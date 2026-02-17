Bodor Laser Menganjurkan Anugerah Tahunan dan Permulaan Tahun di Kampus Ibu Pejabat Global Baharu

JINAN, China, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser telah menghimpunkan para pekerja dari seluruh syarikat di Dream Park, kampus ibu pejabat global baharunya yang baru siap dibina, bagi Majlis Anugerah Tahunan dan acara Permulaan Tahun. Diadakan dengan tema “Park & Dreams,” acara ini menandakan kedua-dua perkara iaitu tinjauan pencapaian tahun 2025 serta pelancaran rasmi fasa pembangunan seterusnya syarikat.

Ucapan Utama oleh Presiden

Dalam ucapan utamanya, Presiden Kong Jie telah menghuraikan visi di sebalik Dream Park dan menegaskan semula komitmen Bodor Laser terhadap inovasi serta pertumbuhan yang mampan. Sepanjang 18 tahun yang lalu, syarikat telah berkembang daripada kemudahan asalnya kepada operasi penuh Dream Park, satu pencapaian penting yang mencerminkan pelaburan jangka panjang dalam pembuatan maju dan operasi global.

Direka sebagai sebuah kampus industri moden, Dream Park mengintegrasikan pengeluaran, R&D, ruang pejabat, sistem pengurusan pintar serta kemudahan pekerja dalam satu susun atur yang bersepadu. Kampus ini dibangunkan untuk meningkatkan kecekapan operasi sambil menyokong persekitaran kerja yang kolaboratif dan berpusatkan insan.

Walaupun berdepan dengan persekitaran pasaran global yang mencabar, Bodor Laser telah mencatatkan prestasi kukuh pada tahun 2025, melangkaui objektif tahunan yang ditetapkan. Menurut Qianzhan Industry Research Institute, syarikat telah menduduki tempat pertama di peringkat global bagi jumlah jualan mesin pemotong laser gentian (1,000W ke atas) selama enam tahun berturut-turut (2019–2024). Sepanjang tahun tersebut, lebih daripada 10,000 mesin telah dihantar dari DreamSpace Super Factory, sekali gus mengukuhkan lagi kapasiti pengeluaran dan kecekapan operasi.

Antara pencapaian penting lain termasuk penubuhan ibu pejabat serantau Bodor Laser di China Selatan, Shenzhen. Syarikat turut mengembangkan portfolio pemotongan laser kepingan dan tiub, di samping melengkapkan barisan penuh penyelesaian kimpalan. Bodor Laser juga telah meraih tiga Anugerah Reka Bentuk Red Dot, termasuk pengiktirafan "Best of the Best". Selain itu, syarikat telah melancarkan inisiatif AI berskala besar, termasuk pembangunan ejen AI proprietari bagi memperkukuh integrasi pembuatan pintar.

Melangkah ke hadapan, tahun 2026 ditakrifkan sebagai titik perubahan yang penting bagi Bodor Laser. Syarikat telah menetapkan sasaran hasil sebanyak RMB 4.6 bilion dan merancang untuk terus mengukuhkan kedudukan sebagai peneraju jualan global, di samping menaik taraf portfolio produk. Syarikat juga berhasrat untuk memperkukuh keupayaan saluran dan mempertingkatkan sistem inovasi bagi menyokong pertumbuhan strategik jangka panjang.

Sepanjang acara tersebut, sebanyak 19 kategori anugerah telah mengiktiraf hampir 300 kakitangan atas pencapaian cemerlang mereka. Pada masa yang sama, seramai 27 kakitangan turut diberi penghormatan atas khidmat setia selama 10 tahun. Dengan Dream Park kini beroperasi sepenuhnya, Bodor Laser bertekad untuk terus memperkukuh kerjasama dalam bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D), pembuatan serta operasi global. Seiring dengan itu, syarikat berusaha memacu kemajuan pembuatan pintar di peringkat antarabangsa.

