliya Capital dan Agostinelli Group.

Nilai pemerolehan indikatif sebanyak AS$1.5 bilion, berdasarkan harga per saham yang dibayar dalam penempatan persendirian serentak.

Penggabungan ini akan mewujudkan sebuah syarikat sistem pertahanan dan keselamatan autonomi yang menggabungkan sistem pengoperasian robotik dipacu AI dengan keupayaan operasi dan infrastruktur sedia ada di AS, sekali gus memperkukuh keselamatan Amerika Syarikat dan negara sekutunya.



PALM BEACH, Florida, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- JFB Construction Holdings (Nasdaq: JFB), sebuah syarikat pembangunan hartanah dan pembinaan, hari ini mengumumkan bahawa ia telah memeterai perjanjian muktamad untuk bergabung dengan XTEND , sebuah syarikat teknologi pertahanan berkeutamaan perisian yang berteraskan Sistem Pengoperasian AI XTEND (XOS), melalui transaksi semua-saham. Penggabungan perniagaan ini turut disokong oleh pelaburan strategik daripada Eric Trump, Unusual Machines (NYSE: UMAC), American Ventures, LLC, Protego Ventures dan Aliya Capital. Selepas penggabungan perniagaan ini dimuktamadkan, syarikat gabungan dijangka dinamakan semula sebagai XTEND AI Robotics dan disenaraikan di Nasdaq di bawah simbol ticker “XTND”

Dengan ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran di Tampa, Florida, syarikat gabungan ini dijangka berada pada kedudukan kukuh untuk muncul sebagai penyedia terkemuka di AS bagi penyelesaian pertahanan dan keselamatan autonomi yang dipacu AI. XTEND menyediakan sistem autonomi generasi baharu untuk aplikasi pertahanan, keselamatan awam dan keselamatan swasta, yang dibangunkan berasaskan sistem pengoperasian XOS yang telah terbukti dalam operasi sebenar. Produk XTEND memanfaatkan keupayaan operasi jarak jauh, membolehkan pelbagai dron udara, darat dan maritim melaksanakan misi kompleks serta dinamik dengan kesiapsiagaan operasi serta-merta.

Transaksi ini juga dijangka menyokong peluasan serta peningkatan kapasiti pengeluaran domestik buatan AS yang mematuhi NDAA di kemudahan pengeluaran XTEND di Tampa, Florida dan seterusnya mempercepat penghantaran produk XTEND kepada pelanggan di AS, sekutu NATO dan Asia.

Aviv Shapira, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Bersama XTEND, berkata:

“Permintaan terhadap sistem yang melindungi pengendali daripada risiko bahaya semakin meningkat seiring persekitaran keselamatan global yang semakin tidak menentu dan ini mewakili antara peluang pasaran terbesar dalam teknologi pertahanan pada masa ini. Dengan menggabungkan platform kami dengan JFB, kami memperoleh sumber yang diperlukan untuk meningkatkan skala keupayaan pembuatan kami di AS serta mendapat akses kepada pasaran awam AS.”

Joseph F. Basile III, Ketua Pegawai Eksekutif JFB, berkata:

“Apa yang menarik minat kami terhadap XTEND ialah kekuatan dan kebolehskalaan sistem pengoperasian dipacu AInya. XOS bukan sekadar produk tetapi platform autonomi teras yang mengintegrasikan perisian, perkakasan dan pelaksanaan misi dalam persekitaran dunia sebenar. Dengan menggabungkan sistem pengoperasian dan keupayaan AI termaju XTEND dengan keupayaan pelaksanaan, infrastruktur serta kepakaran pembinaan JFB, kami melihat peluang yang jelas untuk mempercepat pembuatan di AS, meningkatkan skala pengeluaran secara bertanggungjawab, serta menyokong platform teknologi pertahanan generasi baharu yang dibangunkan di Amerika dan sedia untuk pasaran awam.”

Menurut terma perjanjian penggabungan, pemegang saham XTEND dan JFB akan menerima saham dalam sebuah syarikat pegangan baharu, XTEND AI Robotics. Selepas transaksi dimuktamadkan, pemegang saham XTEND sedia ada dijangka memiliki kira-kira 70.0% dan pemegang saham JFB kira-kira 30.0% daripada saham terdilusi penuh XTEND AI Robotics berdasarkan asas pro forma, tidak termasuk saham yang diperuntukkan untuk terbitan di bawah pelan insentif ekuiti XTEND AI Robotics.

