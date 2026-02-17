Air Canada renforce sa présence au Mexique grâce à une nouvelle liaison Montréal–Guadalajara et à une capacité accrue de 18 % cet été vers des destinations prisées, concourant ainsi à la diversification commerciale du Canada

Les nouveaux vols pour Guadalajara au départ de Montréal seront assurés toute l’année dès juin 2026

La liaison Montréal–Cancún passe à une fréquence de 11 vols hebdomadaires

La liaison Toronto–Monterrey passe à une fréquence de 4 vols hebdomadaires

La liaison Vancouver–Mexico passe à une fréquence de 11 vols hebdomadaires

La liaison Vancouver–Puerto Vallarta passe à une fréquence de 2 vols hebdomadaires



MONTRÉAL, 17 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a annoncé aujourd’hui l’expansion stratégique de son horaire d’été pour le Mexique avec un nombre de places accru de 18 % par rapport à l’été précédent. Tandis que les gouvernements canadien et mexicain misent sur l’approfondissement de leurs relations, le transporteur renforce davantage son horaire de vols pour le Mexique afin de répondre à la demande croissante de voyages au départ et à destination de ce pays. Les points forts de l’expansion du réseau d’Air Canada au Mexique comprennent l’ajout de la nouvelle liaison Montréal–Guadalajara assurée toute l’année, ainsi que l’augmentation de la fréquence de ses vols pour Cancún, Monterrey, Mexico et Puerto Vallarta, quatre destinations très prisées des Canadiens et des voyageurs internationaux. On peut dès maintenant réserver des places à aircanada.com.





« Nous continuons d’étendre le vaste réseau mondial diversifié d’Air Canada en améliorant la connectivité entre nos plaques tournantes et de nombreuses villes au Mexique, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président – Fret d’Air Canada. Depuis 1954, le Mexique occupe une place importante dans notre réseau mondial. Cet été, l’augmentation de la capacité d’Air Canada renforcera encore davantage les liens touristiques et commerciaux qui unissent nos deux pays depuis longtemps. Tirant parti de la vigueur soutenue de la demande passagers et fret, le nouveau service entre Montréal et Guadalajara sera offert toute l’année, et nous augmenterons la capacité pour d’autres destinations prisées dans tout le pays.

« Le transport aérien facilite le tourisme, les échanges commerciaux et la connectivité, et le Mexique s’insère dans la stratégie élargie d’Air Canada pour l’Amérique latine visant à permettre le transport rapide et pratique de passagers et de fret via nos villes-portes canadiennes qui donnent accès à notre vaste réseau s’étendant sur les six continents habités. Nous sommes fiers d’offrir à nos clients et aux membres Aéroplan des possibilités intéressantes pour voyager et expédier des marchandises à destination du Mexique de presque n’importe où dans le monde », a conclu M. Galardo.

« Au moment où le Canada mène l’une des plus importantes missions commerciales d’Équipe Canada de toute son histoire, nous visons avant tout à aider les entreprises de notre pays à atteindre de nouveaux marchés et à établir de nouveaux partenariats, a affirmé l’honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre du Commerce intérieur et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l’Unité de l’économie canadienne. Les annonces comme celle d’Air Canada, consolideront davantage les liens entre le Canada et le Mexique et permettront à nos deux pays de procéder ensemble à encore plus d’échanges commerciaux. »

« Les liaisons sans escale deviennent importantes dans un contexte où les entreprises canadiennes cherchent à diversifier leurs échanges commerciaux et à établir de nouveaux partenariats, a déclaré Candace Laing, présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada. La nouvelle liaison sans escale d’Air Canada et la capacité accrue du transporteur sur de nombreuses autres liaisons pour l’été 2026 faciliteront l’approfondissement de liens et la recherche de débouchés dans nos économies croissantes, et ce, tant pour les chefs d’entreprise, les entrepreneurs, les touristes et que pour les investisseurs. Une meilleure connectivité permet de transformer une ambition en véritables résultats économiques pour les collectivités dans les deux pays. »

Les vols d’Air Canada à destination du Mexique offrent la classe Économique Privilège et la classe économique. De la bière, du vin, des collations de qualité d’origine canadienne ainsi que l’accès au système de divertissements à bord primé sont offerts gratuitement à tous les clients, et tous les membres Aéroplan ont accès au Wi-Fi rapide et gratuit*.

Nouveaux vols Montréal–Guadalajara** :

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours d’exploitation Début AC1393 Montréal (YUL) Guadalajara (GDL) 17:00 20:55 Mar., jeu., sam. 2 juin 2026 AC1392 Guadalajara (GDL) Montréal (YUL) 08:05 15:30 Mer., ven., dim. 3 juin 2026



Capacité accrue pour l’été 2026 :

Liaison Augmentation par rapport à l’été 2025 Montréal–Cancún 4 vols supplémentaires : augmentation de 7 vols hebdomadaires en 2025 à 11 vols hebdomadaires en 2026 Toronto–Monterrey 1 vol supplémentaire : augmentation de 3 vols hebdomadaires en 2025 à 4 vols hebdomadaires en 2026 Vancouver–Mexico 4 vols supplémentaires : augmentation à 11 vols hebdomadaires à partir du 27 juin Vancouver–Puerto Vallarta 1 vol supplémentaire : augmentation de 1 vol hebdomadaire en 2025 à 2 vols hebdomadaires en 2026

* Commandité par Bell.

** Les horaires peuvent être modifiés.

Présence d’Air Canada au Mexique

Air Canada a effectué son premier vol à destination du Mexique en 1954, assurant la desserte de Mexico au départ de Montréal et de Toronto via Tampa.

Aujourd’hui, Air Canada relie le Canada et le Mexique toute l’année, en augmentant la fréquence à 30 vols sans escale pour 11 destinations au Mexique pendant la période de pointe hivernale.

En plus des vols directs entre le Canada et le Mexique, Air Canada offre des correspondances pratiques reliant le Mexique à des destinations mondiales en Europe et en Asie via ses plaques tournantes de Montréal, Toronto et Vancouver.

Pour l’été 2026, Air Canada prévoit d’exploiter 10 vols quotidiens pour 5 destinations au Mexique au départ de ses 3 plaques tournantes mondiales, ce qui représente 1 700 places aller simple par jour et une augmentation de 18 % du nombre de places par rapport à l’été 2025.

À propos d’Air Canada

