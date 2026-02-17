JFB 与 XTEND 宣布达成 15 亿美元业务合并，打造 Nasdaq 上市、AI 驱动的自主防御机器人美国领军企业

本次合并的战略投资者包括 Eric Trump、Unusual Machines (NYSE：UMAC)、American Ventures, LLC、Protego Ventures、Aliya Capital 和 Agostinelli Group。

隐含收购价值为 15 亿美元，基于同期私募配售的每股价格。

此次合并旨在组建一家自主防御与安全系统公司，融合 AI 驱动的机器人操作系统与美国成熟的运营及基础设施能力，强化美国及其盟国的安全。



佛罗里达州棕榈滩, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 房地产开发与建筑公司 JFB Construction Holdings (Nasdaq：JFB) 今日宣布，已与以 AI XTEND Operating System (XOS) 为核心的软件优先防御技术公司 XTEND 签署最终协议，将以全股票交易方式进行合并。 本次业务合并还获得 Eric Trump、Unusual Machines (NYSE：UMAC)、American Ventures, LLC、Protego Ventures 和 Aliya Capital 的战略投资支持。 业务合并完成后，合并后的公司拟更名为 XTEND AI Robotics，并在 Nasdaq 以股票代码 XTND 上市。

合并后公司总部及生产设施位于佛罗里达州坦帕，有望成为 AI 驱动的自主防御与安全解决方案的美国领先供应商。 XTEND 基于其经过实战验证的 XOS 操作系统，为国防、公共安全及私人安防应用提供下一代自主系统。 XTEND 的产品运用远程操作能力，支持多型空中、地面及海上无人机执行复杂动态任务，并实现即时作战就绪。

该交易还有望支持 XTEND 位于佛罗里达州坦帕生产基地的产能扩张，提升符合 NDAA 标准的美国本土制造产能，并最终加速向美国、北约盟国及亚洲客户交付 XTEND 产品。

XTEND 首席执行官兼联合创始人 Aviv Shapira 表示：

“随着全球安全环境日益动荡，对能够让操作人员远离危险的系统需求正迅速增长，这是当今国防技术领域最大的市场机遇之一。 通过将我们的平台与 JFB 合并，我们将获得扩大美国制造能力所需的资源，并进入美国公开市场。”

JFB 首席执行官 Joseph F. Basile III 表示：

“XTEND 吸引我们的是其 AI 驱动型操作系统的强大与可扩展性。 XOS 不仅是产品，更是一个在真实环境中融合软件、硬件与任务执行的自主核心平台。 通过将 XTEND 的操作系统与先进 AI 能力，与 JFB 的执行力、基础设施及建设专长相结合，我们看到了加速美国制造、负责任地扩大生产，并支持在美国打造面向公开市场的下一代国防技术平台的明确机遇。”

根据合并协议条款，XTEND 股东与 JFB 股东将获得新控股公司 XTEND AI Robotics 的股份。 交易完成后，按备考口径计算，XTEND 现有股东将持有 XTEND AI Robotics 约 70.0% 的完全摊薄后股份，JFB 股东将持股约 30.0%。上述比例不包括为 XTEND AI Robotics 股权激励计划预留的股份。

此项合并已获双方董事会一致批准，并获持有 JFB 大部分已发行普通股的 JFB 股东书面同意。 各方预期交易于 2026 年中完成。

顾问

Stifel 担任 XTEND 的独家财务顾问及资本市场顾问。

Paul Hastings LLP、H-F& Co、Banai Azriel Stern 和 Meitar Law Offices 担任 XTEND 的法律顾问。

Dominari Securities LLC 担任 JFB Construction 的独家配售代理。

Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 与 Amit Pollak Matlon 担任 JFB 的法律顾问。

关于 JFB Construction Holdings

JFB Construction Holdings (简称“JFB”) 在住宅与商业建筑及开发领域拥有积淀多年的综合经验。 曾建造多户住宅社区、购物中心、全国性特许经营项目、专属庄园及马术住宅，以及超过 200 万平方英尺的商业与零售空间。 JFB 凭借亲力实践的专业能力，铸就了我们享誉业界的品质与交付水准。

JFB 的声誉建立于客户的信任及其为每个项目带来的价值之上。

JFB 引以为豪的是，其大部分项目来自客户推荐与重复合作，且迄今已在美国 36 个州提供总承包与施工管理服务。

关于 XTEND

XTEND 是一家以软件为先的防御与安全技术公司，致力于为空中、地面及海上领域构建统一的、由人类引导自主运行的操作系统。 以其专有的 XOS 操作系统为核心，XTEND 的产品旨在帮助国防、公共安全及私人安防机构在复杂高风险环境中，部署、扩展并操作自主系统，实现即时作战就绪。 公司成立于以色列特拉维夫，总部位于佛罗里达州坦帕，融合经实战验证的软件、任务优化平台、载荷及制造基础设施，以规模化交付符合 NDAA 标准的一体化解决方案。 XTEND 在全球部署了超过 10,000 套操作系统，在可靠性、安全性与任务执行至关重要的领域，备受全球客户信赖。 如需了解更多信息，请访问 http://ww.xtend.me。