Penggabungan ini telah diluluskan sebulat suara oleh lembaga pengarah kedua-dua syarikat serta diluluskan melalui persetujuan bertulis oleh pemegang saham JFB yang memiliki majoriti saham biasa beredar JFB. Pihak-pihak terlibat menjangkakan transaksi ini dimuktamadkan pada pertengahan 2026.

Penasihat

Stifel bertindak sebagai penasihat kewangan eksklusif dan penasihat pasaran modal kepada XTEND.

Paul Hastings LLP, H-F & Co, Banai Azriel Stern dan Meitar Law Offices bertindak sebagai penasihat undang-undang kepada XTEND.

Dominari Securities LLC bertindak sebagai ejen penempatan eksklusif kepada JFB Construction.

Sichenzia Ross Ference Carmel LLP dan Amit Pollak Matlon sedang berkhidmat sebagai penasihat undang-undang kepada JFB.

Perihal JFB Construction Holdings

JFB Construction Holdings (“JFB”) menawarkan pengalaman gabungan merangkumi beberapa generasi dalam pembinaan dan pembangunan kediaman serta komersial. Syarikat ini mempunyai pengalaman dalam membangunkan komuniti kediaman berbilang unit, pusat beli-belah, francais nasional, hartanah eksklusif termasuk kediaman ekuestrian, serta lebih 2 juta kaki persegi ruang komersial dan runcit. JFB menyediakan kepakaran profesional secara langsung, yang menyumbang kepada kualiti dan hasil kerja yang menjadi reputasi syarikat.

Reputasi JFB dibina berasaskan kepercayaan pelanggan serta nilai yang dibawanya kepada setiap projek.

JFB berbangga bahawa sebahagian besar projeknya diperoleh melalui rujukan dan pelanggan berulang, serta sehingga kini telah menyediakan perkhidmatan kontrak am dan pengurusan pembinaan di 36 buah negeri di AS.

Perihal XTEND

XTEND ialah syarikat teknologi pertahanan dan keselamatan berasaskan pendekatan berkeutamaan perisian yang membangunkan ekosistem pengoperasian bersepadu bagi autonomi berpandukan manusia merentas domain udara, darat dan maritim. Berteraskan sistem pengoperasian XOS proprietari, produk XTEND direka untuk membolehkan organisasi pertahanan, keselamatan awam dan keselamatan swasta melaksana, meningkatkan skala dan mengendalikan sistem autonomi dengan kesiapsiagaan operasi serta-merta dalam persekitaran kompleks dan berisiko tinggi. Ditubuhkan di Tel Aviv, Israel dan beribu pejabat di Tampa, Florida, syarikat ini menggabungkan perisian yang telah terbukti dalam operasi sebenar dengan platform dioptimumkan misi, muatan dan infrastruktur pembuatan bagi menyampaikan penyelesaian bersepadu yang mematuhi NDAA pada skala besar. Dengan lebih 10,000 sistem operasi yang telah digunakan di seluruh dunia, XTEND dipercayai di peringkat global dalam situasi yang memerlukan kebolehpercayaan, keselamatan dan pelaksanaan misi yang kritikal. Untuk maklumat lanjut, sila layari http://ww.xtend.me.

