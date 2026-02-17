Baltic Horizon Fondi 2025. aasta IV kvartali konsolideeritud auditeerimata majandustulemused

Baltic Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (Fond) auditeerimata konsolideeritud vahearuande tulemused 2025. aasta IV kvartali kohta.

Fond avaldab 2025. aasta IV kvartali ja kogu aasta auditeerimata tulemused fondivalitseja uute omanike ja tugevdatud organisatsiooniga seotud uue alguse vaimus ning teatab ühtlasi otsusest viia läbi uute osakute täiendav avalik pakkumine.

2025. aastal teenis Fond kokku 15 098 tuhat eurot renditulu. Tulenevalt märkimisväärsest vakantsusest portfellis (2025. aasta lõpu seisuga 13,8%), rendilepingute piirangutest ja vanade võlgade mahakandmisest ulatus rentnikelt tagasi saamata jäänud kinnisvarakulude kogumaht aasta jooksul 3 435 tuhande euroni, mistõttu kujunes puhtaks rendituluks (NOI) 11 663 tuhat eurot. Välja jättes 2024. ja 2025. aastal võõrandatud kinnisvara mõju, oleks võrreldav NOI 2025. aastal 11 473 tuhat eurot ja 2024. aastal 11 339 tuhat eurot.

Ainuüksi 2025. aasta neljandas kvartalis oli NOI 2 954 tuhat eurot, mis sisaldab ka olulisi eraldisi (540 tuhat eurot) varasemate rentnike võlgade katteks.

Portfellis jätkus ka 2025. aasta IV kvartalis rendilepingute ulatuslik ümberkujundamine, kus erilist tähelepanu pöörati suurimate varade – Galerija Centrsi ja Europa SC – ning Tallinna ja Riia büroopindade rendile andmisele.

Fondi üldkulud olid 2025. aastal kokku 1 923 tuhat eurot (2024. aastal 2 373 tuhat eurot). Juhtkond jätkab kõikide mittevajalike kulude vähendamist nii Fondi kui ka iga tütarettevõtte puhul. Mitmed tütarettevõtted ühendati aasta lõpuks (järgmised ühinemised toimuvad 2026. aastal), et minimeerida halduskulusid. Ka lõpetatud SDR-ide noteerimine Rootsis on samm, mis hakkab andma märkimisväärset kokkuhoidu alates 2026. aastast.

Finantseerimise kogukulud summas 9 193 tuhat eurot (sh mitmesugused tasud) mõjutasid jätkuvalt tugevalt finantstulemusi. Fond on endiselt liigse võlakoormusega, mis tekitab kahekordse väljakutse, nii pidevalt teenindatava kõrge üldise võlakoormuse kui ka tajutava riskiprofiili näol, ning seega ka Fondi finantseerijate poolt laenukapitalile kehtestatud hinnakujunduse näol.

Portfelli eripärasid, püsivaid ebasoodsaid turutingimusi ja Fondi kinnisvara parendamiseks vajalikke kapitalikulusid arvestades hindasid sõltumatud hindajad kinnisvaraportfelli ümber, mille tulemusena oli portfelli tegelik koguväärtus aasta lõpus 208,9 miljonit eurot (2025. aasta neljandas kvartalis kajastati 20 602 tuhande euro suurune allahindlus). Aasta jooksul tehtud ja õiglase väärtuse korrigeerimise kaudu aasta lõpu väärtustega kajastatud kapitalikulud olid kokku 4 764 tuhat eurot (sh pikaajaliste rendilepingute kogunenud vahendustasud, uute rentnike sisseseadmise kulud jne).

Kinnisvaraportfelli uuendatud hindamise ja tegeliku finantskohustuste mahu 133 285 tuhat eurot (samuti muude bilansikirjete) alusel on fondi omakapitali suhe (omakapitali ja varade suhe) 36,1%, mis on madalam võlakirjade tingimustes sätestatud miinimumtasemest 37,5% (ISIN: EE3300003235). Võlakirjaomanikele teatatakse täna sellest mittevastavusest, mis tuleb kõrvaldada 20 päeva jooksul.

Lisaks vajavad kolm 2026. aasta esimese kvartali lõpus Lätis aeguvat laenu fondi omavahendite (omakapitali) tugevdamist vähemalt 7,0 miljoni euro võrra, mis on tingimuseks nii laenude pikendamisele kui ka viis vahendite leidmisele osalisteks ennetähtaegseteks tagasimakseteks.

Seda arvestades on juhtkond otsustanud jätkata Fondi osakute täiendava avaliku pakkumise läbiviimist kogusummas kuni 25,0 miljonit eurot, nagu osakuomanike koosolek 16. detsembril 2025. aastal otsustas. Juhatus usub, et Fondi lühiajaliste likviidsusvajaduste rahuldamiseks, piisava omakapitali taseme taastamiseks ja sellega Fondi tegevuse jätkumise tagamiseks vajalik minimaalne kapital kaasatakse. Seda silmas pidades koostatakse ja avaldatakse ka 2025. aasta lõplikud auditeeritud raamatupidamisaruanded 2026. aasta märtsi viimasel nädalal.