关于前瞻性陈述的警示说明

本通讯及我方代表不时作出的口头陈述可能包含《1995 年私人证券诉讼改革法》、《1933 年证券法》（修订版）第 27A 条及《1934 年证券交易法》（修订版）第 21E 条所定义的前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述通常包括关于 XTEND Reality Expansion Ltd. (简称“XTEND”) 与 JFB Construction Holdings (简称“JFB”) 之间潜在交易的陈述、潜在交易的预期影响和收益、交易完成时间，以及交易完成后 XTEND AI Robotics 战略举措的陈述。 本通讯中除历史事实陈述外的所有陈述均可能为前瞻性陈述。 在某些情况下，您可通过“可能”、“将”、“展望”、“应该”、“预期”、“计划”、“预计”、“能够”、“打算”、“目标”、“规划”、“设想”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语，或其否定形式与其他类似表达来识别前瞻性陈述。 本通讯中的前瞻性陈述仅为预测。 XTEND 与 JFB 的管理层基于其当前对未来事件及财务趋势的预期和预测作出这些前瞻性陈述，管理层认为这些因素可能影响其业务、财务状况及经营成果。 这些陈述既非承诺亦非保证，且涉及已知和未知的风险、不确定性及其他重要因素，可能导致实际结果、表现或成就与前瞻性陈述明示或暗示的内容存在重大差异，包括但不限于：交易可能无法完成；整合及实现交易预期收益可能存在困难；XTEND 与 JFB 可能需要为此动用其业务其他部分所需的资源；可能存在目前未知、或无法估计或可能的负债；交易可能导致管理层的时间和注意力分散，使其专注于交易及整合相关问题；交易的预期协同效应及运营效率可能无法在预期时间框架内实现或根本无法实现；交易可能产生重大交易及整合成本；JFB 可能在交割时无足够现金满足最低现金条件；交易公告后可能对 JFB 及 XTEND 提起的法律诉讼产生不利结果；业务固有风险可能带来额外的战略及运营风险，可能影响 XTEND、XTEND AI Robotics 及 JFB 的风险状况，且各公司可能无法有效缓解这些风险；JFB 按时按预算完成建筑项目或其他交易的能力；天气变化及自然灾害和疫情的发生；政府近期对钢材、铝材、木材等建筑材料加征关税；供应链中断；劳动力及建筑材料成本上涨；JFB 维持安全工作场所的能力；XTEND 业务严重依赖少数国防及政府安全客户；拨款、XTEND 项目及更广泛的某些政府资助和项目出现重大延迟或削减，包括因长期持续性决议及/或政府停摆，及/或与全球安全环境或其他全球事件相关的原因所致；JFB 及 XTEND 所在市场竞争加剧及投标抗议；采购及其他美国及外国法律变更（包括通过行政命令作出的变更）、适用于我们行业的合同条款及实践、相关政府关于我们遵守此类要求的调查结果、对此类要求的更严格执法以及 XTEND 客户全球业务实践的变化；员工、代理人、分包商、供应商、业务合作伙伴或 XTEND 参与的合资企业的不当行为，包括对 XTEND 声誉及其业务能力的影响；XTEND 与 JFB、其客户或其供应商及其他合作伙伴面临的网络及其他安全威胁或破坏，以及相关法规的变化；XTEND 创新、开发新产品和技术、推进数字化转型并从中受益、以及保持技术实力以满足客户需求的能力。 此外，众多重要因素可能导致 JFB、XTEND 或 XTEND AI Robotics 未来的实际结果及其他未来情况与任何前瞻性陈述中的表述存在重大差异，包括但不限于将在 JFB 及 XTEND AI Robotics 提交的 S-4 表格登记声明中“风险因素”一节讨论的那些重要因素，这些因素可能在提交给美国证券交易委员会 (简称“SEC”) 的其他文件（包括但不限于 XTEND 的投资者关系网站 www.xtend.me 及 JFB 的投资者关系网站 https://investors.jfbconstruction.net/）中不时更新。 前瞻性陈述仅截至其作出之日有效，除非适用法律要求，XTEND 及 JFB 均无义务因新信息、未来事件或其他情况而更新或修订任何前瞻性陈述。

投资者与股东须知

本通讯仅供参考，不构成且无意构成出售任何证券的要约、购买任何证券的要约邀请，或任何投票或批准的招揽；在任何司法管辖区内，若根据当地证券法完成登记或核准前，相关要约、招揽或出售行为属违法，则不得在该司法管辖区发行或出售任何证券。 除非通过递交符合《证券法》第 10 条要求的招股说明书，否则不得进行证券发售。 就本次交易而言，XTEND AI Robotics 将提交 S-4 表格登记声明，其中将包含 JFB 的信息声明、XTEND 的股东委托书，并构成 XTEND AI Robotics 的招股说明书。 在登记声明宣布生效后，JFB 将向其股东邮寄一份最终信息声明，该声明将构成登记声明的一部分。 本通讯不可替代 JFB 或 XTEND AI Robotics 可能就本次交易向 SEC 提交并发送给其股东的信息声明/股东委托书/招股说明书或登记声明，也不可替代任何其他文件。 我们敦促 XTEND 及 JFB 的投资者和证券持有人，在信息声明/股东委托书/招股说明书或登记声明及将向 SEC 提交的任何其他文件可供查阅时，仔细阅读其全文，因其将包含重要信息。 投资者和证券持有人可通过 SEC 维护的网站 http://www.sec.gov，免费获取 JFB 向其提交的信息声明/招股说明书（可供查阅时）及其他文件的副本。 JFB 向 SEC 提交的文件副本，可在 JFB 网站 https://investors.jfbconstruction.net/ 免费获取。

