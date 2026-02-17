Bodor Laser Menyelenggarakan Acara Penghargaan Tahunan dan Pembukaan Awal Tahun di Kampus Kantor Pusat Global Baru

JINAN, Tiongkok, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser mengumpulkan karyawan dari seluruh perusahaan di Dream Park, kampus kantor pusat global barunya yang baru saja selesai dibangun, untuk mengikuti Upacara Penghargaan Tahunan dan acara Pembukaan Awal Tahun. Diselenggarakan dengan tema “Park & Dreams,” acara tersebut menandai peninjauan capaian tahun 2025 sekaligus peluncuran resmi tahap pengembangan perusahaan berikutnya.

Pidato Utama oleh Presiden

Dalam pidato utamanya, Presiden Kong Jie memaparkan visi di balik Dream Park serta menegaskan kembali komitmen Bodor Laser terhadap inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Selama 18 tahun terakhir, perusahaan telah berkembang dari fasilitas awalnya hingga beroperasi penuh di Dream Park, tonggak pencapaian penting yang mencerminkan investasi jangka panjang dalam manufaktur canggih dan operasi global.

Dirancang sebagai kampus industri modern, Dream Park mengintegrasikan fasilitas produksi, litbang, ruang perkantoran, sistem manajemen cerdas, serta fasilitas karyawan di dalam satu tata letak terpadu. Kampus ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional sambil mendukung lingkungan kerja yang kolaboratif dan berorientasi pada sumber daya manusia.

Terlepas dari lingkungan pasar global yang penuh tantangan, Bodor Laser melaporkan kinerja solid pada tahun 2025, melampaui target tahunannya. Menurut Qianzhan Industry Research Institute, perusahaan tersebut menempati peringkat No. 1 secara global dalam volume penjualan mesin pemotong laser serat (1.000W ke atas) selama enam tahun berturut-turut (2019–2024). Sepanjang tahun itu, DreamSpace Super Factory mengirimkan lebih dari 10.000 unit mesin, sehingga semakin meningkat kapasitas produksi dan efisiensi operasional.

Tonggak pencapaian lainnya meliputi pendirian kantor pusat wilayah Tiongkok Selatan di Shenzhen serta perluasan portofolio pemotongan laser untuk pelat dan pipa, yang dilengkapi dengan lini solusi pengelasan secara menyeluruh. Perusahaan juga meraih tiga penghargaan Red Dot Design Awards, (termasuk kategori “Best of the Best”). Selain itu, Bodor Laser meluncurkan berbagai inisiatif AI berskala besar, termasuk pengembangan agen AI eksklusif untuk mendorong integrasi manufaktur cerdas.

Ke depannya, tahun 2026 didefinisikan sebagai tahun penentu. Perusahaan menetapkan target pendapatan sebesar RMB 4,6 miliar dan berencana untuk semakin memperkuat kepemimpinan penjualan global serta meningkatkan portofolio produk. Perusahaan juga akan memperkuat kapabilitas saluran distribusi dan menyempurnakan sistem inovasi guna mendukung pertumbuhan strategis jangka panjang.

Selama acara itu, 19 kategori penghargaan diberikan kepada hampir 300 karyawan atas kontribusi luar biasa mereka. Selain itu, 27 karyawan menerima penghargaan atas pengabdian selama 10 tahun. Dengan Dream Park yang kini beroperasi penuh, Bodor Laser berupaya semakin memperkuat kolaborasi antara divisi litbang, manufaktur, serta operasional global. Pada saat yang sama, perusahaan juga mendorong pengembangan manufaktur cerdas di tingkat global.

Foto yang menyertai pengumuman ini dapat dilihat di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4582890b-fad3-461b-951c-afb07560bad2