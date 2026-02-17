CGTN: Gala del Festival de Primavera 2026: Una fiesta espiritual para el pueblo chino

BEIJING, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La noche del lunes, la Gala del Festival de Primavera 2026 de China Media Group iluminó las pantallas en todo el país y en el mundo entero. Durante más de cuatro décadas, la gala anual, ampliamente conocida como Chunwan, ha sido la fiesta espiritual del pueblo chino en vísperas del Año Nuevo Chino y un ritual cultural compartido que acompaña las reuniones familiares.

Este año, CGTN se asoció con sus plataformas multilingües en 85 idiomas, trabajando con más de 3.500 medios de comunicación en más de 200 países y regiones para transmitir y cubrir el evento en vivo.

A medida que el Año Nuevo chino evoluciona cada vez más de “festival chino” a celebración global, la Gala de la Fiesta de la Primavera ha asumido una nueva misión: permitir que el mundo comparta la alegría y el ambiente festivo de la temporada, y experimente la riqueza y vitalidad de la cultura china.

Arraigado en la cultura china y celebrado de diversas formas, el Festival de Primavera simboliza la renovación y la unión familiar. Encierra una resonancia universal de esperanza y aspiraciones por una vida mejor.

Una fiesta cultural

La gala de 2026 ofreció una vez más un gran espectáculo audiovisual, reuniendo presentaciones que incluyeron música, comedia y artes tradicionales como la ópera y las artes marciales, así como números de magia y acrobacia. El escenario se convirtió en una ventana a través de la cual el público, tanto en China como en el extranjero, pudo apreciar el encanto perdurable de la refinada cultura tradicional china.

Uno de los momentos destacados fue una actuación acrobática intercultural que fusionó técnicas tradicionales chinas con escenografía y coreografía internacionales, simbolizando el diálogo y la apreciación mutua entre civilizaciones. En otro acto ampliamente comentado, el ballet se encontró con la danza urbana en una pieza de fusión dinámica que combinó la elegancia clásica con el ritmo contemporáneo, una vívida expresión de confianza cultural arraigada en la tradición y abierta a la innovación.

Por su parte, los sketches cómicos se inspiraron en la vida cotidiana, reflejando los cambios sociales con calidez y humor. En conjunto, estos diversos programas ofrecieron un retrato de una sociedad que valora su herencia cultural mientras abraza la creatividad contemporánea.

Para el pueblo chino, la Gala del Festival de Primavera es más que un programa de televisión. Se ha convertido en una "fiesta cultural" indispensable y un vínculo emocional para el pueblo chino en vísperas del Año Nuevo Chino. Al fomentar la reunión y el compañerismo y contar las historias de la gente común, resume las esperanzas y el patrimonio del país, convirtiéndolo en una piedra de toque emocional y cultural irremplazable para miles de millones de chinos en todo el mundo.

Transmitida globalmente en múltiples idiomas, la gala permitió a los chinos en el extranjero participar en la misma celebración que sus familias en China, acortando distancias geográficas y reforzando una identidad cultural compartida. Es un recordatorio de que, sin importar dónde se encuentren, son parte de una comunidad más amplia.

La tecnología en plena exhibición

Con la cultura como eje central, la tecnología aportó su poderoso impulso. La gala de este año integró herramientas digitales de vanguardia en múltiples aspectos del espectáculo.

Aplicaciones avanzadas, entre ellas la inteligencia artificial (IA), la realidad aumentada (RA) y la realidad extendida (XR), transformaron el escenario en un espacio inmersivo y multidimensional. Mediante la incorporación de tecnologías de punta como gafas de realidad virtual (VR), navegación Beidou y drones, se desplegaron vastos paisajes digitales detrás de los artistas, dando vida a distintas tradiciones a través de proyecciones dinámicas e interactivas.

La gala de 2026 coincide con un momento crucial en el desarrollo tecnológico de China. La IA, la robótica y otras tecnologías fundamentales, destinadas a moldear la sociedad humana durante décadas, están ingresando rápidamente al mercado de consumo.

Esta ola tecnológica se reflejó claramente en la producción del evento. Uno de los momentos más llamativos fue cuando robots humanoides llevaron el kung fu a un nuevo nivel, ejecutando saltos y volteretas con movimientos fluidos y precisos. La actuación sorprendió a internautas en el extranjero, quienes expresaron su admiración por el desarrollo de la industria robótica china.

En 2025, la industria china de robots humanoides pasó de una fase de novedad tecnológica a una etapa de despliegue social cada vez más amplio. El país cuenta actualmente con más de 150 empresas dedicadas a robots humanoides, y el sector crece a una tasa anual superior al 50 %, con una escala de mercado que se prevé alcance los 100.000 millones de yuanes (aproximadamente 14.220 millones de dólares) para 2030.

El espectáculo del Año del Caballo destaca, dentro de los 43 años de evolución de la Gala del Festival de Primavera, como una de las ediciones más avanzadas tecnológicamente hasta la fecha. La presencia de aplicaciones de IA y robótica no fue un mero adorno superficial, sino una parte integral de la narrativa y la expresión artística.

Durante más de 40 años, la Gala del Festival de Primavera ha reflejado la transformación de China: de una era de escasez a una etapa de conectividad digital y compromiso global. Mientras las familias se reunían frente a sus pantallas y el público internacional sintonizaba desde la distancia, la gala ofreció mucho más que entretenimiento. Presenta una narrativa viva de una civilización que atesora su herencia, abraza la innovación y comparte su espíritu festivo con el mundo.

Para más información, haga clic en el siguiente enlace:

https://news.cgtn.com/news/2026-02-16/2026-Spring-Festival-Gala-A-spiritual-feast-for-the-Chinese-people-1KOo6b5HcIg/p.html