JFB 及 XTEND 宣佈達成 15 億美元合併協議，將成立在 Nasdaq 上市的美國公司，引領人工智能驅動自主防禦機械人技術發展

參與是次合併的策略投資方包括 Eric Trump、Unusual Machines (NYSE: UMAC)、American Ventures, LLC、Protego Ventures、Aliya Capital 及 Agostinelli Group。

按同步進行的私募融資每股價格計算，這次收購的隱含價值達 15 億美元。

合併後的新公司將專注於自主防禦與安全系統領域，結合人工智能 (AI) 驅動的機械人操作系統，以及美國成熟的營運與基建實力，以強化美國及其盟國的安全。



佛羅里達州棕櫚灘, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 房地產開發及建築公司 JFB Construction Holdings (Nasdaq: JFB) 今天宣佈，已與以軟件為先並以 AI XTEND 操作系統 (XOS) 為後盾的國防科技公司 XTEND 簽訂終定合併協議，交易將以全股票形式進行。 是次業務合併亦得到多位策略投資者的支持，包括 Eric Trump、Unusual Machines (NYSE: UMAC)、American Ventures, LLC、Protego Ventures 及 Aliya Capital。 業務合併完成後，新公司預計將改名為 XTEND AI Robotics，並以股票代號「XTND」於 Nasdaq 掛牌買賣。

合併後的新公司總部及生產基地設於佛羅里達州坦帕市，蓄勢待發，劍指美國人工智能自主防禦及安全解決方案的領導地位。 XTEND 以其經過實戰驗證的 XOS 操作系統為基礎，為國防、公共安全及私人保安等應用場景提供新一代的自主系統。 XTEND 產品搭載遙距操控技術，可調度空中、地面及海上無人機群，隨時就緒，執行複雜多變的任務。

此交易亦預計將有助 XTEND 擴建其位於佛羅里達州坦帕的生產設施，提升符合《國防授權法》(NDAA) 標準的本土產能，最終加快向美國、北約 (NATO) 盟國及亞洲地區的客戶交付產品。

XTEND 行政總裁兼聯合創辦人 Aviv Shapira 表示：

「全球安全局勢風雲變幻，市場對能保障操作人員安全的系統需求急升，在現今國防科技領域帶來一大市場機遇。 透過與 JFB 的平台結合，我們不僅獲得在美國擴充生產規模的資源，更能擠身美國公開市場的行列。」

JFB 行政總裁 Joseph F. Basile III 表示：

「XTEND 最吸引我們的地方，是其人工智能操作系統的強大實力及擴展潛力。 XOS 並非單純一件產品，而是能於真實環境中，將軟件、硬件與任務執行完美融合的核心自主平台。 藉著將 XTEND 的操作系統與先進人工智能技術，結合 JFB 的執行能力、基建實力和建設專業知識，我們看到清晰契機，既可加速美國製造業發展，負責任地擴充產能，更能支持在美國建造、準備進軍公開市場的新一代國防科技平台。」

根據合併協議條款，XTEND 及 JFB 的股東將獲得新設控股公司 XTEND AI Robotics 的股份。 交易完成後，按備考基準計算，XTEND 現有股東將持有 XTEND AI Robotics 約 70.0% 的完全攤薄股份，JFB 股東則持有約 30.0%。有關計算並未計入預留作 XTEND AI Robotics 股權激勵計劃發行的股份。

合併方案已獲兩間公司董事局一致通過，並已取得持有 JFB 大多數已發行普通股的股東書面同意。 交易雙方預計，整項交易將於 2026 年年中正式完成。

顧問

Stifel 將擔任 XTEND 的獨家財務顧問兼資本市場顧問。

Paul Hastings LLP、H-F& Co、Banai Azriel Stern 及 Meitar Law Offices 將共同擔任 XTEND 的法律顧問。

Dominari Securities LLC 將擔任 JFB Construction 的獨家配售代理。

Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 與 Amit Pollak Matlon 將共同為 JFB 提供法律顧問服務。

