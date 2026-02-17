Síminn hf. - Afkoma fjórða ársfjórðungs 2025 og ársins 2025

Helstu niðurstöður úr rekstri á 4F 2025
- Tekjur á fjórða ársfjórðungi (4F) 2025 námu 7.336 m.kr. samanborið við 7.431 m.kr. á sama tímabili 2024 og lækkuðu um 1,3%. Tekjur af fjarskipta- og sjónvarpsþjónustu lækkuðu um 206 m.kr. eða 3,7% milli tímabila. Tekjur af auglýsingamiðlun námu 798 m.kr. samanborið við 821 m.kr. á sama tíma í fyrra sem samsvarar lækkun um 2,8%, en líta verður til þess að kosningar til Alþingis fóru fram á samanburðarfjórðungnum 2024.
- Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) nam 1.916 m.kr. á 4F 2025 og lækkaði um 155 m.kr. eða 7,5% frá sama tímabili fyrra árs. EBITDA hlutfallið er 26,1% á 4F 2025 en var 27,9% á sama tímabili 2024. Rekstrarhagnaður (EBIT) nam 992 m.kr. á 4F 2025 samanborið við 944 m.kr. á sama tímabili 2024 og jókst þannig um 5,1%.
- Hrein fjármagnsgjöld námu 238 m.kr. á 4F 2025 en námu 306 m.kr. á sama tímabili 2024. Fjármagnsgjöld námu 537 m.kr., fjármunatekjur voru 371 m.kr. og gengistap nam 72 m.kr.
- Hagnaður á 4F 2025 nam 620 m.kr. samanborið við 517 m.kr. hagnað á sama tímabili 2024. Hagnaður á hlut nam 0,26 kr. á fjórðungnum samanborið við 0,20 kr. á sama tímabili fyrra árs.
- Vaxtaberandi skuldir samstæðu að leiguskuldbindingum meðtöldum námu 19,5 ma.kr. í árslok 2025, en voru 17,2 ma.kr. í árslok 2024. Handbært fé í árslok 2025 nam 980 m.kr., en var 835 m.kr. í árslok 2024. Bókfært virði útlánasafns Símans Pay var 4,5 ma.kr. í árslok 2025. Hreinar vaxtaberandi skuldir / 12M EBITDA1 í árslok 2025 var 1,88.
- Eiginfjárhlutfall Símans var 38,6% í árslok 2025 og eigið fé 17,1 ma.kr.
1 12M EBITDA 2025 er leiðrétt fyrir 461 m.kr. vegna dómsmála.
María Björk Einarsdóttir, forstjóri:
„Fjórðungurinn einkenndist af stöðugleika í rekstri eftir umrót á markaði. Því fylgdi bæði brottfall og kostnaður, en rekstrarhagnaður jókst engu að síður frá sama tíma 2024. Árangurinn má þakka áherslu á agaðan rekstur og kostnaðaraðhald, sem og vexti tekna frá nýrri tekjustraumum á borð við auglýsingar og fjártækni.
Traustur rekstur á umbrotatímum lýsir ágætlega árinu í heild, en afkoman er innan útgefins spábils og EBITDA í efri mörkum. Starfsfólk sýndi einstaka þrautseigju og útsjónarsemi við síbreytilegar aðstæður, og mikill kraftur var í sölu og vöruþróun.
Enski boltinn var áberandi í umræðunni framan af. Lögð var áhersla á að nálgast málið af yfirvegun frá upphafi með skýrri upplýsingagjöf og framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini. Á dögunum var samið við Sýn um heildsölu og dreifingu sjónvarpsefnis og er óvissa í málinu því úr sögunni. Samhliða var sett í sóknargír, en öflugar streymisþjónustur HBO Max og Hayu bættust í vöruframboðið auk þess sem framleiðsla vandaðs innlends efnis hefur aldrei verið meiri. Könnun Maskínu skilaði skýrri niðurstöðu um að Sjónvarp Símans Premium væri besta íslenska sjónvarpsveitan.
Uppbygging fjártækni hélt áfram af krafti. Útgefin fyrirtækjakort voru um 1.800 í árslok sem samsvarar fjölgun um 20% milli 3F og 4F. Skráðir notendur Noona voru yfir 160 þúsund í árslok og fjölgaði um 10% frá fyrra ári. Mikil tækifæri felast í að tengja saman stafræn vistkerfi Noona og Símans, en á næstu vikum verður vörulínan Noona Strax sett á markað. Varan er einstök á Íslandi og gerir smærri rekstraraðilum kleift að sækja sér fjarskipta- og fjártækniþjónustu í einu skrefi. Rík tækifæri felast í innleiðingu greiðslulausna í Noona, en á dögunum hóf félagið að bjóða rekstraraðilum að nýta sér færsluhirðingu frá Landsbankanum og Straum í gegnum lausnir Noona.
