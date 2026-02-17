Qodo 2.1 מציגה לראשונה מערכת כללים ללמידה רציפה לסקירת קוד בינה מלאכותית בארגונים

ניו יורק, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Qodo, המובילה בסקירת ובדיקת איכות קוד מועצמי בינה מלאכותית, הכריזה היום על מערכת הכללים החכמה הראשונה והיחידה בשוק לריבונות בינה מלאכותית. המערכת החדשה מחליפה קבצי כללים סטטיים המתוחזקים באופן ידני בשכבת שליטה חכמה שמייצרת באופן אוטומטי כללים מדפוסי קוד בהם נעשה שימוש בפועל והחלטות סקירה קודמות, כך שהיא שומרת באופן רציף על תקינות הכללים, אוכפת אותם בכל סקירת קוד ומודדת את השפעתם בעולם האמיתי.

ככל שבינה מלאכותית מאיצה את פיתוח התוכנה, ניהול מערכות הפך לסיכון הולך וגובר עבור הארגון המודרני. תקני הקידוד של ימינו קיימים כהוראות קשות לאכיפה וקבצי כללים מבודדים שמתדרדרים עם הזמן. כלי בינה מלאכותית נוכחיים תלויים בכללים או הנחיות שנכתבו ידנית, ומתייחסים לתקני קידוד כהצעות ולא כמדיניות ניתנת לאכיפה. פיצול זה פוגע בשלמות הקוד, מונע מדידה משמעותית של תוצאות איכות ומגביל את יכולתה של ההנהלה לשמור על ניהול מערכות בקנה מידה גדול.

מערכת הכללים של Qodo מייסדת מקור אחוד של אמת עבור תקני הקידוד הארגוניים. מערכת הכללים, הפועלת כשכבת ריבונות חיה, לומדת באופן רציף מדפוסי קוד והחלטות לגבי הסקירה, ומתפתחת בהתאם לשינויים בבסיס הקוד. המערכת ממכנת את כל מחזור החיים של כללי הקידוד: גילוי כללים חדשים מהתנהגות בפועל, שמירה על תקינות הכללים על ידי זיהוי התנגשויות וכפילויות, ואכיפה תכנותית של כללים אלה בתזרימי העבודה של סקירת הקוד. כל הכללים מנוהלים באופן מרכזי באמצעות פורטל יחיד, עם אנליטיקה שעוקבת אחר אימוץ, הפרות ומגמות שיפור לאורך כל שרשרת כלי הפיתוח.

"סטנדרטים הנדסיים לא צריכים להיות מפוזרים לאורך מסמכים, כותבים והראשים של המהנדסים", אמר איתמר פרידמן (Itamar Friedman), מנכ"ל ומייסד שותף ב-Qodo. "בינה מלאכותית מייצרת יותר קוד מאי פעם, מה שאומר שארגונים צריכים שהסטנדרטים שלהם יהיו חכמים בדיוק כמו כלי הקידוד שלהם שמבוססים על בינה מלאכותית. מערכת הכללים של Qodo מאפשרת לארגונים להגדיר סטנדרטים המבוססים על התנהגות אמיתית, לתחזק אותם באופן אוטומטי ולהוכיח את השפעתם באמצעות אנליטיקה מציאותית. כך משפרים את איכות הקוד בעידן הבינה המלאכותית".

Qodo Rules מספקת מחזור חיים מלא לניהול כללים. היכולות העיקריות כוללות:

גילוי אוטומטי של כללים: סוכן גילוי הכללים מייצר סטנדרטים מבסיסי קוד ומשוב PR , ובכך מבטל את הצורך בעריכה ידנית מייגעת.

תחזוקה חכמה: הסוכן המומחה לכללים מזהה באופן רציף התנגשויות, כפילויות ותקנים מיושנים כדי למנוע דעיכה של כללים.

אכיפה ניתנת להרחבה: כללים נאכפים באופן אוטומטי במהלך סקירת PR של קוד עם תיקונים מומלצים.

אנליטיקה מציאותית: מעקב אחר שיעורי אימוץ, מגמות הפרה ומדדי שיפור כדי להוכיח שהסטנדרטים עובדים.

"שמירה על סטנדרטים עקביים היא דבר קריטי עבור צוותי ההנדסה שלנו", אמר עופר מורג ברין (Ofer Morag Brin), Hibob. "מעבר לכך שמערכת החוקים של Qodo חשפה את הסטנדרטים שפיזרנו במקומות שונים; היא גם יישמה אותם. המערכת מחזקת באופן מתמיד את האופן שבו הצוותים שלנו סוקרים וכותבים קוד בפועל, ואנו רואים עקביות חזקה יותר, קליטה מהירה יותר ושיפורים מדידים באיכות הסקירה של הצוותים".

למידע נוסף או לתיאום הדגמה, בקרו בכתובת www.qodo.ai.

אודות Qodo

Qodo היא פלטפורמת סקירת קוד מבוססת בינה מלאכותית שנבנתה כדי להפוך את יצירת הקוד המהירה של ימינו לתוכנה איכותית, המשמשת כתשתית אמון וממשל עבור צוותי הנדסה ארגוניים. עם Qodo 2.0, Qodo מציגה הנדסת הקשר מתקדמת ומערכת סקירה מרובת סוכנים שמסתמכת על אותות ממאגר מלא (כולל היסטוריית בסיס קוד והחלטות PR קודמות) כדי לספק משוב מדויק, מוסבר ובר-פעולה יותר, תוך הפחתת רעש ואכיפת סטנדרטים ספציפיים לארגון. Qodo, שנוסדה בשנת 2018, גייסה 50 מיליון דולר, מגובה על ידי TLV Partners, Vine Ventures, Susa Ventures, Square Peg ומשקיעי אנג'ל, כולל מנהלים מ- OpenAI, Shopifyו-Snyk.

