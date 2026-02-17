Bodor Laser เปิดศักราชใหม่ด้วยการจัดงานมอบรางวัลประจำปี ณ สำนักงานใหญ่ระดับโลกแห่งใหม่

จี่หนาน ประเทศจีน, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser นำเอาพนักงานจากทั่วทั้งบริษัทมารวมตัวกันที่ Dream Park ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ระดับโลกแห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จ เพื่อจัดพิธีมอบรางวัลประจำปีและกิจกรรมเปิดศักราชใหม่ของปี งานนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “Park & Dreams” หรือสวนสาธารณะและความฝัน ซึ่งเป็นการทบทวนความสำเร็จในปี 2025 และการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของระยะถัดไปในการพัฒนาบริษัท
สุนทรพจน์สำคัญโดยประธานบริษัท
ในการกล่าวสุนทรพจน์สำคัญนี้ประธาน Kong Jie ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์เบื้องหลังโครงการ Dream Park ยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นของ Bodor Laser ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืน ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายกิจการ จากโรงงานในระยะแรก ๆ ไปสู่การดำเนินงาน Dream Park อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งนับเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนระยะยาวในด้านการผลิตขั้นสูงและการดำเนินงานในระดับโลก
Dream Park ได้รับการออกแบบให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยผสานรวมการผลิต การวิจัยและพัฒนา พื้นที่สำนักงาน ระบบการจัดการอัจฉริยะ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับพนักงานไว้ในผังงานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน พร้อมทั้งสนับสนุนสภาพแวดล้อมการทำงานที่เน้นความร่วมมือและผู้คนเป็นศูนย์กลาง
แม้ว่าสภาวะตลาดโลกจะมีความท้าทาย แต่ Bodor Laser ก็มีรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในปี 2025 ซึ่งสามารถทำผลงานได้เกินเป้าหมายประจำปี บริษัทครองอันดับ 1 ของโลกในด้านปริมาณการขายเครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ (1,000 วัตต์ขึ้นไป) ต่อเนื่องเป็นปีที่หก (2019–2024) ตามรายงานของ Qianzhan Industry Research Institute โดยได้ส่งมอบเครื่องจักรมากกว่า 10,000 เครื่องจากโรงงาน DreamSpace Super Factory ตลอดทั้งปี ซึ่งช่วยความสร้างสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพการดำเนินงานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
หมุดหมายสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภาคใต้ของจีน ในเมืองเซินเจิ้น การขยายไลน์ผลิตภัณฑ์เครื่องตัดเลเซอร์สำหรับแผ่นโลหะและท่อควบคู่กับโซลูชันงานเชื่อมแบบครบวงจร การได้รับรางวัล Red Dot Design Awards สามรางวัล (รวมถึงรางวัล “Best of the Best”) และการเปิดตัวโครงการ AI ขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงระบบ AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อยกระดับการบูรณาการด้านการผลิตอัจฉริยะ
เมื่อมองไปยังอนาคต ปี 2026 ถูกกำหนดให้เป็นปีแห่งจุดเปลี่ยนสำคัญ บริษัทได้ตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 4.6 พันล้านหยวน และวางแผนสร้างความเป็นผู้นำด้านยอดขายในตลาดโลกให้แข็งแกร่ง ปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างศักยภาพของช่องทางการจัดจำหน่าย และยกระดับระบบนวัตกรรมให้ดีขึ้นเพื่อสนับสนุนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
ในงานนี้ มีการมอบรางวัล 19 ประเภทให้แก่พนักงานเกือบ 300 คน สำหรับผู้มีส่วนสร้างผลงานที่โดดเด่น พร้อมทั้งเชิดชูพนักงานอีก 27 คนที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี เมื่อ Dream Park ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ทาง Bodor Laser ตั้งเป้าเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายวิจัยและพัฒนา การผลิต และการดำเนินงานทั่วโลกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งผลักดันการผลิตอัจฉริยะในระดับสากลให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น
ดูรูปภาพประกอบการประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4582890b-fad3-461b-951c-afb07560bad2