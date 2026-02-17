Bodor Laser 在新全球总部园区举行年度颁奖暨新年启动活动

中国济南, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser 在全新落成的全球总部园区 Dream Park 举行年度颁奖典礼暨新年启动活动，汇聚全公司员工共襄盛举。 本次活动以“Park & Dreams”为主题，既是对 2025 年成就的回顾，也标志着公司下一发展阶段正式启动。

总裁发表主旨演讲

总裁Kong Jie在主旨演讲中阐述了 Dream Park 背后的愿景，并重申了 Bodor Laser 对创新和可持续发展的承诺。 过去 18 年间，公司已从早期的设施扩展到如今 Dream Park 的全面运营，这一里程碑反映了其对先进制造和全球化运营的长期投入。

Dream Park 被设计为一个现代化工业园区，将生产、研发、办公空间、智能管理系统和员工设施整合在一个统一的布局内。 该园区旨在提升运营效率，同时营造一个协同合作、以人为本的工作环境。

尽管全球市场环境充满挑战，Bodor Laser 在 2025 年依然实现了稳健的业绩，超额完成了年度目标。 根据前瞻产业研究院的数据，公司已连续六年 (2019–2024) 在全球光纤激光切割机 (功率 1,000W 及以上) 销售量中排名第一。 这一年中，有超过 10,000 台设备从 DreamSpace 超级工厂发出，进一步强化了生产能力和运营效率。

其他里程碑包括：在深圳设立华南总部；扩展了板材与管材激光切割产品线，以及全套焊接解决方案阵容；荣获三项红点设计奖（包括一项红点至尊奖）；并启动了大规模 AI 举措，包括开发专有的 AI 智能体，以推进智能制造整合。

展望未来，2026 年被定义为一个关键年份。 公司已设定 46 亿元人民币的营收目标，并计划进一步巩固全球销售领导地位，升级产品组合，强化渠道能力，并完善创新体系，以支持长期的战略增长。

大会共设 19 个奖项类别，表彰了近 300 名做出杰出贡献的员工，同时为 27 名十年司龄员工授予荣誉。 随着 Dream Park 全面投入运营，Bodor Laser 旨在进一步加强研发、制造和全球运营之间的协作，同时在全世界范围内推进智能制造。

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4582890b-fad3-461b-951c-afb07560bad2