Árangur auglýsingamiðlunar er markverður, einkum ef horft er til brotthvarfs enska boltans í júní og þess að Alþingiskosningar fóru fram á 4F samanburðarárið 2024. Nóvember var stærsti mánuðurinn í heildarsölu auglýsinga frá upphafi hjá Símanum. Tekjur af pásuauglýsingum í sjónvarpi tvöfölduðust árið 2025 frá fyrra ári, þökk sé öflugri vöruþróun. Þá dregur fyrsta heila ár Billboard innan samstæðunnar fram ótvíræðan árangur yfirtökunnar. Yfir 100 nýjum auglýsingaskjáum var bætt við á biðskýli Strætó á árinu, þar sem Síminn og sveitarfélög njóta gagnkvæms ávinnings.
Á fjórðungnum var tilkynnt um fyrirhuguð kaup á Greiðslumiðlun Íslands, Opnum Kerfum og Öryggismiðstöð Íslands, með fyrirvara um samþykki Samkeppniseftirlitsins. Fyrirtækin eiga öll langa sögu, byggja á stafrænum grunni og hafa áunnið sér mikið traust hvert á sínu sviði. Markmiðið er að ná umtalsverðri samlegð, hámarka árangur hvers félags og greiða leið frekari vaxtar. Þessar breytingar eru fyrirhugaðar á tímamótaári, en Síminn fagnar 120 ára afmæli í haust. Afmælisárið verður þó fyrst og fremst nýtt til að minna á þann grunn sem ekki breytist, áratuga sögu af uppbyggingu og rekstri fjarskiptainnviða á Íslandi, sem einkennist af frumkvöðlastarfi, trausti og öryggi í rekstri. Þau gildi hafa sjaldan skipt meira máli en nú á tímum væringa í alþjóðamálum og aukinnar öryggisvitundar. Sérstaða Símans í 120 ára sögu fjarskiptareksturs á öruggum vestrænum innviðum er því ómetanleg.
Það er viðeigandi að næsti kafli í sögunni hefjist á þessum tímapunkti. Þannig er unnið að breyttu skipulagi samstæðunnar og færslu fjarskipta- og miðlareksturs í nýtt dótturfélag. Það er ánægjulegt að tilkynna að hið nýja móðurfélag mun bera heitið Ásar. Orðið vísar í stefnu félagsins um vel ígrundaðan og agaðan vöxt í fleiri áttir, en ávallt út frá skýrum miðpunkti sem grundvallast á traustri og öruggri stafrænni þjónustu við fólk og fyrirtæki.
Samandregið var nýliðið ár árangursríkt og tíðindamikið, en það er óhætt að fullyrða að árið 2026 hafi alla burði til að verða enn farsælla."
Kynningarfundur 18. febrúar 2026
Kynningarfundur fyrir markaðsaðila og fjárfesta vegna uppgjörsins verður haldinn miðvikudaginn 18. febrúar 2026 kl. 8:30 í húsnæði félagsins, Ármúla 25, Reykjavík. Hluthafar, fjárfestar og markaðsaðilar eru sérstaklega boðnir velkomnir á fundinn. Á fundinum munu María Björk Einarsdóttir forstjóri og Hjörtur Þór Steindórsson fjármálastjóri kynna uppgjör félagsins og svara fyrirspurnum.
Kynningarefni fundarins verður hægt að nálgast í fréttakerfi Nasdaq Iceland og á heimasíðu Símans https://www.siminn.is/fjarfestar/uppgjor-og-arsskyrslur.
Jafnframt verður hægt að fylgjast með fundinum í streymi á vefslóðinni: www.siminn.is/fjarfestakynning-2025.
Þeir sem vilja bera upp spurningar geta sent þær á fjarfestatengsl@siminn.is og verður þeim svarað í lok fundarins.
Nánari upplýsingar um uppgjörið veita:
María Björk Einarsdóttir, forstjóri Símans (maria@siminn.is)
Hjörtur Þór Steindórsson, fjármálastjóri Símans (hjortur.steindorsson@siminn.is)
Viðhengi
- Síminn hf. - Ársreikningur samstæðu 2025
- Síminn hf. - Fjárfestakynning 4F 2025
- 254900X9GQZM6UGXYF10-2025-12-31-1-is
- Síminn hf - Afkomutilkynning 4F 2025