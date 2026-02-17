Baltic Horizon Fondi 2025. aasta IV kvartali konsolideeritud auditeerimata majandustulemused

Baltic Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (Fond) auditeerimata konsolideeritud vahearuande tulemused 2025. aasta IV kvartali kohta.

Fond avaldab 2025. aasta IV kvartali ja kogu aasta auditeerimata tulemused fondivalitseja uute omanike ja tugevdatud organisatsiooniga seotud uue alguse vaimus ning teatab ühtlasi otsusest viia läbi uute osakute täiendav avalik pakkumine.

2025. aastal teenis Fond kokku 15 098 tuhat eurot renditulu. Tulenevalt märkimisväärsest vakantsusest portfellis (2025. aasta lõpu seisuga 13,8%), rendilepingute piirangutest ja vanade võlgade mahakandmisest ulatus rentnikelt tagasi saamata jäänud kinnisvarakulude kogumaht aasta jooksul 3 435 tuhande euroni, mistõttu kujunes puhtaks rendituluks (NOI) 11 663 tuhat eurot. Välja jättes 2024. ja 2025. aastal võõrandatud kinnisvara mõju, oleks võrreldav NOI 2025. aastal 11 473 tuhat eurot ja 2024. aastal 11 339 tuhat eurot.

Ainuüksi 2025. aasta neljandas kvartalis oli NOI 2 954 tuhat eurot, mis sisaldab ka olulisi eraldisi (540 tuhat eurot) varasemate rentnike võlgade katteks.

Portfellis jätkus ka 2025. aasta IV kvartalis rendilepingute ulatuslik ümberkujundamine, kus erilist tähelepanu pöörati suurimate varade – Galerija Centrsi ja Europa SC – ning Tallinna ja Riia büroopindade rendile andmisele.

Fondi üldkulud olid 2025. aastal kokku 1 923 tuhat eurot (2024. aastal 2 373 tuhat eurot). Juhtkond jätkab kõikide mittevajalike kulude vähendamist nii Fondi kui ka iga tütarettevõtte puhul. Mitmed tütarettevõtted ühendati aasta lõpuks (järgmised ühinemised toimuvad 2026. aastal), et minimeerida halduskulusid. Ka lõpetatud SDR-ide noteerimine Rootsis on samm, mis hakkab andma märkimisväärset kokkuhoidu alates 2026. aastast.

Finantseerimise kogukulud summas 9 193 tuhat eurot (sh mitmesugused tasud) mõjutasid jätkuvalt tugevalt finantstulemusi. Fond on endiselt liigse võlakoormusega, mis tekitab kahekordse väljakutse, nii pidevalt teenindatava kõrge üldise võlakoormuse kui ka tajutava riskiprofiili näol, ning seega ka Fondi finantseerijate poolt laenukapitalile kehtestatud hinnakujunduse näol.

Portfelli eripärasid, püsivaid ebasoodsaid turutingimusi ja Fondi kinnisvara parendamiseks vajalikke kapitalikulusid arvestades hindasid sõltumatud hindajad kinnisvaraportfelli ümber, mille tulemusena oli portfelli tegelik koguväärtus aasta lõpus 208,9 miljonit eurot (2025. aasta neljandas kvartalis kajastati 20 602 tuhande euro suurune allahindlus). Aasta jooksul tehtud ja õiglase väärtuse korrigeerimise kaudu aasta lõpu väärtustega    kajastatud kapitalikulud olid kokku 4 764 tuhat eurot (sh pikaajaliste rendilepingute kogunenud vahendustasud, uute rentnike sisseseadmise kulud jne).

Kinnisvaraportfelli uuendatud hindamise ja tegeliku finantskohustuste mahu 133 285 tuhat eurot (samuti muude bilansikirjete) alusel on fondi omakapitali suhe (omakapitali ja varade suhe) 36,1%, mis on madalam võlakirjade tingimustes sätestatud miinimumtasemest 37,5% (ISIN: EE3300003235). Võlakirjaomanikele teatatakse täna sellest mittevastavusest, mis tuleb kõrvaldada 20 päeva jooksul.

Lisaks vajavad kolm 2026. aasta esimese kvartali lõpus Lätis aeguvat laenu fondi omavahendite (omakapitali) tugevdamist vähemalt 7,0 miljoni euro võrra, mis on tingimuseks nii laenude pikendamisele kui ka viis vahendite leidmisele osalisteks ennetähtaegseteks tagasimakseteks.

Seda arvestades on juhtkond otsustanud jätkata Fondi osakute täiendava avaliku pakkumise läbiviimist kogusummas kuni 25,0 miljonit eurot, nagu osakuomanike koosolek 16. detsembril 2025. aastal otsustas. Juhatus usub, et Fondi lühiajaliste likviidsusvajaduste rahuldamiseks, piisava omakapitali taseme taastamiseks ja sellega Fondi tegevuse jätkumise tagamiseks vajalik minimaalne kapital kaasatakse. Seda silmas pidades koostatakse ja avaldatakse ka 2025. aasta lõplikud auditeeritud raamatupidamisaruanded 2026. aasta märtsi viimasel nädalal.

