VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 09 février au 13 février 2026

Nanterre, le 16 février 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 09 février au 13 février 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 09 février au 13 février 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2026-02-09FR000012548610 396132,541997XPAR
VINCI2026-02-09FR00001254863 378132,672632CEUX
VINCI2026-02-09FR0000125486808132,646597TQEX
VINCI2026-02-09FR0000125486708132,680932AQEU
VINCI2026-02-10FR000012548610 425132,541904XPAR
VINCI2026-02-10FR00001254862 461132,541975CEUX
VINCI2026-02-10FR00001254862 241132,528983AQEU
VINCI2026-02-10FR0000125486600132,557250TQEX
VINCI2026-02-11FR00001254866 551133,528118XPAR
VINCI2026-02-11FR00001254865 311133,600810CEUX
VINCI2026-02-11FR00001254862 944133,456131AQEU
VINCI2026-02-11FR0000125486501133,664371TQEX
VINCI2026-02-12FR00001254867 057134,221298XPAR
VINCI2026-02-12FR00001254864 548134,193272CEUX
VINCI2026-02-12FR00001254862 900134,200638AQEU
VINCI2026-02-12FR0000125486889134,198481TQEX
VINCI2026-02-13FR00001254866 673134,634257XPAR
VINCI2026-02-13FR00001254865 484134,684537CEUX
VINCI2026-02-13FR00001254861 880134,685745AQEU
VINCI2026-02-13FR0000125486765134,688301TQEX
      
  TOTAL76 520133,4956 
      

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