PERNYATAAN BERHATI-HATI BERKAITAN KENYATAAN PANDANGAN KE HADAPAN

Komunikasi ini mengandungi dan kenyataan lisan yang dibuat dari semasa ke semasa oleh wakil kami mungkin mengandungi, kenyataan pandangan ke hadapan sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995, Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda (“Akta Sekuriti”), serta Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934, seperti yang dipinda. Kenyataan pandangan ke hadapan ini lazimnya merangkumi kenyataan berkaitan potensi transaksi antara XTEND Realty Expansion Ltd. (“XTEND”) dan JFB Construction Holdings (“JFB”), termasuk kenyataan mengenai jangkaan impak dan manfaat potensi transaksi tersebut, masa transaksi dimuktamadkan, serta inisiatif strategik bagi XTEND AI Robotics (“XTEND AI Robotics”) selepas transaksi dimuktamadkan. Semua kenyataan selain kenyataan fakta sejarah yang terkandung dalam komunikasi ini boleh dianggap sebagai kenyataan pandangan ke hadapan. Dalam sesetengah keadaan, kenyataan pandangan ke hadapan boleh dikenal pasti melalui penggunaan istilah seperti “mungkin”, “akan”, “unjuran”, “sepatutnya”, “menjangkakan”, “merancang”, “berpotensi”, “berhasrat”, “sasaran”, “mengunjurkan”, “mempertimbangkan”, “percaya”, “menganggarkan”, “meramalkan”, “potensi” atau “meneruskan”, termasuk bentuk negatif bagi istilah-istilah tersebut atau ungkapan lain yang seumpamanya. Kenyataan pandangan ke hadapan dalam komunikasi ini hanyalah ramalan. Pihak pengurusan XTEND dan JFB telah mendasarkan kenyataan pandangan ke hadapan ini sebahagian besarnya pada jangkaan semasa serta unjuran mereka berhubung peristiwa masa hadapan dan trend kewangan yang dipercayai oleh pihak pengurusan boleh mempengaruhi perniagaan, kedudukan kewangan dan hasil operasi masing-masing. Kenyataan ini bukan janji atau jaminan dan melibatkan risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian serta faktor penting lain yang boleh menyebabkan keputusan, prestasi atau pencapaian sebenar berbeza secara material daripada yang dinyatakan atau tersirat dalam kenyataan pandangan ke hadapan, termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara berikut: transaksi mungkin tidak dimuktamadkan; kemungkinan wujud cabaran dalam integrasi serta dalam merealisasikan manfaat yang dijangkakan daripada transaksi; XTEND dan JFB mungkin perlu memperuntukkan sumber yang diperlukan untuk bahagian lain perniagaan masing-masing; kemungkinan wujud liabiliti yang pada masa ini tidak diketahui, tidak berkemungkinan atau tidak dapat dianggarkan; transaksi boleh mengalihkan masa dan tumpuan pihak pengurusan kepada perkara berkaitan transaksi dan integrasi; sinergi serta kecekapan operasi yang dijangkakan hasil transaksi mungkin tidak direalisasikan dalam tempoh yang diunjurkan atau langsung tidak direalisasikan; kemungkinan terdapat kos transaksi dan kos integrasi yang ketara berkaitan transaksi; kemungkinan JFB tidak mempunyai tunai mencukupi pada penutupan transaksi untuk memenuhi syarat tunai minimum; keputusan yang tidak memihak dalam prosiding undang-undang yang mungkin difailkan terhadap JFB dan XTEND berikutan pengumuman transaksi; risiko sedia ada dalam perniagaan yang boleh menimbulkan risiko strategik dan operasi tambahan yang boleh menjejaskan profil risiko XTEND, XTEND AI Robotics dan JFB, yang mungkin tidak dapat dikurangkan secara berkesan; keupayaan JFB menyiapkan projek pembinaan atau transaksi lain mengikut jadual dan bajet; perubahan keadaan cuaca serta kejadian bencana alam dan pandemik; pelaksanaan tarif kerajaan ke atas bahan pembinaan seperti keluli, aluminium dan kayu; gangguan rantaian bekalan; peningkatan kos buruh dan bahan pembinaan; keupayaan JFB mengekalkan tapak kerja yang selamat; pergantungan XTEND kepada bilangan terhad pelanggan pertahanan dan keselamatan kerajaan bagi sebahagian besar hasil perniagaannya; kelewatan ketara atau pengurangan dalam peruntukan, program XTEND serta pembiayaan dan program kerajaan secara lebih meluas, termasuk akibat resolusi berterusan yang berpanjangan dan/atau penutupan kerajaan, serta faktor berkaitan persekitaran keselamatan global atau peristiwa global lain; peningkatan persaingan dalam pasaran JFB dan XTEND serta bantahan bidaan; perubahan dalam undang-undang perolehan dan undang-undang lain di AS dan luar negara, termasuk perubahan melalui perintah eksekutif, terma dan amalan kontrak yang terpakai kepada industri, dapatan kerajaan berkaitan pematuhan terhadap keperluan tersebut, penguatkuasaan yang lebih tegas serta perubahan dalam amalan perniagaan pelanggan XTEND di peringkat global; salah laku pekerja, ejen, subkontraktor, pembekal, rakan niaga atau usaha sama yang disertai XTEND, termasuk kesannya terhadap reputasi XTEND dan keupayaannya menjalankan perniagaan; ancaman atau gangguan siber serta risiko keselamatan lain yang dihadapi XTEND dan JFB, pelanggan, pembekal atau rakan niaga lain, termasuk perubahan dalam peraturan berkaitan; serta keupayaan XTEND untuk terus berinovasi, membangunkan produk dan teknologi baharu, memacu serta memanfaatkan transformasi digital dan mengekalkan teknologi bagi memenuhi keperluan pelanggan. Di samping itu, beberapa faktor penting boleh menyebabkan keputusan masa hadapan sebenar JFB, XTEND atau XTEND AI Robotics serta keadaan masa hadapan lain berbeza secara material daripada yang dinyatakan dalam mana-mana kenyataan pandangan ke hadapan, termasuk tetapi tidak terhad kepada faktor penting yang akan dibincangkan dalam bahagian bertajuk “Faktor Risiko” dalam penyata pendaftaran pada Borang S-4 yang akan difailkan oleh JFB dan XTEND AI Robotics, kerana faktor-faktor tersebut mungkin dikemas kini dari semasa ke semasa dalam pemfailan lain kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (“SEC”), termasuk tanpa had laman perhubungan pelabur XTEND di www.xtend.me dan laman sesawang perhubungan pelabur JFB di https://investors.jfbconstruction.net/. Kenyataan pandangan ke hadapan hanya terpakai setakat tarikh ia dibuat dan, kecuali sebagaimana yang dikehendaki di bawah undang-undang yang berkenaan, XTEND dan JFB tidak memikul sebarang obligasi untuk mengemas kini atau menyemak semula mana-mana kenyataan pandangan ke hadapan, sama ada akibat maklumat baharu, peristiwa masa hadapan atau sebaliknya.

