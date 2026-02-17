Bodor Laser 在新落成的全球總部園區舉辦年度頒獎禮暨開年大會

中國濟南, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser 於剛竣工的全球總部園區 Dream Park 舉辦年度頒獎典禮暨開年大會，公司上下員工齊聚一堂。 活動以「園 · 夢」(Park & Dreams) 為主題，一方面回顧 2025 年的各項成就，另一方面亦正式為公司的未來發展宏圖揭開序幕。

董事長發表主題演講

董事長 Kong Jie 於演講中闡述了 Dream Park 的建設願景，並再次強調 Bodor Laser 將堅定不移地推動創新及可持續發展。 在過去 18 年間，公司由早期的設施，發展到現今 Dream Park 全面投入運作，此里程碑彰顯我們在先進製造及全球業務上的長遠投資。

Dream Park 設計為現代化工業園區，將生產、研發、辦公室空間、智能管理系統與員工配套設施，通通結合為一。 園區旨在提升營運效率之餘，亦能建構合作共融、以人為本的工作環境。

儘管全球市場環境挑戰重重，惟 Bodor Laser 在 2025 年依然表現穩健，超額完成年度目標。 根據 Qianzhan Industry Research Institute（前瞻產業研究院）數據，公司已連續六年 (2019 至 2024 年) 在全球光纖激光切割機 (1,000W 或以上) 銷量中，穩居榜首。 年內，DreamSpace 超級工廠交付超過 10,000 部機器，進一步提升了產能及營運效率。

此外，其他重要里程碑還包括：在深圳成立華南總部、擴充板材及管材激光切割產品線，並推出全面的焊接解決方案、榮獲三項紅點設計大獎 (Red Dot Design Awards)（其中一項為「最佳設計獎」[Best of the Best]），以及啟動大規模人工智能項目，包括研發專屬的人工智能代理，以推動智能製造的整合。

展望未來，2026 年實為關鍵的一年。 公司訂下人民幣 46 億元的營收目標，並計劃進一步鞏固全球銷售領導地位、提升產品組合、強化渠道能力，以及完善創新體系，以支持長遠策略發展。

在頒獎禮上，公司共頒發 19 類獎項，表揚近 300 名出色員工；另有 27 名員工獲頒十年長期服務獎。 隨著 Dream Park 全面投入運作，Bodor Laser 將致力進一步促進研發 (R&D)、製造與全球營運之間的協作，並引領全球智能製造邁向新里程。

