CGTN: Forårsfestivalgalla 2026: En spirituel fest for det kinesiske folk

BEIJING, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandag aften oplyste China Media Groups Forårsfestivalgalla 2026 skærme over hele landet og rundt om i verden. I mere end fire årtier har den årlige galla – almindeligt kendt som Chunwan – været det kinesiske folks spirituelle fest på den kinesiske nytårsaften og et fælles kulturelt ritual, hvor familier samles.

I år arbejdede CGTN sammen med sine flersprogede platforme på 85 sprog og samarbejdede med mere end 3.500 medier i over 200 lande og regioner for at sende og rapportere direkte fra gallaen.

Som det kinesiske nytår i stigende grad udvikler sig fra en "kinesisk festival" til en global fejring, har Forårsfestivalgallaen påtaget sig en ny mission: At give verden mulighed for at få del i årstidens glæde og festligheder, og at opleve den kinesiske kulturs rigdom og liv.

Forårsfestivalen, der har rødder i den kinesiske kultur med forskellige former for festligheder, symboliserer fornyelse og familiesammenhold. Den vækker en universel genklang af håb og forhåbninger om et bedre liv.

En kulturel fest

Gallaen 2026 leverede endnu en gang et storslået, audiovisuelt skue med forskellige forestillinger, fra musik, komedie og traditionel kunst som opera og kampsport til spektakulære forestillinger med magi og akrobatik. Scenen blev et vindue, hvorigennem publikum i ind- og udland kunne få et glimt af charmen ved Kinas fine, traditionelle kultur.

Et af aftenens højdepunkter var en tværkulturel, akrobatisk forestilling, der blandede traditionelle, kinesiske teknikker med international iscenesættelse og koreografi, hvilket symboliserer dialog og gensidig påskønnelse blandt civilisationer. Inden for en anden meget omdiskuteret forestilling blev ballet fusioneret med streetdance i et dynamisk fusionsstykke, der sømløst kombinerede klassisk elegance med urbane rytmer – et levende udtryk for kulturel selvtillid med rod i traditionerne, men åbenhed over for innovation.

Sideløbende kunne man se komiske indslag med inspiration fra hverdagen, der afspejlede de sociale forandringer med varme og humor. Sammen tegnede disse forskellige forestillinger et portræt af et samfund, der værdsætter arv, samtidig med at det omfavner moderne kreativitet.

For det kinesiske folk er Forårsfestivalgallaen mere end blot tv-show. Det er blevet en uundværlig "kulturel fest" og følelsesmæssigt bånd for det kinesiske folk på den kinesiske nytårsaften. Ved at fremme sammenkomster og selskabelighed og fortælle almindelige menneskers historier indkapsler festen landets håb og arv, hvilket gør det til et uerstatteligt følelsesmæssigt og kulturelt referencepunkt for milliarder af kinesere verden over.

Gallaen blev transmitteret globalt på flere sprog og gav oversøiske kinesere mulighed for at deltage i den samme fejring som deres familier tilbage i Kina, hvilket byggede bro over geografiske afstande og styrkede en fælles, kulturel identitet. Gallaen er en påmindelse om, at uanset hvor de er, så er de en del af et større fællesskab.

Teknologi på fuld udblæsning

Med kultur som fokuspunkt for gallaen foldede teknologien sine kraftfulde vinger ud. Dette års galla integrerede banebrydende, digitale værktøjer i mange aspekter af showet.

Avancerede applikationer, herunder kunstig intelligens (AI), augmented reality (AR) og extended reality (XR), forvandlede scenen til et fordybende, flerdimensionelt rum. Ved at inkorporere banebrydende teknologier, såsom VR-briller, Beidou-navigation og droner, blev enorme, digitale landskaber udfoldet bag kunstnerne, hvilket vakte forskellige traditioner til live gennem dynamiske, interaktive projektioner.

Gallaen 2026 falder sammen med et afgørende øjeblik i Kinas teknologiske udvikling. Kunstig intelligens, robotteknologi og andre grundlæggende teknologier – der er klar til at forme menneskene i årtier – er nu hurtigt på vej ind på forbrugermarkedet.

Denne bredere, teknologiske bølge blev tydeligt afspejlet i gallaens produktion. Et af højdepunkterne kom, da humanoide robotter tog Kung Fu til næste niveau, idet de udførte saltomortaler og backflips med smidige og præcise bevægelser. Forestillingen har forbløffet oversøiske internetbrugere, der udtrykte deres beundring for udviklingen af Kinas robotindustri.

I 2025 flyttede Kinas humanoide robotindustri fra en fase med teknologisk nyhed til en fase med stadig mere omfattende social udbredelse. Landet har nu mere end 150 humanoide robotvirksomheder, og sektoren ekspanderer med en årlig hastighed på over 50 procent, og markedsskalaen forventes at nå 100 milliarder yuan (ca. 14,22 milliarder dollars) inden 2030.

Showet for hestens år skiller sig ud i den 43-årige udvikling af Forårsfestivalgallaen som en af de mest teknologisk avancerede udgaver til dato. Tilstedeværelsen af AI-applikationer og robotteknologi var ikke overfladisk pynt, men en integreret del af historiefortællingen og det kunstneriske udtryk.

I mere end 40 år har Forårsfestivalgallaen afspejlet Kinas transformation – fra en æra med knaphed til en æra med digitale forbindelsesmuligheder og globalt engagement. Da familier samledes foran deres skærme, og det internationale publikum tunede ind på afstand, bød gallaen på mere end underholdning. Den præsenterer en levende fortælling om en civilisation, der værdsætter sin arv, omfavner innovation og deler sin festlige ånd med resten af verden.

For mere information, gå til:

https://news.cgtn.com/news/2026-02-16/2026-Spring-Festival-Gala-A-spiritual-feast-for-the-Chinese-people-1KOo6b5HcIg/p.html