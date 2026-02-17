בודור לייזר קיימה את טקס הענקת הפרסים השנתיים במסגרת אירוע פתיחת השנה בקמפוס החדש של המטה הגלובלי

ג'ינאן, סין, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bodor Laser קיבצה עובדים מכל רחבי החברה בפארק החלומות (Dream Park), קמפוס המטה הגלובלי החדש שלה, לטקס הענקת הפרסים השנתי ולאירוע פתיחת השנה. האירוע, שנערך תחת הנושא "פארק וחלומות", סימן הן סקירה של הישגי 2025 והן את ההשקה הרשמית של שלב הפיתוח הבא של החברה.

צילום מתוך הנאום המרכזי של הנשיא

בנאום המרכזי שלו, הנשיא קונג ג'יה (Kong Jie ) תיאר את החזון שמאחורי פארק החלומות ואישרר מחדש את מחויבותה של Bodor Laser לחדשנות ולצמיחה בת קיימא. במהלך 18 השנים האחרונות, החברה התרחבה ממפעליה הראשונים לפעילות מלאה של פארק החלומות, ציון דרך המשקף השקעה ארוכת טווח בייצור מתקדם ובפעילות גלובלית.

פארק החלומות, שתוכנן כקמפוס תעשייתי מודרני, משלב ייצור, מחקר ופיתוח, שטחי משרדים, מערכות ניהול חכמות ומתקני עובדים במסגרת מתווה מאוחד. הקמפוס נועד לשפר את היעילות התפעולית תוך תמיכה בסביבת עבודה שיתופית וממוקדת אדם.

למרות סביבת שוק עולמית מאתגרת, חברת Bodor Laser דיווחה על ביצועים יציבים בשנת 2025, ועברה את יעדיה השנתיים. החברה דורגה במקום הראשון בעולם בנפח המכירות של מכונות חיתוך בלייזר סיבים (1,000 וואט ומעלה) זו השנה השישית ברציפות (2019–2024), על פי מכון המחקר של התעשייה צ'יאנצ'אן. במהלך השנה סופקו יותר מ-10,000 מכונות ממפעל העל של דרימספייס, מה שחיזק עוד יותר את כושר הייצור והיעילות התפעולית.

אבני דרך נוספות כללו הקמת מטה בדרום סין בשנג'ן, הרחבת תיקי מוצרי חיתוך לייזר לגיליונות וצינורות לצד קו פתרונות ריתוך מלא, שלושה פרסי Red Dot Design (כולל "הטובים ביותר") והשקת יוזמות בינה מלאכותית בקנה מידה גדול, כולל סוכן בינה מלאכותית קנייני לקידום שילוב ייצור חכם.

במבט קדימה, שנת 2026 הוגדרה כשנה מכרעת. החברה קבעה יעד הכנסות של 4.6 מיליארד יואן סיני ומתכננת להמשיך ולבסס את מנהיגות המכירות הגלובלית, לשדרג את תיקי המוצרים, לחזק את יכולות הערוצים ולשפר את מערכות החדשנות כדי לתמוך בצמיחה אסטרטגית ארוכת טווח.

במהלך האירוע, 19 קטגוריות פרסים הכירו בכמעט 300 עובדים על תרומות יוצאות דופן, בעוד 27 עובדים זכו לכבוד על 10 שנות שירות. עם תחילת פעילותה המלאה של Dream Park, בודור לייזר שואפת לחזק עוד יותר את שיתוף הפעולה בתחומי המחקר והפיתוח, הייצור והפעילות הגלובלית, תוך קידום ייצור חכם ברחבי העולם.

