WENDEL : Wendel soutient l'offre d'acquisition d'IHS Towers par MTN, qui permettra de céder l'intégralité de sa participation de 19 %, représentant environ 535 millions de dollars de liquidités nettes. 

COMMUNIQUE – 17 février 2026

Wendel soutient l'offre d'acquisition d'IHS Towers par MTN, qui permettra de céder l'intégralité de sa participation de 19 %, représentant environ 535 millions de dollars de liquidités nettes.

Wendel (Euronext : MF.FP) annonce aujourd'hui son soutien à l'offre (l'« Offre ») faite par une société affiliée du groupe MTN en vue d'acquérir IHS Holding Limited (NYSE : IHS) (« IHS Towers » ou la « Société »). L'Offre a été approuvée par le conseil d'administration d'IHS Towers.

À 8,5 dollars par action, l'offre représente une prime de 36 % par rapport au cours moyen pondéré (Volume Weighted Average Price) de l'action sur les 52 semaines précédant le 4 février 2026.

À la clôture de l’opération, Wendel recevra la totalité des liquidités correspondant à sa participation d'environ 19 % dans IHS, soit un produit de cession d'environ 535 millions de dollars pour Wendel. Le prix de vente représente une prime de 21 % par rapport à la dernière valeur dans l’ANR publié par Wendel (30 septembre 2025).

La clôture de la transaction devrait avoir lieu en 2026, sous réserve de l’approbation des actionnaires d’IHS, des autorisations réglementaires dans les marchés concernés et du respect des conditions habituelles de clôture.

Fondée en 2001, IHS Towers est l'un des plus grands propriétaires, opérateurs et constructeurs indépendants d'infrastructures partagées de télécommunication dans le monde en nombre de tours et se concentre uniquement sur les marchés émergents. La société possède plus de 37 000 tours réparties sur ses sept marchés, soit au Brésil, au Cameroun, en Colombie, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Afrique du Sud et en Zambie.

Wendel est l'un des principaux actionnaires minoritaires d'IHS depuis 2012, et a soutenu l'entreprise tout au long de son parcours pour devenir l'une des plus grandes sociétés indépendantes de tours de télécommunication axées sur les marchés émergents, faisant croître son nombre de tours d’environ 1 000 au sein d’un seul un pays à plus de 37 000 tours dans 7 pays. Au cours des 13 dernières années, IHS s'est développé sur de nouveaux marchés et a connu une croissance significative pour devenir une entreprise générant 1,8 milliard de dollars de chiffre d'affaires et affichant une marge EBITDA supérieure à 55 % du chiffre d'affaires. La société a été introduite en octobre 2021 à la bourse de New York, Wendel conservant sa participation inchangée.

Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, a déclaré : « Wendel a été le partenaire d'IHS pendant plus de dix ans et a accompagné son développement. Le rapprochement entre MTN et IHS est un projet industriel qui fait sens et que Wendel soutient pleinement en apportant ses titres à l’offre de MTN. Cette cession permet à Wendel de poursuivre le recentrage de sa stratégie d’investissement direct (WPI : Wendel Principal Investments) en se concentrant sur des sociétés non cotées, contrôlées et situées en Europe et en Amérique du Nord. Par ailleurs, cette opération est pleinement alignée avec la stratégie de rotation active du portefeuille présentée lors de l’Investor Day de décembre 2025 et déjà illustrée récemment par la cession de Stahl à Henkel annoncée le 4 février dernier. Ensemble, ces deux transactions permettront de générer environ 1,65 milliard d’euros et donnent à Wendel toutes les marges de manœuvres pour réaliser ses objectifs de création de valeur à long terme au travers d’investissements dans des actifs privés, au développement de Wendel Investment Managers (WIM), et un retour aux actionnaires plus élevé avec notamment le lancement après l’annonce de nos résultats annuels d’un programme de rachat d’actions portant sur près de 9 % du capital. »

Sam Darwish, Président-Directeur Général d'IHS Towers : « L'annonce d'aujourd'hui constitue une réelle opportunité, offrant certitude et retour immédiat à nos actionnaires, leur permettant ainsi de cristalliser la valeur générée par notre revue stratégique. La transaction proposée renforce notre partenariat de longue date avec MTN, car elle associe le plus grand opérateur de réseau mobile d'Afrique à l'une des plus grandes plateformes d'infrastructure numérique du continent, et souligne le lien fort unissant IHS Towers et l'Afrique.

Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier nos collègues, nos clients et nos partenaires pour leur soutien au cours des 25 dernières années, pendant lesquelles IHS Towers est passé d'une seule tour sur un seul marché à un portefeuille d'environ 40 000 tours dans onze pays à son apogée.»

Ralph Mupita, Président-Directeur Général de MTN: « La transaction est une étape cruciale dans le renforcement de la position stratégique et financière du groupe MTN, dans un avenir où les infrastructures numériques deviendront de plus en plus essentielles à la croissance et au développement de l'Afrique. Cette transaction nous offre une occasion unique de racheter nos tours et de renforcer notre capacité à être des partenaires du progrès pour les nations dans lesquelles nous opérons. Pour les clients et partenaires d'IHS à travers le continent, nous nous engageons à maintenir des normes de service élevées et une gouvernance adéquate de ce qui est la plus grande société indépendante et intégrée de tours en Afrique, grâce à l'excellence des collaborateurs d'IHS.»

Agenda



Jeudi 26 février 2026

Résultats annuels 2025 – Publication de l’ANR au 31 décembre 2025, et comptes annuels consolidés (avant bourse)

Jeudi 23 avril 2026

Chiffre d’affaires T1 2026 – Publication de l’ANR au 31 mars 2026 (avant bourse)

Jeudi 21 mai 2026

Assemblée générale

Jeudi 30 juillet 2026

Résultats semestriels 2026 – Publication de l’ANR au 30 juin 2026 et comptes semestriels consolidés (avant bourse)

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl, Muno et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % d’IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 30 septembre 2025, le Groupe gère 46 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,3 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel

Contacts journalistes Contacts analystes et investisseurs Christine Anglade: + 33 6 14 04 03 87 Olivier Allot: +33 1 42 85 63 73 c.anglade@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com Caroline Decaux: +33 1 42 85 91 27 Lucile Roch: +33 1 42 85 63 72 c.decaux@wendelgroup.com l.roch@wendelgroup.com Primatice Olivier Labesse: +33 6 79 11 49 71 olivierlabesse@primatice.com Hugues Schmitt: +33 6 71 99 74 58 huguesschmitt@primatice.com Kekst CNC Todd Fogarty: +1 212 521 4854 todd.fogarty@kekstcnc.com





Pièce jointe