Bodor Laser organise sa cérémonie annuelle de remise des prix et son événement de lancement de l’année dans son nouveau campus mondial

JINAN, Chine, 17 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser a réuni ses collaborateurs au Dream Park, son tout nouveau campus mondial, pour sa cérémonie annuelle de remise des prix et l’événement de lancement de l’année. Placée sous le thème « Park & Dreams », cette manifestation a été l’occasion de revenir sur les réalisations de 2025 et de lancer officiellement la prochaine étape de développement de l’entreprise.

Discours d’ouverture du Président

Lors de son allocution, le président Kong Jie a présenté la vision derrière Dream Park et a réaffirmé l’engagement de Bodor Laser en faveur de l’innovation et de la croissance durable. Au cours des 18 dernières années, la société est passée de ses installations initiales à l’exploitation complète de Dream Park, marquant une étape clé dans les investissements à long terme consacrés à la fabrication avancée et aux opérations mondiales.

Conçu comme un campus industriel moderne, Dream Park intègre production, R&D, bureaux, systèmes de gestion intelligents et infrastructures pour les employés au sein d'un ensemble intégré. Le campus vise à améliorer l’efficacité opérationnelle tout en favorisant un environnement de travail collaboratif et centré sur l’humain.

Malgré un contexte mondial difficile, Bodor Laser a enregistré de solides performances en 2025, dépassant les objectifs fixés pour l'année. Selon le Qianzhan Industry Research Institute, l’entreprise s’est classée au premier rang mondial en volume de ventes de machines de découpe laser à fibre (≥1 000 W) pour la sixième année consécutive (2019–2024). Au cours de l’année, plus de 10 000 machines ont été livrées depuis la DreamSpace Super Factory, renforçant la capacité de production et l’efficacité opérationnelle.

Parmi les autres réalisations majeures, citons la création d’un siège social pour le sud de la Chine à Shenzhen, l’élargissement des gammes de découpe laser sur tôles et tubes ainsi qu’une offre complète de solutions de soudage, l’obtention de trois Red Dot Design Awards (dont le prestigieux « Best of the Best ») et le lancement d’initiatives IA à grande échelle, incluant un agent IA développé en interne pour faire progresser l’intégration de la fabrication intelligente.

L’année 2026 marque un tournant stratégique pour l’entreprise. Bodor Laser s’est fixé un objectif de chiffre d’affaires de 4,6 milliards de RMB et prévoit de consolider son leadership mondial, de moderniser ses gammes de produits, de renforcer les capacités de ses canaux de distribution et d’améliorer ses systèmes d’innovation pour soutenir une croissance stratégique à long terme.

Lors de l’événement, 19 catégories ont récompensé près de 300 employés pour leurs contributions exceptionnelles, tandis que 27 collaborateurs ont été honorés pour leurs 10 ans de service. Avec Dream Park pleinement opérationnel, Bodor Laser entend renforcer la collaboration entre R&D, production et opérations mondiales et accélérer le déploiement de la fabrication intelligente à l’échelle mondiale.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4582890b-fad3-461b-951c-afb07560bad2