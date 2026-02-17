Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (9 au 13 février 2026)

Le 17 février 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 9 au 13 février 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l'émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|9-Feb-26
|FR0000073298
|3 090
|33,0857
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|9-Feb-26
|FR0000073298
|1 672
|33,0510
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|10-Feb-26
|FR0000073298
|3 067
|33,3630
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|10-Feb-26
|FR0000073298
|1 695
|33,3535
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|11-Feb-26
|FR0000073298
|3 141
|32,1709
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|11-Feb-26
|FR0000073298
|1 621
|32,1043
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|12-Feb-26
|FR0000073298
|13 023
|30,9817
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|12-Feb-26
|FR0000073298
|6 907
|30,9516
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|12-Feb-26
|FR0000073298
|1 600
|31,0000
|TQE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|12-Feb-26
|FR0000073298
|2 388
|30,9749
|AQE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|13-Feb-26
|FR0000073298
|7 512
|31,0359
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|13-Feb-26
|FR0000073298
|3 608
|31,0428
|DXE
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