Balti ärikinnisvaraturgudel valitseb endiselt suur ebakindlus. Siiski usub juhtkond, et Fond jõudis 2025. aasta lõpus tegevuse pöördepunkti, millest alates on 2026. aastal oodata järkjärgulist paranemist. Oodatav paranemine põhineb käimasolevatel konkreetsetel meetmetel, sealhulgas rendistruktuuride jätkuval ümberkujundamisel, oluliste vabade pindade aktiivsel rendile andmisel, kinnisvarahalduse funktsiooni majja sissetoomisel ning üld- ja finantseerimiskulude vähendamisel.

Need ootused ei kujuta endast konkreetset finants-, hindamis- ega jaotamisprognoosi ning sõltuvad kavandatud ümberkorraldusmeetmete õigeaegsest elluviimisest, uute osakute täiendava avaliku pakkumise ja sellega seotud finantseerimisprotsesside edukast lõpuleviimisest ning sellest, et fondi turgudel või kinnisvaraportfellis ei toimu edasisi ebasoodsaid arenguid.

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. detsember 2025

KinnisvarainvesteeringSegmentÕiglane väärtus1Renditav netopindEsmane puhastootlusTäitumuse määr
(tuhandetes eurodes)(m2)20252
Vilnius, Leedu     
EuropaKaubandus31 83617 4302,7%82,5%
North StarBüroo18 77810 7066,5%93,2%
Vilniuses kokku 50 61428 1364,2%86,6%
Riia, Läti     
Upmalas BirojiBüroo14 61011 0954,7%56,6%
Vainodes IBüroo12 4008 1288,1%100,0%
S27 CentreBüroo12 2707 348-1,3%58,7%
SkyKaubandus4 7003 2609,0%100,0%
Galerija CentrsKaubandus58 35619 9564,6%87,8%
Riias kokku 102 33649 7874,7%79,3%
Tallinn, Eesti     
PostimajaKaubandus21 2709 2326,0%99,8%
Apollo PlazaVaba aeg13 2607 8776,8%100,0%
LinconaBüroo11 41010 7677,9%90,7%
PiritaKaubandus10 0505 4258,5%95,1%
Tallinnas kokku 55 99033 3017,1%96,1%
Portfell kokku 208 940111 2245,2%86,2%

1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2025 teostatud hindamisel, hilisematel kapitalikuludel ja kajastatud kasutusõiguse varadel.
2. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse annualiseeritud puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes    
01.10.2025
- 31.12.2025		01.10.2024
- 31.12.2024		01.01.2025
- 31.12.2025		01.01.2024
- 31.12.2024
Renditulu3 7373 77915 09815 136
Teenustasutulu1 1651 1454 9474 744
Renditegevuse kulud-1 948-2 205-8 382-8 292
Puhas renditulu2 9542 71911 66311 588
     
Halduskulud-404-644-1 923-2 373
Kahjum kinnisvarainvesteeringu müügist87312618
Muu äritulu-125-245-1 475-863
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum-20 589-3 052-20 602-15 581
Ärikasum/-kahjum-18 077 -1 219 -12 211 -7 211
     
Finantstulud416969196
Finantskulud-2 067-2 789-9 193-10 540
Finantstulud ja -kulud kokku-2 063-2 620-9 124-10 344
     
Maksueelne kasum/kahjum-20 140-3 839-21 335-17 555
Tulumaks1 0204571 256774
Perioodi kasum/kahjum-19 120-3 382-20 079-16 781
     
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum    
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/- kahjum151-446252-1 003
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumiga seotud tulumaks-101-1852
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum kokku141-445234-951
     
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum/ kahjum kokku-18 979-3 827-19 845-17 732
     
Tavakahjum osaku kohta (eurodes)-0,13-0,02-0,14-0,13
Lahustatudkahjumosakukohta (eurodes)----0,12


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes31.12.202531.12.2024
Põhivarad   
Kinnisvarainvesteeringud208 940241 158
Immateriaalsed põhivarad
Materiaalsed põhivarad75
Tuletisinstrumendid           -1                      
Muud põhivarad2421 225
Põhivarad kokku209 189242 393
   
Käibevarad  
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded1 7602 800
Ettemaksed294802
Raha ja raha ekvivalendid5 37710 053
Käibevarad kokku7 43113 655
Varad kokku216 620256 048
   
Omakapital  
Sissemakstud kapital151 495151 495
Rahavoogude riskimaandamise reserv-186-420
Jaotamata kahjum-73 059-52 980
Omakapital kokku78 250 98 095
   
Pikaajalised kohustised  
Intressikandvad võlakohustised113 25298 491
Edasilükkunud tulumaksukohustised6441 898
Tuletisinstrumendid186-
Muud pikaajalised kohustised1 1101 446
Pikaajalised kohustised kokku115 192101 835
   
Lühiajalised kohustised  
Intressikandvad võlakohustised20 03350 736
Võlad tarnijatele ja muud võlad2 7294 473
Tulumaksukohustis1414
Tuletisinstrumendid-317
Muud lühiajalised kohustised402578
Lühiajalised kohustised kokku23 17856 118
Kohustised kokku138 370157 953
Omakapital ja kohustised kokku216 620256 048


Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@baltichorizon.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, www.baltichorizon.com

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida LinkedIn ja YouTube keskkondades.

Käesolev teade sisaldab informatsiooni  mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 17.02.2026 kell 18:40 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

