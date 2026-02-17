Forventning til årets resultat

Selskabet meddelte den 27. november 2025 i børsmeddelelse nr. 16, at man fortsat forventer et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 71 mio. kr. Dette niveau fastholdes.

Herudover meddelte Selskabet at man forventede at dagsværdien af Selskabets investeringsejendomme pr. 31. december 2025 ville udgøre 1.671,2 mio. kr., og at de samlede dagsværdireguleringer for året ville beløbe sig til ca. 60,4 mio. kr.

Endelig meddelte Selskabet at man forventede et resultat efter skat på 76 mio. kr., som ville medføre en indre værdi pr. aktie på ca. 300 kr.

På baggrund af udarbejdelsen af salgsprospekter til dele af ejendomsporteføljen, med heraf følgende mindre korrektioner til enkelte ejendommes værdier, forventer Selskabet at dagsværdien af Selskabets investeringsejendomme pr. 31. december 2025 nu vil udgøre 1.676,8 mio. kr. (ultimo 2024: 1.600,4 mio. kr.). Den samlede værdistigning på 76,4 mio. kr. sammensættes af dagsværdireguleringer for 66,0 mio. kr. og forbedringsarbejder for 10,4 mio. kr.

På baggrund af ovenstående har Selskabets ledelse besluttet at opskrive den samlede porteføljes dagsværdi med 5,6 mio. kr.

Herudover er der ved den endelige beregning af selskabsskatten, ikke mindst som følge af udnyttelsen af et ikke bogført skatteaktiv tilknyttet Ejendomsselskabet Baltorpvej ApS, beregnet en lavere skat end i de foreløbige beregninger i november.

Baseret på de foretagne dagsværdireguleringer af Selskabets ejendomme kombineret med en korrektion af skat af årets resultat, forventer Selskabet et resultat efter skat i niveauet 94 mio. kr. pr. 31. december 2025.

Dette vil indebære, at Selskabets indre værdi per aktie ved udgangen af 2025 forventes at udgøre ca. 306 kr. per aktie, og ikke - som meddelt i Børsmeddelelse nr. 16 i 2025 – ca. 300 kr. per aktie.

