Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (9 au 13 février 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 17 février 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 9 au 13 février 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l'émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W879-Feb-26FR00000732983 09033,0857XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W879-Feb-26FR00000732981 67233,0510DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8710-Feb-26FR00000732983 06733,3630XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8710-Feb-26FR00000732981 69533,3535DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8711-Feb-26FR00000732983 14132,1709XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8711-Feb-26FR00000732981 62132,1043DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8712-Feb-26FR000007329813 02330,9817XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8712-Feb-26FR00000732986 90730,9516DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8712-Feb-26FR00000732981 60031,0000TQE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8712-Feb-26FR00000732982 38830,9749AQE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8713-Feb-26FR00000732987 51231,0359XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8713-Feb-26FR00000732983 60831,0428DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Tags

Ipsos

Attachments

2026 02 17_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
GlobeNewswire

Recommended Reading