Bodor Laser, 새 글로벌 본사 캠퍼스에서 연례 시상식 및 신년 출범 행사 개최

중국 지난, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser는 새롭게 완공된 글로벌 본사 캠퍼스 ‘드림 파크(Dream Park)’에 전사 임직원을 모아 연례 시상식과 신년 출범 행사를 개최했다. ‘Park & Dreams’를 주제로 열린 이번 행사는 2025년 성과를 되돌아보고, 회사의 다음 성장 단계의 공식 출범을 알리는 자리였다.

콩 지에 사장이 기조연설을 진행하고 있다

기조연설에서 콩 지에(Kong Jie) 사장은 드림 파크의 비전을 설명하고, 혁신과 지속 가능한 성장에 대한 Bodor Laser의 의지를 다시 한 번 강조했다. 지난 18년 동안 회사는 초기 생산시설에서 출발해 드림 파크의 전면 가동에 이르기까지 성장해왔으며, 이는 첨단 제조와 글로벌 운영에 대한 장기적 투자의 중요한 이정표를 의미한다.

현대적인 산업 캠퍼스로 설계된 드림 파크는 생산, 연구개발(R&D), 사무 공간, 지능형 관리 시스템, 직원 편의시설을 통합된 구조로 갖추고 있다. 이 캠퍼스는 운영 효율성을 높이는 동시에 협업 중심의 사람 중심 업무 환경을 지원하는 것을 목표로 한다.

글로벌 시장 환경의 어려움 속에서도 Bodor Laser는 2025년 견조한 실적을 기록하며 연간 목표를 초과 달성했다. 첸잔 산업연구원(Qianzhan Industry Research Institute)에 따르면, 회사는 1,000W 이상 파이버 레이저 절단기 판매량 기준으로 2019년부터 2024년까지 6년 연속 세계 1위를 차지했다. 또한 해당 연도 동안 DreamSpace 슈퍼 팩토리에서 1만 대 이상의 장비를 출하하며 생산 능력과 운영 효율성을 더욱 강화했다.

추가 성과로는 선전에 남중국 본사를 설립하고, 판재 및 파이프 레이저 절단 제품군을 확대하는 동시에 완전한 용접 솔루션 라인업을 구축한 것이 포함된다. 또한 ‘Best of the Best’를 포함한 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award) 3개 부문을 수상했으며, 지능형 제조 통합을 강화하기 위한 자체 AI 에이전트 개발을 포함한 대규모 AI 이니셔티브도 추진했다.

앞으로 2026년은 중요한 전환점이 되는 해로 정의됐다. 회사는 매출 목표를 46억 위안으로 설정하고, 글로벌 판매 리더십을 더욱 공고히 하는 한편 제품 포트폴리오 고도화, 판매 채널 역량 강화, 혁신 시스템 개선을 통해 장기적 전략 성장을 추진할 계획이다.

행사에서는 총 19개 시상 부문을 통해 약 300명의 임직원이 탁월한 기여를 인정받았으며, 27명의 직원이 10년 근속을 기념해 별도로 표창을 받았다. 드림 파크의 전면 가동을 계기로 Bodor Laser는 연구개발, 제조, 글로벌 운영 간 협력을 더욱 강화하고, 전 세계 지능형 제조 발전을 지속적으로 추진할 방침이다.

본 보도자료와 관련한 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다. https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4582890b-fad3-461b-951c-afb07560bad2