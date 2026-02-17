Aptean lance la nouvelle génération de technologies pour la mode et l’habillement – une IA qui redonne aux marques un contrôle total

ALPHARETTA, Ga., 17 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean a annoncé aujourd’hui le lancement d’Aptean Fashion & Apparel, sa solution d’opérations basée sur l’IA la plus puissante à ce jour, conçue pour répondre aux exigences uniques de l’industrie de la mode et de l’habillement. La solution intègre une intelligence propre au secteur, au cœur de chaque opération, en interprétant les styles, en automatisant des flux de travail en plusieurs étapes et en mobilisant des agents IA pour prendre des décisions en temps réel. Avec Aptean, les marques et les grossistes peuvent passer plus rapidement du concept au client et améliorer leurs marges de profit en renforçant la confiance de leurs clients.

Contrairement aux ERP traditionnels de l’industrie de l’habillement, construits sur des architectures vieillissantes et des modules déconnectés, Aptean Fashion & Apparel fonctionne sur Microsoft Dynamics 365 Business Central et AppCentral, la plateforme d’IA agentique d’Aptean. Ensemble, ils offrent aux marques une base moderne, évolutive et native au cloud, avec des agents IA capables d’agir rapidement à travers les applications et les données, d’améliorer la précision opérationnelle et de fournir un niveau d’intelligence que les systèmes hérités et les ERP génériques ne peuvent tout simplement pas égaler.

Perspective de la direction

« Les marques de mode et d’habillement évoluent dans l’un des environnements produits les plus complexes qui soient », a déclaré Alain Tessier, directeur de la gestion de produits chez Aptean. « Un seul style peut rapidement se décliner en centaines de SKU, tandis que la volatilité des chaînes d’approvisionnement et l’évolution des tarifs douaniers exercent une pression constante sur les coûts. Avec des fenêtres de vente courtes et des délais d’approvisionnement longs, les équipes ont besoin de systèmes qui les aident à prendre des décisions critiques plus tôt et avec davantage de confiance. Aptean Fashion & Apparel apporte cette intelligence directement au cœur des flux de travail quotidiens.”

Les principales capacités distinctives d’Aptean Fashion & Apparel comprennent :

Agents IA spécialisés pour l’industrie : Posez vos questions en langage naturel et obtenez des réponses en temps réel grâce à des agents conçus spécifiquement pour l’industrie de la mode et de l’habillement, capables de compresser des flux de travail en plusieurs étapes, de plusieurs jours à quelques secondes.

: Posez vos questions en langage naturel et obtenez des réponses en temps réel grâce à des agents conçus spécifiquement pour l’industrie de la mode et de l’habillement, capables de compresser des flux de travail en plusieurs étapes, de plusieurs jours à quelques secondes. Gestion de saison pilotée par l’IA : Prenez des décisions plus éclairées pour protéger vos marges grâce à un agent IA qui surveille en continu la performance des styles et identifie rapidement les modèles sous-performants.

: Prenez des décisions plus éclairées pour protéger vos marges grâce à un agent IA qui surveille en continu la performance des styles et identifie rapidement les modèles sous-performants. Substitutions intelligentes : Protégez vos revenus lorsque certains styles sont indisponibles grâce à des alternatives recommandées par l’IA, ce qui permet aux grossistes d’honorer leurs commandes en toute confiance et d’éviter les ventes perdues.

: Protégez vos revenus lorsque certains styles sont indisponibles grâce à des alternatives recommandées par l’IA, ce qui permet aux grossistes d’honorer leurs commandes en toute confiance et d’éviter les ventes perdues. Gestion optimisée des styles : Centralisez chaque style dans un référentiel unique, enrichi de descriptions et d’étiquettes générées par l’IA, pour une visibilité immédiate.

: Centralisez chaque style dans un référentiel unique, enrichi de descriptions et d’étiquettes générées par l’IA, pour une visibilité immédiate. Écosystème intelligent unifié : Connectez le design, l’entrepôt et la finance grâce à AppCentral, en unifiant l’ERP, le PLM, l’automatisation des expéditions et bien plus encore au sein d’une suite intégrée et transparente.

: Connectez le design, l’entrepôt et la finance grâce à AppCentral, en unifiant l’ERP, le PLM, l’automatisation des expéditions et bien plus encore au sein d’une suite intégrée et transparente. Fondation financière éprouvée : Tirez parti du modèle financier éprouvé de Microsoft Dynamics 365 Business Central afin d’offrir aux équipes financières une base solide pour des données financières fiables et précises.

Pourquoi est-ce important pour les marques de mode et d’habillement.

Les marques de mode et d’habillement font face à une pression constante pour réagir à l’évolution de la demande, raccourcir les cycles produits et protéger leurs marges sur l’ensemble des canaux. Pour garder une longueur d’avance, elles ont besoin de décisions plus rapides et plus sûres, et non seulement d’automatisation des tâches, afin d’aligner en temps réel le design, l’approvisionnement, la production et la livraison.

La plupart des ERP et des logiciels d’opérations pour l’habillement automatisent des tâches répétitives. Aptean Fashion & Apparel va plus loin en automatisant les décisions et en unifiant les flux de travail du design à la livraison, offrant aux équipes une visibilité en temps réel sur les styles, les couleurs et les dimensions. Les agents IA mettent en lumière des informations stratégiques et prennent en charge des tâches complexes, ce qui renforce le contrôle et accélère l’exécution. Grâce à une architecture moderne, les marques bénéficient d’une mise en marché plus rapide, de marges plus solides et d’une efficacité opérationnelle accrue que les systèmes traditionnels ne peuvent tout simplement pas offrir.

Perspective du chef de la direction – TVN Reddy

“Forts de plus de 40 ans d’expertise dans l’industrie de l’habillement et de la confiance de plus de 800 clients, nous comprenons les réalités opérationnelles auxquelles les marques sont confrontées ”, a déclaré TVN Reddy, chef de la direction d’Aptean.

“En combinant notre expérience sectorielle en mode et habillement avec la plateforme AppCentral et une base ERP robuste, nous aidons les marques à accélérer leur mise en marché, à simplifier leurs opérations et à protéger leurs marges. AppCentral applique l’IA à l’ensemble de l’écosystème de données de l’habillement, des styles et de leurs attributs aux commandes et aux stocks, afin d’apporter de l’intelligence et de l’automatisation à chaque étape, et non seulement dans des cas d’usage isolés. Cela génère des gains d’efficacité significatifs sans nécessiter de lourdes personnalisations et permet aux marques de croître plus intelligemment, de réagir plus rapidement et d’opérer avec la résilience qu’exige le marché actuel.”

En savoir plus

Pour découvrir comment Aptean Fashion & Apparel peut transformer votre entreprise grâce à des informations alimentées par l’IA et une automatisation intelligente, visitez : Fashion and Apparel Solutions

Présence à Sourcing by Informa à Las Vegas

Rejoignez Aptean les 17 et 18 février 2026 lors de Sourcing by Informa à Las Vegas pour assister à nos sessions sur la manière dont les agents IA peuvent transformer les opérations de mode et accélérer la prise de décision.

Microsoft et Dynamics 365 Business Central sont des marques de commerce du groupe de sociétés Microsoft.