Maklumat Penting untuk Pelabur dan Pemegang Saham

Komunikasi ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak bertujuan untuk, serta tidak membentuk, tawaran untuk menjual atau pelawaan untuk membeli mana-mana sekuriti, atau pelawaan untuk sebarang undian atau kelulusan. Tiada penerbitan atau penjualan sekuriti akan dibuat di mana-mana bidang kuasa di mana tawaran, pelawaan atau penjualan tersebut menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti bidang kuasa tersebut. Tiada tawaran sekuriti akan dibuat kecuali melalui prospektus yang memenuhi keperluan Seksyen 10 Akta Sekuriti. Sehubungan dengan transaksi ini, XTEND AI Robotics akan memfailkan penyata pendaftaran pada Borang S-4, yang akan merangkumi penyata maklumat JFB, penyata proksi XTEND serta membentuk prospektus XTEND AI Robotics. Selepas penyata pendaftaran berkuat kuasa, JFB akan mengedarkan kepada pemegang sahamnya penyata maklumat muktamad sebagai sebahagian daripada penyata pendaftaran tersebut. Komunikasi ini bukan pengganti kepada penyata maklumat/penyata proksi/prospektus atau penyata pendaftaran, mahupun mana-mana dokumen lain yang mungkin difailkan oleh JFB atau XTEND AI Robotics dengan SEC dan dihantar kepada pemegang saham mereka berkaitan transaksi ini. PELABUR DAN PEMEGANG SEKURITI XTEND DAN JFB DIGESA UNTUK MEMBACA PENYATA MAKLUMAT/PENYATA PROKSI/PROSPEKTUS ATAU PENYATA PENDAFTARAN SERTA MANA-MANA DOKUMEN LAIN YANG AKAN DIFAILKAN DENGAN SEC DENGAN TELITI DAN SEPENUHNYA APABILA IA TERSEDIA, KERANA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT AKAN MENGANDUNGI MAKLUMAT PENTING. Pelabur dan pemegang sekuriti boleh mendapatkan salinan percuma penyata maklumat/prospektus (apabila tersedia) serta dokumen lain yang difailkan dengan SEC oleh JFB melalui laman sesawang yang diselenggarakan oleh SEC di http://www.sec.gov. Salinan dokumen yang difailkan dengan SEC oleh JFB juga boleh diperoleh secara percuma melalui laman sesawang JFB di https://investors.jfbconstruction.net/.

