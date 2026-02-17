La Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO) soutient cinq projets énergétiques qui favorisent l’innovation et le leadership des Autochtones

TORONTO, 17 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO) a sélectionné cinq projets visant à favoriser l’innovation et le leadership autochtones dans la transition énergétique, qui recevront un financement total d’un peu plus de 1,2 million de dollars.

En mai 2025, la CEO a lancé l’initiative Défi de l’Espace Innovation CEO: Favoriser l’innovation et le leadership autochtones, en fournissant un financement, un accompagnement spécifique aux projets et des orientations réglementaires dans le cadre du Défi de l’Espace Innovation CEO. Ressources naturelles Canada soutient cette initiative en fournissant un financement de 1,125 million de dollars provenant de l’appel à propositions pour les projets de « renforcement des capacités d’innovation réglementaire » du Programme d’innovation énergétique. La CEO fournit le reste du financement, provenant des sanctions pécuniaires administratives perçues dans le cadre de ses activités de vérification de conformité.

Le Défi vise à cerner les obstacles économiques, à explorer les possibilités émergentes, améliorer les services énergétiques et à renforcer les capacités grâce à l’innovation dirigée par des Autochtones Pour être admissibles, les projets doivent avoir une durée maximale de deux ans et être dirigés par des communautés autochtones, développés en partenariat avec elles ou les impliquer de manière significative. Les projets sont en cours et devraient se terminer à l’hiver 2027‑2028.

La CEO a sélectionné les projets suivants pour financement :

Keepers of the Circle , représentant de l’Ontario de l’Association des femmes autochtones du Canada et géré par le Temiskaming Native Women’s Support Group, recevra 400 200 $ pour construire un système solaire pour stationnement conçu pour les climats nordiques.

, représentant de l’Ontario de l’Association des femmes autochtones du Canada et géré par le Temiskaming Native Women’s Support Group, recevra 400 200 $ pour construire un système solaire pour stationnement conçu pour les climats nordiques. Le Grand Conseil du Traité n 3 , basé à Kenora, en Ontario, recevra 265 000 $ pour élaborer un modèle opérationnel et de partenariat afin de mettre en place son Institut énergétique du Traité n 3, qui offrira des formations en littératie énergétique, proposera des formations techniques et favorisera le développement du leadership.

, basé à Kenora, en Ontario, recevra 265 000 $ pour élaborer un modèle opérationnel et de partenariat afin de mettre en place son Institut énergétique du Traité n 3, qui offrira des formations en littératie énergétique, proposera des formations techniques et favorisera le développement du leadership. Le Collège Mohawk , en partenariat avec l’Alliance indépendante des Premières Nations, recevra 219 905 $ pour centraliser plusieurs sources de données sur les actifs et l’énergie dans une plateforme en ligne, afin de soutenir les communautés autochtones dans la prise de décisions éclairées concernant les investissements en capital et en exploitation.

, en partenariat avec l’Alliance indépendante des Premières Nations, recevra 219 905 $ pour centraliser plusieurs sources de données sur les actifs et l’énergie dans une plateforme en ligne, afin de soutenir les communautés autochtones dans la prise de décisions éclairées concernant les investissements en capital et en exploitation. La Première Nation Lac des Mille Lacs , située à l’ouest de Thunder Bay, en Ontario, recevra 195 000 $ pour développer et déployer une plateforme de gestion des actifs énergétiques dirigée par des Autochtones ainsi qu’un marché pour techniciens, permettant aux propriétaires et aux entreprises de cette communauté de gérer leurs ressources énergétiques distribuées et d’engager des techniciens qualifiés locaux.

, située à l’ouest de Thunder Bay, en Ontario, recevra 195 000 $ pour développer et déployer une plateforme de gestion des actifs énergétiques dirigée par des Autochtones ainsi qu’un marché pour techniciens, permettant aux propriétaires et aux entreprises de cette communauté de gérer leurs ressources énergétiques distribuées et d’engager des techniciens qualifiés locaux. AUX Energy, une filiale de solutions énergétiques de Hydro One, recevra 157 500 $ pour développer, en partenariat avec une communauté autochtone, un cadre permettant d’évaluer les opportunités de projets énergétiques dans le secteur privé.





Il s’agit du deuxième Défi de l’Espace Innovation CEO lance en réponse aux commentaires du secteur soulignant le besoin de financement pour l’innovation. Un rapport présentant les enseignements tirés du premier Défi de l’Espace Innovation CEO est prévu l’an prochain, après la conclusion de tous les projets participants.

Citations

« Les peuples autochtones sont à l’avant-garde du virage rapide qui s’opère dans le secteur de l’énergie en Ontario. Leur participation est cruciale pour construire une économie prospère alimentée par un système énergétique propre, abordable, fiable et sécuritaire. Ces projets explorent des façons novatrices de générer de la valeur à long terme pouvant être reproduites dans d’autres communautés autochtones, et nous sommes impatients de tirer parti des enseignements qu’ils offriront ». — Carolyn Calwell, directrice générale de la CEO.

« Ces projets énergétiques dirigés par des Autochtones illustrent l’innovation et le partenariat dont le Canada a besoin alors que nous réoutillons notre économie pour un avenir plus sûr et prospère. Les leaders autochtones proposent des solutions concrètes qui renforcent la souveraineté énergétique, développent les compétences et le savoir au sein des communautés, et favorisent un système énergétique plus inclusif et abordable pour les décennies à venir ». — Tim Hodgson, ministre fédéral de l’Énergie et des Ressources naturelles.

« Notre gouvernement est fier d’appuyer le leadership autochtone dans la préparation de la prochaine génération de solutions énergétiques qui alimenteront la croissance de l’Ontario. Ces projets créeront des emplois, stimuleront la croissance économique locale et maintiendront des coûts bas pour les familles et les entreprises. En soutenant l’innovation et en réduisant les formalités administratives, nous garantissons un système énergétique plus propre et plus compétitif, ainsi qu’un Ontario autonome ». — Stephen Lecce, ministre de l’Énergie et des Mines de l’Ontario.

Renseignements et ressources supplémentaires

À propos de l’Espace Innovation CEO

L’Espace Innovation CEO soutient des projets pilotes visant à tester de nouvelles activités, services et modèles d’affaires dans les secteurs de l’électricité et du gaz naturel en Ontario. Premier Espace Innovation CEO réglementaire dans le secteur de l’énergie au Canada, il a fourni des renseignements et des conseils à plus de 100 promoteurs depuis son lancement en 2019.

À propos de la CEO

La CEO est le régulateur indépendant des secteurs de l’électricité et du gaz naturel en Ontario. Nous protégeons les intérêts des consommateurs et favorisons la croissance économique dans l’ensemble de la province en soutenant la fourniture d’une énergie propre, fiable, sécuritaire et abordable pour les Ontariens, les exploitations agricoles et les entreprises. Nous générons de la valeur pour le public grâce à une réglementation prudente et à une prise de décisions juridictionnelles indépendante, contribuant ainsi au développement économique, social et environnemental de l’Ontario. Pour de plus amples renseignements sur la CEO, consultez la page oeb.ca.

