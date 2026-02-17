Bodor Laser celebra su Ceremonia Anual de Premios y el Inicio de Año en su nuevo campus de sede global

JINAN, China, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser reunió a empleados de toda la compañía en Dream Park, su recién completado campus de sede global, para celebrar su Ceremonia Anual de Premios y el evento de Inicio de Año. El evento celebrado bajo el tema "Park & Dreams", el evento marcó una revisión de los logros de 2025 y el lanzamiento formal de la próxima etapa de desarrollo de la empresa.

Discurso inaugural del presidente

En su discurso de apertura, el presidente Kong Jie expuso la visión detrás de Dream Park y reafirmó el compromiso de Bodor Laser con la innovación y el crecimiento sostenible. Durante los últimos 18 años, la compañía ha evolucionado desde sus primeras instalaciones hasta la plena operación de Dream Park, un hito que refleja una inversión sostenida en manufactura avanzada y operaciones globales.

Diseñado como un campus industrial moderno, Dream Park integra producción, I+D, espacios de oficina, sistemas de gestión inteligente y áreas para empleados dentro de un diseño unificado. El campus busca mejorar la eficiencia operativa y, al mismo tiempo, fomentar un entorno de trabajo colaborativo y centrado en las personas.

A pesar de un entorno de mercado global desafiante, Bodor Laser reportó un sólido desempeño en 2025, superando sus objetivos anuales. Según Qianzhan Industry Research Institute, la compañía ocupó el puesto número 1 a nivel mundial en volumen de ventas de máquinas de corte por láser de fibra (1.000W y superiores) por sexto año consecutivo (2019–2024). Durante el año, se entregaron más de 10.000 máquinas en la Superfábrica DreamSpace, lo que reforzó aún más la capacidad de producción y la eficiencia operativa.

Otros hitos incluyeron el establecimiento de una sede en el sur de China en Shenzhen, la expansión de los portafolios de corte por láser para lámina y tubo junto con una línea completa de soluciones de soldadura, la obtención de tres premios Red Dot al diseño (incluido “Best of the Best”) y el lanzamiento de iniciativas de IA a gran escala, incluido un agente de IA propio para impulsar la integración de la manufactura inteligente.

De cara a 2026, la compañía ha definido 2026 como un año clave. La compañía ha establecido un objetivo de ingresos por 4.600 millones de RMB y planea consolidar aún más su liderazgo global en ventas, actualizar su portafolio de productos, fortalecer sus capacidades de canal y mejorar sus sistemas de innovación para respaldar el crecimiento estratégico a largo plazo.

Durante el evento, 19 categorías de premios reconocieron a casi 300 empleados por sus destacadas contribuciones, mientras que 27 empleados fueron homenajeados por 10 años de servicio. Con Dream Park ya en plena operación, Bodor Laser busca fortalecer aún más la colaboración entre I+D, manufactura y operaciones globales, al tiempo que impulsa la manufactura inteligente a nivel mundial.

Una fotografía que acompaña este comunicado está disponible en, https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4582890b-fad3-461b-951c-afb07560bad2