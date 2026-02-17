CGTN : Gala de la Fête du Printemps 2026 : un festin spirituel pour le peuple chinois

PÉKIN, 17 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lundi soir, le Gala de la Fête du Printemps 2026 organisé par China Media Group a illuminé les écrans à travers le pays et dans le monde entier. Depuis plus de quarante ans, ce gala annuel — largement connu sous le nom de Chunwan — constitue un véritable « festin spirituel » pour le peuple chinois à la veille du Nouvel An chinois, ainsi qu’un rituel culturel partagé qui accompagne les réunions familiales.

Cette année, CGTN s’est appuyée sur ses plateformes multilingues couvrant 85 langues, en collaboration avec plus de 3 500 médias dans plus de 200 pays et régions, pour diffuser et relayer l’événement en direct.

À mesure que le Nouvel An chinois évolue d’une « fête chinoise » vers une célébration mondiale, le gala de la Fête du Printemps se voit confier une nouvelle mission : permettre au monde entier de partager la joie et l’atmosphère festive de cette période, tout en découvrant la richesse et la vitalité de la culture chinoise.

Ancrée dans la culture chinoise et célébrée sous diverses formes, la Fête du Printemps symbolise le renouveau et l’unité familiale. Cet événement est porteur d’un message universel d’espoir et d’aspirations à une vie meilleure.

Un festin culturel

L’édition 2026 a une nouvelle fois offert un spectacle audiovisuel d’envergure, mêlant musique, humour, arts traditionnels — tels que l’opéra et les arts martiaux — et performances spectaculaires comme la magie et l’acrobatie. La scène est devenue une fenêtre permettant aux spectateurs, en Chine comme à l’étranger, d’apprécier la richesse intemporelle de la culture traditionnelle chinoise.

Parmi les moments forts de la soirée, une performance acrobatique interculturelle a combiné techniques traditionnelles chinoises et mise en scène et chorégraphie internationales, symbolisant le dialogue et l’appréciation mutuelle entre civilisations. Un autre numéro très commenté a vu le ballet rencontrer la danse urbaine dans une fusion dynamique, associant élégance classique et rythme contemporain — une illustration vivante d’une confiance culturelle enracinée dans la tradition tout en restant ouverte à l’innovation.

Par ailleurs, les sketches humoristiques, inspirés de la vie quotidienne, ont reflété avec chaleur et humour les évolutions sociales. Ensemble, ces programmes ont dressé le portrait d’une société attachée à son héritage tout en s’ouvrant pleinement à la créativité contemporaine.

Pour les Chinois, le gala de la Fête du Printemps dépasse largement le cadre d’une simple émission télévisée. Il est devenu un « festin culturel » incontournable et un lien émotionnel fort pour le peuple à la veille du Nouvel An chinois. En favorisant les retrouvailles et en racontant des histoires du quotidien, il incarne les espoirs et l’héritage du pays, constituant un repère culturel et affectif irremplaçable pour des milliards de Chinois à travers le monde.

Diffusé dans de nombreuses langues, le gala permet également aux communautés chinoises à l’étranger de participer à la célébration aux côtés de leurs familles restées en Chine, réduisant les distances géographiques et renforçant un sentiment d’appartenance commune. Il leur rappelle que, où qu’ils se trouvent, ils font partie d’une communauté plus vaste.

La technologie à l’honneur

Si la culture est le cœur du gala, la technologie lui donne des ailes. L’édition 2026 a intégré des outils numériques de pointe à de nombreux aspects du spectacle.

Des applications avancées, notamment l’intelligence artificielle (IA), la réalité augmentée (RA) et la réalité étendue (XR), ont transformé la scène en un espace immersif et multidimensionnel. L’utilisation de technologies de pointe, telles que les lunettes de réalité virtuelle, le système de navigation Beidou et les drones, a permis de créer de vastes paysages numériques, donnant vie à différentes traditions grâce à des projections dynamiques et interactives.

Le gala 2026 intervient à un moment charnière du développement technologique de la Chine. L’IA, la robotique et d’autres technologies fondamentales, appelées à façonner la société dans les décennies à venir, s’intègrent désormais rapidement dans le quotidien.

Cette dynamique s’est manifestée de manière évidente dans la production du gala. L’un des moments marquants a été la performance de robots humanoïdes exécutant des mouvements de kung-fu, avec sauts et acrobaties d’une grande fluidité et précision. Cette démonstration a suscité l’admiration des internautes à l’étranger, impressionnés par les avancées de l’industrie robotique chinoise.

En 2025, l’industrie chinoise des robots humanoïdes est passée d’une phase d’innovation technologique à une phase de déploiement social élargi. Le pays compte désormais plus de 150 entreprises dans ce domaine, avec une croissance annuelle supérieure à 50 %, et un marché qui pourrait atteindre 100 milliards de yuans (environ 14,22 milliards de dollars) d’ici à 2030.

Le gala de l’Année du Cheval s’inscrit comme l’une des éditions les plus avancées technologiquement de l’histoire de cet événement, qui existe depuis 43 ans. L’intégration de l’IA et de la robotique n’y est pas un simple effet visuel, mais une composante essentielle de la narration et de l’expression artistique.

Depuis plus de quatre décennies, le gala de la Fête du Printemps reflète les transformations de la Chine — d’une époque de pénurie à celle de la connectivité numérique et de l’ouverture mondiale. Alors que les familles se rassemblent devant leurs écrans et que le public international suit l’événement à distance, le gala offre bien plus qu’un divertissement : il propose le récit vivant d’une civilisation qui valorise son héritage, embrasse l’innovation et partage son esprit festif avec le monde.

Pour en savoir plus, consultez la page suivante :

https://news.cgtn.com/news/2026-02-16/2026-Spring-Festival-Gala-A-spiritual-feast-for-the-Chinese-people-1KOo6b5HcIg/p.html



