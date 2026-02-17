CGTN: Lentefestivalgala 2026: een spiritueel festijn voor het Chinese volk

BEIJING, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Maandagavond deed het Lentefestivalgala 2026 van China Media Group schermen oplichten in het hele land en over de hele wereld. Al meer dan vier decennia is het jaarlijkse gala – algemeen bekend als Chunwan – het spirituele festijn van het Chinese volk op de vooravond van het Chinese Nieuwjaar en een cultureel ritueel dat hele families met elkaar delen.

Dit jaar werkte CGTN samen met zijn meertalige platforms in 85 talen en met meer dan 3.500 mediaorganisaties in ruim 200 landen en regio’s om het gala live uit te zenden en er verslag van te doen.

Nu het Chinese Nieuwjaar zich steeds meer ontwikkelt van een “Chinees feest” tot een wereldwijde viering, heeft het Lentefestivalgala een nieuwe missie gekregen: de wereld laten delen in de vreugde en feestelijkheid van het seizoen en de rijkdom en levendigheid van de Chinese cultuur laten ervaren.

Het Lentefestival is diep verankerd in de Chinese cultuur en wordt op uiteenlopende manieren gevierd, als symbool voor een nieuw begin en familiebanden. Het weerspiegelt een universeel gevoel van hoop en de wens naar een beter bestaan.

Een cultureel festijn

Het gala van 2026 bood opnieuw een groots audiovisueel spektakel, met een mix van optredens variërend van muziek, komedie en traditionele kunsten zoals opera en vechtkunst tot spectaculaire acts zoals illusionisme en acrobatiek. Het podium werd een venster waardoor kijkers in binnen- en buitenland een glimp konden opvangen van de blijvende charme van China’s verfijnde traditionele cultuur.

Een hoogtepunt van de avond was een interculturele acrobatische voorstelling die traditionele Chinese technieken combineerde met internationale enscenering en choreografie, als symbool voor dialoog en wederzijdse waardering tussen beschavingen. In een andere veelbesproken act ontmoette ballet streetdance in een dynamisch fusie-optreden dat klassieke elegantie naadloos combineerde met urban moves – een levendige uitdrukking van cultureel zelfvertrouwen dat geworteld is in traditie maar openstaat voor innovatie.

Ondertussen putten komische sketches uit het dagelijks leven en weerspiegelden ze maatschappelijke veranderingen met warmte en humor. Samen schetsten deze uiteenlopende programma’s een beeld van een samenleving die haar erfgoed waardeert en tegelijkertijd hedendaagse creativiteit omarmt.

Voor Chinezen is het Lentefestivalgala meer dan alleen een tv-programma. Het is een onmisbaar “cultureel festijn” dat een emotionele band onder het Chinese volk creëert, op de vooravond van het Chinese Nieuwjaar. Door hereniging en samenzijn te bevorderen en de verhalen van gewone mensen te vertellen, bundelt het de hoop en het erfgoed van het land en vormt het een onvervangbaar emotioneel en cultureel ankerpunt voor miljarden Chinezen wereldwijd.

Doordat het gala wereldwijd in meerdere talen wordt uitgezonden, kunnen Chinezen in het buitenland aan dezelfde viering deelnemen als hun families in China, waardoor geografische afstanden worden overbrugd en een gedeelde culturele identiteit wordt versterkt. Het herinnert hen eraan dat zij, waar ze zich ook bevinden, deel uitmaken van een grotere gemeenschap.

Technologie volop aanwezig

Hoewel cultuur centraal stond, gaf technologie het gala krachtige vleugels. Dit jaar werden geavanceerde digitale middelen in veel onderdelen van de show geïntegreerd.

Toepassingen zoals kunstmatige intelligentie (AI), augmented reality (AR) en extended reality (XR) veranderden het podium in een meeslepende, multidimensionale ruimte. Met behulp van technologieën zoals VR-brillen, Beidou-navigatie en drones ontvouwden zich uitgestrekte digitale landschappen achter de artiesten, die via dynamische, interactieve projecties verschillende tradities tot leven brachten.

Het gala van 2026 valt samen met een cruciaal moment in China’s technologische ontwikkeling. AI, robotica en andere basistechnologieën – die de menselijke samenleving decennialang zullen vormgeven – vinden nu snel hun weg naar de consumentenmarkt.

Deze bredere technologische golf was duidelijk zichtbaar in de productie van het gala. Een van de hoogtepunten was een optreden waarbij humanoïde robots kungfu naar een hoger niveau tilden met sprongen en salto’s die soepel en met precisie werden uitgevoerd. Buitenlandse internetgebruikers reageerden vol bewondering op de ontwikkeling van China’s robotica-industrie.

In 2025 maakte de Chinese humanoïde-robotindustrie de overgang van technologische nieuwigheid naar steeds bredere maatschappelijke toepassingen. Het land telt inmiddels meer dan 150 bedrijven op het gebied van humanoïde robots, en de sector groeit jaarlijks met meer dan 50 procent. Verwacht wordt dat de markt tegen 2030 een omvang van 100 miljard yuan (ongeveer 14,22 miljard dollar) zal bereiken.

De extravaganza van het Jaar van het Paard onderscheidt zich in de 43-jarige evolutie van het Lentefestivalgala als een van de technologisch meest geavanceerde edities tot nu toe. De aanwezigheid van AI-toepassingen en robotica was geen oppervlakkige versiering, maar een integraal onderdeel van de vertelvorm en artistieke expressie.

Al meer dan 40 jaar weerspiegelt het Lentefestivalgala de transformatie van China – van een tijdperk van schaarste naar een tijdperk van digitale verbondenheid en wereldwijde betrokkenheid. Terwijl families zich rond hun schermen verzamelden en internationale kijkers van veraf inschakelden, bood het gala meer dan alleen entertainment. Het presenteert een levend verhaal van een beschaving die haar erfgoed koestert, innovatie omarmt en haar feestelijke inborst met de wereld deelt.