關於 JFB Construction Holdings

JFB Construction Holdings（「JFB」）傳承幾代經驗，專注投入住宅及商業建築與開發領域。 JFB 的經驗涵蓋興建多戶型住宅社區、購物商場、全國特許經營項目、高級莊園及馬術住宅，並完成超過 200 萬平方呎的商業及零售空間。 JFB 親力親為、態度專業，獻上我們廣為人知的優越工藝及高效產能。

JFB 的信譽建基於客戶的信任，以及我們為每個項目創造的價值。

JFB 深感自豪的是，公司大部分項目均來自客戶推薦及長期合作夥伴，業務版圖更已擴展至美國 36 個州，提供總承包及施工管理服務。

關於 XTEND

XTEND 是以軟件為先的防衛與安全科技企業，致力為空中、地面及海上領域的人機協同自主技術打造統一的操作生態系統。 XTEND 產品以獨家 XOS 操作系統為後盾，專門向國防、公共安全及私人保安機構賦予強大力量，以便在瞬息萬變的高風險環境中，迅速部署、有效擴充並精準操控自主系統，時刻準備就緒。 XTEND 創立於以色列特拉維夫，目前總部位於佛羅里達州坦帕市，將其久經實戰考驗的軟件技術，與為任務而優化的平台、載荷及生產基建互相結合，大規模提供符合 NDAA 標準的一體化解決方案。 XTEND 在全球已成功部署超過 10,000 套操作系統，在一眾對可靠表現、安全保障及任務執行有極致要求的領域，贏得全球客戶的深厚信賴。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 http://ww.xtend.me 。

前瞻性陳述的警示聲明

本通訊內容，以及本公司代表不時作出的口頭陳述可能載有，經修訂的《1995 年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)、經修訂的《1933 年證券法》(Securities Act of 1933)（「《證券法》」）第 27A 條以及經修訂的 1934 年《證券交易法》(Securities Exchange Act) 第 21E 條所指的前瞻性陳述。 此等前瞻性陳述一般涉及 XTEND Reality Expansion Ltd. （「XTEND」）與 JFB Construction Holdings（「JFB」）之間潛在交易的陳述，包括關於該潛在交易的預期影響及益處、交易完成時間，以及 XTEND AI Robotics（「XTEND AI Robotics」）在交易完成後所作策略舉措的陳述。 除了歷史事實陳述，本通訊中所有其他陳述皆可能是前瞻性陳述。 在某些情況下，可透過「可能」、「將會」、「展望」、「應該」、「預期」、「計劃」、「預計」、「能夠」、「擬」、「目標」、「預計」、「考慮」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」或「繼續」等詞彙，或該等詞彙的反義詞或其他類似表述，來識別前瞻性陳述。 本通訊中的前瞻性陳述純屬預測性質。 Xtend 及 JFB 的管理層作出此等前瞻性陳述時，主要基於其認為可能影響其業務、財務狀況及經營業績的未來事件及財務趨勢而作出的現有預期及預測。 此等陳述既非承諾亦非保證，且涉及已知及未知的風險、不確定因素及其他重要因素，可能導致實際結果、表現或成就與前瞻性陳述所明示或暗示的內容存在重大差異，包括但不限於交易可能無法完成；整合及實現交易預期效益可能存在困難；Xtend 及 JFB 可能需要動用其業務其他部分所需的資源來實現交易；目前可能存在未知、未有可能或無法估計的負債；交易可能導致管理層的時間及注意力分散到與交易及整合相關的事務上；交易預期的協同效應及營運效率可能無法在預期時間內實現，或根本無法實現；交易可能產生重大交易成本及整合成本；JFB 在交易完成時可能沒有足夠現金滿足最低現金條件；交易公佈後 JFB 及 Xtend 可能遭到法律訴訟的不利結果；業務固有的風險可能導致額外的策略及營運風險，從而可能影響 Xtend、XTEND AI Robotics 及 JFB 的風險狀況，而各公司可能無法有效緩解該等風險；JFB 按時按預算完成建築項目或其他交易的能力；天氣變化及自然災害與疫情的發生；政府近期對鋼鐵、鋁及木材等建築材料徵收關稅；供應鏈中斷；勞動力及建築材料成本上漲；JFB 維持安全工作場地的能力；Xtend 的業務相當大部分依賴少數國防及政府安全客戶；撥款、Xtend 的各個項目及更廣泛層面的若干政府資金及項目出現重大延誤或削減，包括因持續決議案延長及／或政府停擺，及／或與全球安全環境或其他全球事件相關者所致；JFB 及 Xtend 市場內的競爭加劇及投標抗議；採購及其他美國及外國法律的變更，包括透過行政命令作出的變更、適用於我們行業的合約條款及常規的變更、相關政府對我們遵守該等要求的情況作出的調查結果、對該等要求更嚴格的執行，以及 Xtend 客戶全球業務常規的變更；Xtend 參與的員工、代理商、分包商、供應商、業務合作夥伴或合資企業的不當行為，包括對 Xtend 聲譽及其業務能力的影響；Xtend 及 JFB、其客戶或其供應商及其他合作夥伴面臨的網絡及其他安全威脅或中斷，以及相關規例的變更；以及 Xtend 進行創新、開發新產品與技術、在數碼轉型中取得進展並從中受益，以及維持技術以滿足 Xtend 客戶需求的能力。 此外，許多重要因素可能導致 JFB、Xtend 或 XTEND AI Robotics 的實際未來結果及其他未來情況，與任何前瞻性陳述中明示的內容存在重大差異，包括但不限於將在 JFB 及 XTEND AI Robotics 提交的 S-4 表格登記聲明中「風險因素」一節討論的重要因素，而該等任何因素可能不時在向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的其他文件中更新，包括但不限於 Xtend 的投資者關係網站 www.xtend.me 及 JFB 的投資者關係網站 https://investors.jfbconstruction.net/。 前瞻性陳述僅於作出當日有效，除非適用法律另有規定，否則 Xtend 及 JFB 均無義務因應新資料、未來事件或其他情況而更新或修訂任何前瞻性陳述。

