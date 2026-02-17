CGTN, 중국인들의 정신적 향연으로 자리잡은 2026년 춘절 갈라 소개

베이징, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 월요일 저녁, 중국 중앙방송총국(China Media Group)의 2026년 춘절 갈라가 중국 전역과 전 세계 시청자들의 화면을 밝혔다. 40년 넘게 이어져 온 이 연례 갈라는 ‘춘완(Chunwan)’으로 널리 알려져 있으며, 중국인들에게 설 전야의 정신적 향연이자 가족 재회의 순간을 함께하는 공동의 문화적 의식으로 자리 잡아왔다.

올해 CGTN은 85개 언어로 운영되는 다국어 플랫폼과 협력하고, 200개 이상의 국가와 지역에 걸친 3,500개 이상의 언론 매체와 함께 갈라를 생중계하고 관련 보도를 진행했다.

중국 설이 점차 ‘중국의 명절’을 넘어 세계적인 축제로 발전함에 따라, 춘절 갈라는 새로운 역할을 맡게 됐다. 이는 전 세계가 명절의 기쁨과 축제 분위기를 함께 나누고, 중국 문화의 풍부함과 생동감을 직접 경험할 수 있도록 하는 것이다.

다양한 형식의 축하 행사로 중국 문화에 깊이 뿌리내린 춘절은 새로운 시작과 가족의 화합을 상징한다. 동시에 더 나은 삶을 향한 희망과 염원을 담은 보편적인 의미를 지니고 있다.

문화적 향연

2026년 갈라는 음악, 코미디, 오페라와 무술 같은 전통 예술, 그리고 마술과 곡예에 이르기까지 다양한 공연을 선보이며 다시 한 번 장대한 시청각적 장관을 연출했다. 무대는 중국 전통문화의 오랜 매력을 국내외 시청자들이 엿볼 수 있는 창이 됐다.

이날 저녁의 하이라이트 중 하나는 중국 전통 곡예 기술과 국제적인 연출 및 안무를 결합한 크로스컬처 곡예 공연으로, 문명 간 대화와 상호 존중을 상징적으로 표현했다. 또 다른 화제의 공연에서는 발레와 스트리트 댄스가 역동적으로 결합돼, 고전적 우아함과 도시적 리듬을 자연스럽게 융합하며 전통에 뿌리를 두면서도 혁신에 열려 있는 문화적 자신감을 생생하게 보여주었다.

한편, 코미디 스케치는 일상생활을 소재로 사회 변화를 따뜻하고 유머러스하게 반영했다. 이러한 다양한 프로그램은 전통을 소중히 여기면서도 현대적 창의성을 적극적으로 수용하는 사회의 모습을 그려냈다.

중국인들에게 춘절 갈라는 단순한 TV 프로그램을 넘어선 존재다. 이는 설 전야에 중국인들에게 없어서는 안 될 ‘문화적 향연’이자 정서적 유대의 상징으로 자리 잡았다. 가족 재회와 함께하는 시간을 강조하고 평범한 사람들의 이야기를 담아냄으로써, 국가의 희망과 유산을 응축한 행사로서 전 세계 수십억 중국인에게 대체 불가능한 정서적·문화적 기준점이 되고 있다.

다국어로 전 세계에 방송된 이번 갈라는 해외에 거주하는 중국인들이 중국에 있는 가족들과 같은 축제를 함께 경험할 수 있도록 하며, 지리적 거리를 넘어 공동의 문화적 정체성을 강화하는 역할을 했다. 이는 어디에 있든 모두가 하나의 더 큰 공동체의 일원임을 일깨워주는 상징적인 행사이기도 하다.

기술의 화려한 구현

이번 갈라에서는 문화가 중심을 이루는 가운데, 기술이 그 날개 역할을 했다. 올해 갈라는 다양한 프로그램에 첨단 디지털 기술을 적극적으로 통합했다.

인공지능(AI), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 등 첨단 기술의 적용으로 무대는 몰입감 있는 다차원 공간으로 탈바꿈했다. VR 안경, 베이더우(Beidou) 위성항법 시스템, 드론 등 최첨단 기술이 결합되면서 공연자 뒤편에는 광대한 디지털 풍경이 펼쳐졌고, 역동적이고 상호작용적인 프로젝션을 통해 다양한 전통이 생생하게 구현됐다.

2026년 갈라는 중국 기술 발전의 중요한 전환점과 맞물려 있다. 향후 수십 년간 인류 사회를 형성할 핵심 기술로 평가받는 AI와 로봇공학 등 기반 기술이 이제 빠르게 소비자 시장으로 확산되고 있다.

이러한 기술적 흐름은 갈라의 연출 전반에도 분명히 반영됐다. 특히 인간형 로봇이 쿵푸 공연을 선보이며 도약과 공중제비를 부드럽고 정밀한 움직임으로 구현한 장면은 큰 주목을 받았다. 이 공연은 해외 네티즌들로부터 중국 로봇 산업의 발전에 대한 찬사를 이끌어냈다.

2025년 중국의 인간형 로봇 산업은 기술 시연 단계에서 벗어나 사회 전반으로 확산되는 단계로 진입했다. 현재 중국에는 150개 이상의 인간형 로봇 기업이 있으며, 해당 산업은 연간 50% 이상의 성장률을 기록하고 있다. 시장 규모는 2030년까지 1,000억 위안(약 142억 달러)에 이를 것으로 전망된다.

말의 해를 기념한 이번 갈라는 43년의 역사 속에서 가장 기술적으로 진보된 행사 중 하나로 평가된다. AI와 로봇 기술은 단순한 장식 요소가 아니라, 스토리텔링과 예술적 표현의 핵심 구성 요소로 활용됐다.

40여 년 동안 춘절 갈라는 중국의 변화를 반영해왔다. 부족의 시대에서 디지털 연결성과 글로벌 교류의 시대로 이어진 여정을 보여주는 상징적 행사다. 가족들이 함께 모여 화면 앞에 앉고, 전 세계 시청자들이 동시에 시청하는 가운데, 이번 갈라는 단순한 오락을 넘어 전통을 소중히 여기고 혁신을 수용하며 축제의 기쁨을 세계와 나누는 문명의 살아 있는 서사를 보여주었다.

보다 자세한 정보가 필요할 경우 아래 링크를 클릭해 확인하세요:

https://news.cgtn.com/news/2026-02-16/2026-Spring-Festival-Gala-A-spiritual-feast-for-the-Chinese-people-1KOo6b5HcIg/p.html