Baltic Horizon Fundi osakute avaliku pakkumise teade

Baltic Horizon Capital AS kuulutab välja kuni 169 147 497 uue Baltic Horizon Fundi osaku pakkumise Baltic Horizon Fundi olemasolevatele investoritele. Pakkumisest laekuvat tulu kasutatakse Baltic Horizon Fundi portfelli võlakoormuse vähendamiseks ja/või varade parendamiseks.

Pakkumine põhineb teabedokumendil, mis on elektrooniliselt kättesaadav Baltic Horizon Fundi veebisaidil aadressil www.baltichorizon.com. Teabedokument on koostatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 (edaspidi „prospektimäärus”) artikli 1 lõike 4 punktile db ja artikli 1 lõike 5 punktile ba ning prospektimääruse IX lisale. Erandi kohaldumise tõttu ei ole koostatud ega avaldatud avaliku pakkumise prospekti.

Pakkumine on suunatud ainult olemasolevatele investoritele. Avalik pakkumine korraldatakse Eestis. Pakkumine on kättesaadav olemasolevatele investoritele teistes Euroopa Majanduspiirkonna jurisdiktsioonides prospektimääruse artikli 1 kohaste erandite alusel. Baltic Horizon Capital AS kavatseb taotleda pakkumises emiteeritud osakute kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna börsil.

Pakkumise peamiste tingimuste ülevaade:

1. Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik uusi osakuid märkida, algab 23. veebruaril 2026 kell 10:00 ja lõpeb 3. märtsil 2026 kell 16:00. Baltic Horizon Capital AS-il on õigus pakkumisperioodi enne selle lõppu pikendada, teatades uuest ajakavast fondi veebilehel ja börsiteatega.

2. Pakkumine on suunatud ainult Baltic Horizon Fundi olemasolevatele osakuomanikele, st isikutele, kes on osakuomanike registrisse kantud Nasdaq CSD SE tööpäeva lõpu seisuga 20. veebruaril 2026, mis on pakkumisperioodi esimesele päevale eelnev tööpäev (edaspidi „olemasolevad investorid”). Investorid peaksid märkimiseks võtma ühendust kontohalduriga, kes haldab nende väärtpaberikontot Eesti Väärtpaberite Registris. Osakute märkimiseks on oluline, et märkimiskorraldus esitataks sama väärtpaberikonto kaudu, kus hoitakse praeguseid Baltic Horizon Fundi osakuid, sealhulgas juhul, kui osakuid hoitakse esindajakonto kaudu. Baltic Horizon Capital AS võib oma äranägemisel aktsepteerida ka teise väärtpaberikonto kaudu esitatud märkimisi, tingimusel et investor suudab Baltic Horizon Capital AS-ile rahuldavalt tõendada, et ta on olemasolev investor, ja näidata 20. veebruaril 2026 hoitavate osakute arvu. Selliseid erandeid tehakse ainult piiratud arvul põhjendatud juhtudel, näiteks kui investor hoiab oma osakuid esindajakonto kaudu, mis ei võimalda osakute märkimist pakkumise käigus.

3. Pakkumise hind ühe pakkumise osaku kohta on 0,1478 eurot. Märkimiskorraldusi saab esitada ainult osakute täisarvu kohta.

4. Osakuid pakutakse ja jaotatakse olemasolevatele investoritele proportsionaalselt ning iga olemasolev investor saab märkida ja talle jaotatakse kuni sama palju osakuid, kui tal on 20. veebruaril 2026, korrutatuna koefitsiendiga 1,1782. See tähendab näiteks, et kui investoril oli 20. veebruaril 2026. aastal 1000 osakut, on tal õigus märkida käesolevas pakkumises maksimaalselt 1178 osakut. Kui märgitakse rohkem osakuid, kui on õigus, vähendatakse jaotatavate osakute arvu eespool kirjeldatud põhimõtte alusel. See ei takista investoril märkida vähem osakuid või üldse mitte märkida. Märkimata jäänud osakud ei jaotata teistele investoritele. Eraldamise korral ümardatakse investorile eraldatavate osakute arv lähima täisarvuni (nn pool ülespoole ümardamise meetod – st 5 või rohkem ümardatakse ülespoole ja 4 või vähem ümardatakse allapoole). Kui ümardamise tulemusel ületab jaotatud osakute koguarv 169 147 497 osakut, arvatakse ülemäärane osakute arv fondivalitseja otsuse alusel maha suurimatele investoritele eraldatud osakute arvust.