投資者及股東須知的重要資訊

本通訊僅供參考用途，並非有意亦不構成出售要約或購買任何證券的要約邀請，亦不構成任何投票或批准的徵求；且在任何司法管轄區內，若未根據該司法管轄區的證券法進行登記或取得資格而作出該等要約、邀請或出售即屬違法者，則不得在該司法管轄區進行任何證券發行或出售。 任何證券要約，僅可透過符合《證券法》第 10 條規定的招股章程作出。 就是次交易而言，XTEND AI Robotics 將會提交 S-4 表格的登記聲明，該文件將載有 JFB 的資料陳述書、XTEND 的股東委託書，並同時構成 XTEND AI Robotics 的招股章程。 待登記聲明宣告生效後，JFB 會向其股東郵寄最終的資料陳述書，此文件將成為登記聲明的組成部分。 本通訊不能取代 JFB 或 XTEND AI Robotics 可能就該交易向美國證券交易委員會提交及向其股東發送的資料聲明／委託聲明／招股章程或登記聲明或任何其他文件。 強烈建議 XTEND 及 JFB 的投資者及證券持有人，在資料聲明／委託聲明／招股章程或登記聲明以及任何其他將提交美國證券交易委員會的文件可供查閱時完整細閱，以了解該等文件中的重要資訊。 投資者及證券持有人可透過美國證券交易委員會設立的網站 http://www.sec.gov，免費獲取 JFB 向美國證券交易委員會提交的資料聲明／招股章程（可供查閱時）及其他文件的副本。 JFB 向美國證券交易委員會提交的文件副本，可於 JFB 網站 https://investors.jfbconstruction.net/ 免費獲取。

JFB Construction Holdings 聯絡方式：

CORE IR

Mike Mason

516 222 2560

investors@jfbconstruction.net

XTEND 聯絡方式：

Headline Media

Sarah Small

929 255 1449

sarah@headline.media