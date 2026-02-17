Yanik Guillemette annonce une intégration majeure d’Accolad pour automatiser les paiements de référence dans l’industrie de l’assurance





BOISBRIAND, Québec, 17 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yanik Guillemette, entrepreneur technologique canadien et Président du Comité consultatif externe en technologies et innovation d’Accolad, annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle solution spécialisée destinée à l’industrie de l’assurance, permettant d’automatiser entièrement la gestion des programmes de recommandation et des primes de référence tout en assurant la conformité administrative et fiscale.

Cette nouvelle infrastructure vise à moderniser un processus encore largement manuel dans le secteur : la gestion des primes versées aux partenaires, clients ou référents ayant contribué à l’acquisition de nouveaux assurés.

Un processus critique encore géré manuellement

Dans de nombreuses agences et cabinets d’assurance, les programmes de recommandation reposent toujours sur des méthodes fragmentées : récompenses ou cartes-cadeaux émises manuellement, suivis administratifs complexes, validations internes multiples et risques d’erreurs comptables ou fiscales.

Ces pratiques créent non seulement une lourdeur opérationnelle, mais exposent également les organisations à des enjeux de conformité liés à la traçabilité des paiements et à la gestion documentaire.

« Les programmes de recommandation sont devenus un levier majeur d’acquisition client dans l’assurance, mais leur gestion est restée étonnamment analogique. Nous avons voulu éliminer cette friction tout en renforçant la conformité », explique Yanik Guillemette.

Automatiser, valider et tracer chaque prime de référence

La nouvelle solution d’Accolad introduit un flux automatisé permettant de gérer l’ensemble du cycle de vie d’une prime de référence :

Validation automatisée des références admissibles;

Attribution et approbation des primes selon les règles internes;

Paiement numérique instantané aux référents;

Journalisation complète des transactions;

Archivage administratif facilitant les obligations fiscales et comptables.





Chaque transaction devient ainsi entièrement traçable, réduisant les risques d’erreurs humaines et simplifiant les audits internes.

Une réponse aux enjeux de conformité dans l’assurance

Alors que les cabinets d’assurance doivent composer avec des exigences réglementaires et administratives croissantes, la capacité de documenter précisément les paiements incitatifs devient un enjeu stratégique.

Accolad positionne sa technologie comme une couche d’infrastructure permettant aux organisations d’intégrer la conformité directement dans leurs opérations quotidiennes.

« Les assureurs veulent accélérer leur croissance grâce aux recommandations, mais sans augmenter leur charge administrative. L’automatisation permet enfin de concilier rapidité d’exécution et rigueur réglementaire », ajoute Guillemette.

Accélérer l’acquisition client grâce à l’économie relationnelle

L’entreprise observe une adoption croissante des programmes de recommandation structurés dans l’assurance, où les relations de confiance — concessionnaires, partenaires financiers, courtiers ou clients existants — jouent un rôle clé dans la croissance commerciale.

En automatisant la gestion des primes, les organisations peuvent :

Récompenser les références plus rapidement;

Augmenter l’engagement des partenaires;

Réduire la paperasse administrative;

Structurer des programmes de recommandation à grande échelle.



Selon Accolad, cette évolution s’inscrit dans la montée de l’économie relationnelle, où la croissance repose de plus en plus sur les réseaux de confiance plutôt que sur l’acquisition traditionnelle.

Une infrastructure pensée pour les cabinets et réseaux d’assurance

La plateforme permet aux assureurs et cabinets de distribuer des primes via un catalogue étendu de cartes-cadeaux numériques et paiements sécurisés, tout en conservant un contrôle centralisé sur les règles d’attribution et la conformité.

L’objectif : transformer la gestion des primes de référence en un processus simple, instantané et mesurable.

« Notre ambition est de rendre la gestion des recommandations aussi fluide qu’un envoi de courriel, tout en offrant un niveau de traçabilité que les méthodes traditionnelles ne permettent pas », conclut Yanik Guillemette.

À propos d’Accolad

Accolad est une plateforme technologique canadienne spécialisée dans l’automatisation des programmes de reconnaissance, des récompenses numériques et des incitatifs commerciaux. La solution permet aux organisations de gérer l’envoi sécurisé de paiements et récompenses numériques à grande échelle grâce à une infrastructure automatisée et conforme.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b0ba4431-b6d1-4b86-acd3-384bcc6ebcda/fr