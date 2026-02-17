CGTN: Gala Festival Musim Bunga 2026: Sambutan Budaya Ikonik Rakyat China

BEIJING, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada malam Isnin, Gala Festival Musim Bunga 2026 China Media Group telah disiarkan secara meluas, menerangi skrin penonton di seluruh negara serta peringkat antarabangsa. Selama lebih empat dekad, gala tahunan ini – yang dikenali secara meluas sebagai Chunwan – tradisi budaya penting rakyat China menjelang Tahun Baru Cina, serta amalan kebudayaan bersama yang melengkapi perhimpunan keluarga.

Tahun ini, CGTN memperluas jangkauan globalnya melalui platform berbilang bahasa merangkumi 85 bahasa, berganding bahu dengan lebih 3,500 saluran media di lebih 200 negara dan wilayah untuk menyiarkan serta melaporkan gala tersebut secara langsung.

Tahun Baru Cina, yang dahulunya hanya dianggap sebagai “perayaan masyarakat China”, kini berkembang menjadi sambutan bertaraf global. Seiring dengan perubahan ini, Gala Festival Musim Bunga telah menerima misi baharu. Misi tersebut adalah untuk membuka peluang kepada dunia agar turut berkongsi kegembiraan dan kemeriahan musim perayaan ini, serta merasai kekayaan dan keindahan budaya China.

Berakar dalam budaya China dengan pelbagai bentuk perayaan, Festival Musim Bunga melambangkan pembaharuan dan kesatuan keluarga. Perayaan ini membawa gema sejagat tentang harapan dan aspirasi untuk kehidupan yang lebih baik.

Perayaan Kebudayaan

Gala 2026 sekali lagi menampilkan persembahan audiovisual yang megah, menghimpunkan pelbagai bentuk seni – daripada muzik, komedi dan seni tradisional seperti opera serta seni mempertahankan diri, hinggalah kepada aksi spektakular seperti silap mata dan akrobatik. Pentas menjadi jendela yang membolehkan penonton di dalam dan luar negara menyaksikan pesona abadi budaya tradisional China.

Antara sorotan malam tersebut ialah persembahan akrobatik silang budaya yang menggabungkan teknik tradisional China dengan pentas serta koreografi antarabangsa, melambangkan dialog dan penghargaan bersama antara tamadun. Dalam satu persembahan lain yang mendapat perhatian meluas, balet bertemu dengan tarian jalanan dalam karya gabungan dinamik yang menyatukan keanggunan klasik dengan ritma urban – satu ekspresi jelas keyakinan budaya yang berakar pada tradisi namun tetap terbuka kepada inovasi.

Pada masa yang sama, lakonan komedi yang diilhamkan daripada kehidupan seharian mencerminkan perubahan sosial dengan kemesraan dan lawak jenaka. Keseluruhannya, program yang pelbagai ini mencerminkan gambaran sebuah masyarakat yang menghargai warisan sambil meraikan kreativiti kontemporari.

Bagi rakyat China, Gala Festival Musim Bunga bukan sekadar sebuah rancangan televisyen. Ia telah menjadi “perayaan budaya” yang tidak ternilai serta ikatan emosi yang penting bagi rakyat China menjelang Tahun Baru Cina. Dengan menggalakkan penyatuan keluarga dan semangat kebersamaan, serta mengetengahkan kisah masyarakat umum, gala ini mencerminkan harapan dan warisan negara. Ia sekali gus menjadi mercu tanda budaya dan emosi yang tidak ternilai, yang tidak dapat digantikan bagi berbilion rakyat China di seluruh dunia.

Gala ini disiarkan secara global dalam pelbagai bahasa, membolehkan komuniti China di luar negara menyertai sambutan yang sama bersama keluarga mereka di tanah air. Siaran ini bukan sahaja merapatkan jarak geografi, malah turut memperkukuh identiti budaya bersama yang menjadi pengikat komuniti. Ia menjadi peringatan bahawa, walau di mana sahaja mereka berada, mereka tetap sebahagian daripada komuniti yang lebih besar.

Teknologi dipamerkan sepenuhnya

Budaya menjadi nadi utama gala ini, sementara teknologi berperanan sebagai pemacu yang memperkasakan persembahan. Gala tahun ini mengintegrasikan pelbagai alat digital terkini ke dalam hampir setiap aspek persembahan.

Pentas telah ditransformasikan menjadi ruang imersif berbilang dimensi melalui penerapan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), realiti terimbuh (AR) dan realiti lanjutan (XR). Teknologi termaju seperti kaca mata VR, sistem navigasi Beidou dan dron digunakan untuk mencipta landskap digital yang luas di belakang para penghibur. Melalui paparan interaktif yang dinamik, pelbagai tradisi dihidupkan semula, menjadikan persembahan lebih imersif dan penuh daya tarikan.

Gala 2026 berlangsung seiring dengan detik penting dalam pembangunan teknologi China. AI, robotik serta pelbagai teknologi teras lain – yang dijangka membentuk masa depan masyarakat manusia untuk dekad akan datang – kini berkembang pesat dalam pasaran pengguna.

Perkembangan teknologi yang meluas ini terserlah dengan jelas dalam pementasan gala. Antara sorotan ialah apabila robot humanoid mempersembahkan seni Kung Fu ke tahap baharu, melakukan lompatan dan pusingan dengan pergerakan yang lancar serta tepat. Persembahan ini mengagumkan penonton antarabangsa yang meluahkan kekaguman terhadap kemajuan industri robotik China.

Menjelang 2025, industri robot humanoid di China telah beralih daripada fasa kebaharuan teknologi kepada tahap penggunaan sosial yang semakin meluas. China kini menempatkan lebih 150 syarikat robot humanoid, dengan sektor tersebut mencatat pertumbuhan tahunan melebihi 50%. Skala pasaran dijangka mencecah 100 bilion yuan (kira-kira AS$14.22 bilion) menjelang tahun 2030.

Perayaan Tahun Kuda ini menyerlah dalam evolusi 43 tahun Gala Festival Musim Bunga sebagai salah satu edisi paling canggih dari segi teknologi setakat ini. Penggunaan aplikasi AI dan robotik bukan sekadar hiasan luaran, tetapi menjadi sebahagian penting dalam penceritaan serta ekspresi seni.

Selama lebih 40 tahun, Gala Festival Musim Bunga telah mencerminkan transformasi China – daripada era kekurangan kepada era keterhubungan digital dan keterlibatan global. Ketika keluarga berkumpul di hadapan skrin dan penonton antarabangsa yang menyaksikan dari jauh, gala ini menawarkan lebih daripada sekadar hiburan. Ia menampilkan naratif hidup tentang sebuah tamadun yang menghargai warisan, meraikan inovasi dan berkongsi semangat perayaan dengan dunia.

