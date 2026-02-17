Bodor Laser veranstaltet jährliche Preisverleihung und Jahresauftakt auf dem neuen globalen Hauptsitz-Campus

JINAN, China, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich der jährlichen Preisverleihung und der Jahresauftaktveranstaltung versammelte Bodor Laser Mitarbeiter aus dem gesamten Unternehmen im Dream Park, dem kürzlich fertiggestellten Campus des globalen Hauptsitzes. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Park & Dreams“ und diente sowohl dem Rückblick auf die Erfolge des Jahres 2025 als auch dem Startschuss für die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens.

Grundsatzrede des Vorsitzenden

In seiner Grundsatzrede skizzierte President Kong Jie das dem Dream Park zugrundeliegende Konzept und bekräftigte das Engagement von Bodor Laser für Innovation und nachhaltiges Wachstum. Von den ersten Produktionsstätten bis zur vollen Inbetriebnahme des Dream Parks dauerte es 18 Jahre – ein Meilenstein, der die langfristigen Investitionen in modernste Fertigung und globale Geschäftstätigkeiten verdeutlicht.

Der Dream Park wurde als moderner Industriecampus konzipiert, der Produktion, Forschung und Entwicklung sowie Büroflächen mit intelligenten Managementsystemen und Mitarbeitereinrichtungen in einem ganzheitlichen Layout vereint. Der Campus soll die betriebliche Effizienz steigern und gleichzeitig ein kollaboratives und menschenzentriertes Arbeitsumfeld fördern.

Ungeachtet des schwierigen globalen Marktumfelds konnte Bodor Laser im Jahr 2025 eine solide Leistung vorweisen und übertraf seine Jahresziele. Das Unternehmen ist laut dem Qianzhan Industry Research Institute im sechsten Jahr in Folge (2019–2024) weltweit der führende Hersteller von Faserlaserschneidmaschinen (ab 1.000 W). Im vergangenen Jahr wurden mehr als 10.000 Maschinen aus der „DreamSpace Super Factory“ ausgeliefert sowie die Produktionskapazität und Betriebseffizienz weiter gesteigert.

Zu den weiteren Meilensteinen des Jahres zählte die Eröffnung der Südchina-Zentrale in Shenzhen, die Erweiterung des Portfolios im Bereich der Blech- und Rohrlaserschnitte und ein komplettes Angebot an Schweißlösungen. Zudem erhielt das Unternehmen drei Red Dot Design Awards, einschließlich der höchsten Auszeichnung „Best of the Best“. Parallel dazu startete das Unternehmen weitreichende KI-Initiativen und entwickelte einen eigenen KI-Agenten, um die Integration intelligenter Fertigungsprozesse massiv zu beschleunigen.

Was die Zukunft betrifft, so wurde das Jahr 2026 als ein entscheidendes Jahr definiert. Das Unternehmen hat sich ein Umsatzziel von 4,6 Milliarden RMB gesetzt und plant, die globale Vertriebsführerschaft weiter zu festigen, Produktportfolios zu modernisieren, Vertriebskanäle zu stärken und Innovationssysteme auszubauen, um das langfristige strategische Wachstum zu stützen.

Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden in 19 Kategorien fast 300 Mitarbeiter für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Zudem wurden 27 Mitarbeiter für ihre zehnjährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet. Nachdem der Dream Park nun vollständig in Betrieb ist, plant Bodor Laser die Zusammenarbeit zwischen Forschung, Produktion und dem globalen Vertrieb zu intensivieren, um die intelligente Fertigung auf internationaler Ebene voranzubringen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4582890b-fad3-461b-951c-afb07560bad2