5. Nagu teabedokumendis täpsemalt kirjeldatud, peab investor pakkumises osalemiseks omama väärtpaberikontot Eesti Väärtpaberite Registris ja volitama oma väärtpaberikontoga seotud sularahakontot haldavat finantsasutust blokeerima kogu tehingusumma investori sularahakontol, kuni pakkumise arveldamine on lõpetatud või rahalised vahendid vabastatud. Kui investoril ei ole tehnilistel põhjustel võimalik märkimist kirjeldatud viisil teha, soovitatakse tal võtta otse ühendust fondivalitsejaga aadressil info@baltichorizon.com.

Käesolev teadaanne ei ole prospekt, käesoleva pakkumise jaoks ei koostata ega avaldata prospekti. Pakkumine põhineb prospektimääruse IX lisale vastavalt koostatud teabedokumendil. Teabedokument on käesoleva teate avaldamise kuupäeval esitatud Finantsinspektsioonile. Finantsinspektsioon ei ole teabedokumenti läbi vaadanud ega heaks kiitnud. Baltic Horizon Fundi ja pakkumise tingimuste üksikasjalikuma ülevaate saamiseks palun tutvuge teabedokumendiga.

OLULISED KUUPÄEVAD

Allpool esitatud ajakavas on loetletud pakkumisega seotud olulised kuupäevad:

23. veebruar 2026 Pakkumisperioodi algus 3. märts 2026 Pakkumisperioodi lõpp 4. märts 2026 või sellele lähedane kuupäev Baltic Horizon Capital AS teeb otsuse pakkumise üksuste jaotamise kohta ja teatab pakkumise tulemused 9. märtsil 2026 või sellele lähedane kuupäev Jaotatud uute osakute üleandmine investoritele ja uute osakute eest maksmine 9. märtsil 2026 või sellele lähedane kuupäev Kauplemise algus Nasdaq Tallinna börsil





Märkimiskorralduse vorm:

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi] Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number] Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi] Väärtpaber: BALTIC HORIZON FUND OSAK ISIN-kood: EE3500110244 Väärtpaberite kogus: [investori märgitud osakute arv (kogus)] Hind (ühe osaku kohta): 0,1478 eurot Tehingu summa: [investori märgitud osakute arv, korrutatud pakkumishinnaga] Vastaspool: Baltic Horizon Fund Vastaspoole väärtpaberikonto: 99102152485 Vastaspoole kontohaldur: Swedbank AS Tehingu liik: „ost” või „märkimine” Arvelduse liik: arveldus makse vastu





Käesolevas dokumendis sisalduv teave ei kujuta endast pakkumist müüa ega pakkumise kutset osta, samuti ei toimu väärtpaberite müüki üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, üleskutse või müük oleks ebaseaduslik enne registreerimist, registreerimisest vabastamist või kvalifitseerimist vastava jurisdiktsiooni väärtpaberiseaduste alusel. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet ei tohi avaldada, levitada ega jagada, tervikuna ega osaliselt, otseselt ega kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas, Venemaal, Valgevenes või muudes riikides või muudes olukordades, kus avaldamine, levitamine või jagamine oleks ebaseaduslik.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@baltichorizon.com

www.baltichorizon.com



Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, www.baltichorizon.com

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida LinkedIn ja YouTube keskkondades.