Balti ärikinnisvaraturgudel valitseb endiselt suur ebakindlus. Siiski usub juhtkond, et Fond jõudis 2025. aasta lõpus tegevuse pöördepunkti, millest alates on 2026. aastal oodata järkjärgulist paranemist. Oodatav paranemine põhineb käimasolevatel konkreetsetel meetmetel, sealhulgas rendistruktuuride jätkuval ümberkujundamisel, oluliste vabade pindade aktiivsel rendile andmisel, kinnisvarahalduse funktsiooni majja sissetoomisel ning üld- ja finantseerimiskulude vähendamisel.

Need ootused ei kujuta endast konkreetset finants-, hindamis- ega jaotamisprognoosi ning sõltuvad kavandatud ümberkorraldusmeetmete õigeaegsest elluviimisest, uute osakute täiendava avaliku pakkumise ja sellega seotud finantseerimisprotsesside edukast lõpuleviimisest ning sellest, et fondi turgudel või kinnisvaraportfellis ei toimu edasisi ebasoodsaid arenguid.

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. detsember 2025

Kinnisvarainvesteering Segment Õiglane väärtus1 Renditav netopind Esmane puhastootlus Täitumuse määr (tuhandetes eurodes) (m2) 20252 Vilnius, Leedu Europa Kaubandus 31 836 17 430 2,7% 82,5% North Star Büroo 18 778 10 706 6,5% 93,2% Vilniuses kokku 50 614 28 136 4,2% 86,6% Riia, Läti Upmalas Biroji Büroo 14 610 11 095 4,7% 56,6% Vainodes I Büroo 12 400 8 128 8,1% 100,0% S27 Centre Büroo 12 270 7 348 -1,3% 58,7% Sky Kaubandus 4 700 3 260 9,0% 100,0% Galerija Centrs Kaubandus 58 356 19 956 4,6% 87,8% Riias kokku 102 336 49 787 4,7% 79,3% Tallinn, Eesti Postimaja Kaubandus 21 270 9 232 6,0% 99,8% Apollo Plaza Vaba aeg 13 260 7 877 6,8% 100,0% Lincona Büroo 11 410 10 767 7,9% 90,7% Pirita Kaubandus 10 050 5 425 8,5% 95,1% Tallinnas kokku 55 990 33 301 7,1% 96,1% Portfell kokku 208 940 111 224 5,2% 86,2%

1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2025 teostatud hindamisel, hilisematel kapitalikuludel ja kajastatud kasutusõiguse varadel.

2. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse annualiseeritud puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 01.10.2025

- 31.12.2025 01.10.2024

- 31.12.2024 01.01.2025

- 31.12.2025 01.01.2024

- 31.12.2024 Renditulu 3 737 3 779 15 098 15 136 Teenustasutulu 1 165 1 145 4 947 4 744 Renditegevuse kulud -1 948 -2 205 -8 382 -8 292 Puhas renditulu 2 954 2 719 11 663 11 588 Halduskulud -404 -644 -1 923 -2 373 Kahjum kinnisvarainvesteeringu müügist 87 3 126 18 Muu äritulu -125 -245 -1 475 -863 Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum -20 589 -3 052 -20 602 -15 581 Ärikasum/-kahjum -18 077 -1 219 -12 211 -7 211 Finantstulud 4 169 69 196 Finantskulud -2 067 -2 789 -9 193 -10 540 Finantstulud ja -kulud kokku -2 063 -2 620 -9 124 -10 344 Maksueelne kasum/kahjum -20 140 -3 839 -21 335 -17 555 Tulumaks 1 020 457 1 256 774 Perioodi kasum/kahjum -19 120 -3 382 -20 079 -16 781 Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/- kahjum 151 -446 252 -1 003 Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumiga seotud tulumaks -10 1 -18 52 Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum kokku 141 -445 234 -951 Perioodi tulumaksujärgne koondkasum/ kahjum kokku -18 979 -3 827 -19 845 -17 732 Tavakahjum osaku kohta (eurodes) -0,13 -0,02 -0,14 -0,13 Lahustatudkahjumosakukohta (eurodes) - - - -0,12





KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 31.12.2025 31.12.2024 Põhivarad Kinnisvarainvesteeringud 208 940 241 158 Immateriaalsed põhivarad - 4 Materiaalsed põhivarad 7 5 Tuletisinstrumendid - 1 Muud põhivarad 242 1 225 Põhivarad kokku 209 189 242 393 Käibevarad Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 760 2 800 Ettemaksed 294 802 Raha ja raha ekvivalendid 5 377 10 053 Käibevarad kokku 7 431 13 655 Varad kokku 216 620 256 048 Omakapital Sissemakstud kapital 151 495 151 495 Rahavoogude riskimaandamise reserv -186 -420 Jaotamata kahjum -73 059 -52 980 Omakapital kokku 78 250 98 095 Pikaajalised kohustised Intressikandvad võlakohustised 113 252 98 491 Edasilükkunud tulumaksukohustised 644 1 898 Tuletisinstrumendid 186 - Muud pikaajalised kohustised 1 110 1 446 Pikaajalised kohustised kokku 115 192 101 835 Lühiajalised kohustised Intressikandvad võlakohustised 20 033 50 736 Võlad tarnijatele ja muud võlad 2 729 4 473 Tulumaksukohustis 14 14 Tuletisinstrumendid - 317 Muud lühiajalised kohustised 402 578 Lühiajalised kohustised kokku 23 178 56 118 Kohustised kokku 138 370 157 953 Omakapital ja kohustised kokku 216 620 256 048





