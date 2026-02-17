Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (9 au 13 février 2026)

Le 17 février 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 9 au 13 février 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 9-Feb-26 FR0000073298 3 090 33,0857 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 9-Feb-26 FR0000073298 1 672 33,0510 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 10-Feb-26 FR0000073298 3 067 33,3630 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 10-Feb-26 FR0000073298 1 695 33,3535 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 11-Feb-26 FR0000073298 3 141 32,1709 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 11-Feb-26 FR0000073298 1 621 32,1043 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 12-Feb-26 FR0000073298 13 023 30,9817 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 12-Feb-26 FR0000073298 6 907 30,9516 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 12-Feb-26 FR0000073298 1 600 31,0000 TQE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 12-Feb-26 FR0000073298 2 388 30,9749 AQE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 13-Feb-26 FR0000073298 7 512 31,0359 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 13-Feb-26 FR0000073298 3 608 31,0428 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

