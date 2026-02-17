منتجع شاطىء العنوان Address Beach - دبي   يوسّع عروض الإقامة الفاخرة بإطلاق أجنحة مزودة بمسابح جاكوزي خاصة

Access to Press Kit HERE

Feb. 17, 2026



في خطوة تعكس تطور مفهوم الإقامة الفاخرة على الواجهة البحرية، أعلن منتجع شاطىء العنوان Address Beach – دبي عن أجنحة الجاكوزي الجديدة الخاصة بالأجنحة، حيث تتحول الإقامة إلى تجربة خاصة تجمع بين الخصوصية، الرحابة، ومتعة الاسترخاء في قلب أحد أبرز معالم المدينة.

تعكس أجنحة الجاكوزي الجديدة توجّ ه المنتجع نحو تقديم تجارب إقامة مخصصة للحفاظ على خصوصية الضيوف، مع التركيز على المساحات الخارجية الخاصة كعنصر أساسي في تجربة الإقامة، بما يلبي احتياجات الزوار الراغبين في الهدوء أو المناسبات الخاصة في موقع شاطئي متميز.

يتكون الجناح من غرفة نوم واحدة مع جاكوزي ومسبح خاص وإطلالة بحرية ، وهو ما يشكل خيارًا مثاليًا للأزواج أو الأصدقاء الباحثين عن مساحة هادئة تنفصل عن إيقاع المدينة المتسارع. حيث يحتضن الجناح إطلالات مفتوحة على مشهد بانورامي يضم عين دبي ونخلة جميرا وامتداد الخليج العربي، مما يضيف للإقامة أجواء استثنائية. وتمتد مساحة الجناح بسلاسة إلى شرفة واسعة سقفها السماء، و تتصدر بركة الجاكوزي الخاصة التجربة، لتكون المكان المثالي لبداية يوم هادىء أو أمسية خاصة. حيث يكمّل التصميم المفتوح هذا الإحساس بالانسجام، جامعًا بين الداخل والخارج في تجربة إقامة تتسم بالراحة، والخصوصية، ورفاهية هادئة تنعكس في كل التفاصيل

كما صمم جناح بغرفتي نوم مع جاكوزي ومسبح خاص وإطلالة بحرية وشرفة ليكون خيارًا مثاليًا للعائلات أو الأصدقاء الباحثين عن إقامة متميزة، يضم الجناح غرفتي نوم بحمّامين داخليين تتصلان بمساحة معيشة مركزية تشكّل قلب الإقامة. فمن وجبات الإفطار الهادئة داخل الجناح إلى أوقات الاسترخاء الممتدة على التراس، يجد الضيوف أنفسهم في المكان الأمثل لقضاء لحظات هادئة بعيدًا عن ضوضاء الحياة اليومية.

ويمتد الإحساس بالرحابة إلى المساحات الخارجية، حيث تتصدر بركة الجاكوزي الخاصة المشهد كنقطة تجمع طبيعية، بإطلالات مفتوحة على جزيرة بلوواترز وامتداد الخليج العربي. ومع اقتراب ساعات الغروب، يتحول التراس إلى مساحة مثالية لأمسيات هادئة تطل على البحر، مؤكدة على مفهوم الإقامة المشتركة بأسلوب راقٍ ومترف.

و بعيدًا عن أجنحته الجديدة، يقدّم المنتجع تجربة اقامة فاخرة متكاملة ، حيث يشمل على أعلى مسبح لانهائي خارجي في العالم، وأعلى سبا في دبي، كما يعد أحد المنتجعات التي تضم مجموعة مختارة بعناية من تجارب الطعام المتميّزة، ما يجمع بين الأسلوب الحضري، و الرفاهية المطلقة، والتميّز الذي يميّز علامة Address.

ومع إطلاق أجنحة الجاكوزي الجديدة، يعزز منتجع شاطىء العنوان Address Beach – دبي عروض الإقامة ليقدم مساحات صُمِّمت لتكون أكثر من مجرد مكان للإقامة، بل تجربة متكاملة تتيح للضيوف الاسترخاء، الاحتفاء باللحظات الخاصة، والاستمتاع برفاهية راقية على أعلى مستوى.

