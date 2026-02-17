VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 09 février au 13 février 2026

Nanterre, le 16 février 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 09 février au 13 février 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 09 février au 13 février 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2026-02-09 FR0000125486 10 396 132,541997 XPAR VINCI 2026-02-09 FR0000125486 3 378 132,672632 CEUX VINCI 2026-02-09 FR0000125486 808 132,646597 TQEX VINCI 2026-02-09 FR0000125486 708 132,680932 AQEU VINCI 2026-02-10 FR0000125486 10 425 132,541904 XPAR VINCI 2026-02-10 FR0000125486 2 461 132,541975 CEUX VINCI 2026-02-10 FR0000125486 2 241 132,528983 AQEU VINCI 2026-02-10 FR0000125486 600 132,557250 TQEX VINCI 2026-02-11 FR0000125486 6 551 133,528118 XPAR VINCI 2026-02-11 FR0000125486 5 311 133,600810 CEUX VINCI 2026-02-11 FR0000125486 2 944 133,456131 AQEU VINCI 2026-02-11 FR0000125486 501 133,664371 TQEX VINCI 2026-02-12 FR0000125486 7 057 134,221298 XPAR VINCI 2026-02-12 FR0000125486 4 548 134,193272 CEUX VINCI 2026-02-12 FR0000125486 2 900 134,200638 AQEU VINCI 2026-02-12 FR0000125486 889 134,198481 TQEX VINCI 2026-02-13 FR0000125486 6 673 134,634257 XPAR VINCI 2026-02-13 FR0000125486 5 484 134,684537 CEUX VINCI 2026-02-13 FR0000125486 1 880 134,685745 AQEU VINCI 2026-02-13 FR0000125486 765 134,688301 TQEX TOTAL 76 520 133,4956

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe