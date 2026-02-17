CGTN: 2026 Spring Festival Gala: การเฉลิมฉลองทางจิตวิญญาณของชาวจีน

ปักกิ่ง, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา งาน 2026 Spring Festival Gala ของ China Media Group ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจผ่านหน้าจอไปทั่วประเทศและทั่วโลก เป็นเวลากว่าสี่ทศวรรษที่งานเฉลิมฉลองประจำปี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ ชุนหวัน (Chunwan) ได้กลายเป็นเฉลิมฉลองทางจิตวิญญาณของชาวจีนในคืนวันส่งท้ายปีเก่า และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางวัฒนธรรมร่วมกันที่อยู่คู่กับการรวมตัวของครอบครัวเสมอมา
ในปีนี้ CGTN ได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มหลายภาษาในเครือที่รองรับถึง 85 ภาษา ทำงานร่วมกับสำนักข่าวมากกว่า 3,500 แห่ง ในกว่า 200 ประเทศและภูมิภาค เพื่อถ่ายทอดสดและรายงานข่าวงานกาล่านี้ไปทั่วโลก
เนื่องจากเทศกาลตรุษจีนได้พัฒนาจาก "เทศกาลของคนจีน" ไปสู่การเฉลิมฉลองระดับโลกมากขึ้น งาน Spring Festival Gala จึงมีภารกิจใหม่ นั่นคือ การเปิดโอกาสให้ทั่วโลกได้ร่วมแบ่งปันความสุขและความรื่นเริงของเทศกาล และสัมผัสถึงความรุ่มรวยและความมีชีวิตชีวาของวัฒนธรรมจีน
ด้วยรากฐานจากวัฒนธรรมจีนและการเฉลิมฉลองหลากหลายรูปแบบ เทศกาลตรุษจีนจึงเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่และสายใยครอบครัวที่แน่นแฟ้น สื่อถึงความหวังและความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ผู้คนทั่วโลกเข้าใจได้
งานเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม
งานกาล่าประจำปี 2026 นี้นำเสนอปรากฏการณ์ทางภาพและเสียงอันตระการตาอีกครั้ง โดยรวบรวมการแสดงหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ดนตรี ตลก และศิลปะดั้งเดิม เช่น งิ้วและศิลปะการต่อสู้ ไปจนถึงโชว์ที่สุดแสนประทับใจอย่างมายากลและกายกรรม เวทีแห่งนี้ได้กลายเป็นหน้าต่างบานสำคัญที่เปิดให้ผู้ชมทั้งในและต่างประเทศได้สัมผัสถึงเสน่ห์อันเป็นอมตะของวัฒนธรรมดั้งเดิมอันล้ำค่าของจีน
หนึ่งในไฮไลท์ของค่ำคืนดังกล่าวคือการแสดงกายกรรมข้ามวัฒนธรรม ที่ผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมของจีนเข้ากับการจัดเวทีและการออกแบบท่าเต้นระดับสากล เป็นสัญลักษณ์ของการสนทนาและการชื่นชมซึ่งกันและกันระหว่างอารยธรรม ในการแสดงอีกชุดหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ การมาพบกันระหว่างบัลเลต์และสตรีทแดนซ์ ในรูปแบบการแสดงที่ผสมผสานอย่างเปี่ยมพลัง ซึ่งรวมความสง่างามแบบคลาสสิกเข้ากับจังหวะแบบเมืองได้อย่างลงตัว นับเป็นการถ่ายทอดความเชื่อมั่นทางวัฒนธรรมที่ชัดเจน ซึ่งหยั่งรากลึกในขนบธรรมเนียมแต่ก็พร้อมเปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ
ในขณะเดียวกัน การแสดงตลกชุดสั้นก็หยิบยกเรื่องราวจากชีวิตประจำวันมานำเสนอ สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านมุมมองที่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นและอารมณ์ขัน เมื่อรวมกัน โครงการที่มีความหลากหลายเหล่านี้ได้วาดภาพสังคมที่ให้ความสำคัญกับมรดกทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็เปิดรับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัย
สำหรับชาวจีน งาน Spring Festival Gala มีความหมายมากกว่าแค่รายการโทรทัศน์ หากแต่กลายเป็น "การเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม" ที่ขาดไม่ได้ และเป็นสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ของชาวจีนทั่วโลกในคืนวันส่งท้ายปีเก่า ด้วยการส่งเสริมการรวมญาติและมิตรภาพ รวมถึงการบอกเล่าเรื่องราวของบุคคลธรรมดา งานนี้จึงได้หลอมรวมความหวังและมรดกของชาติเอาไว้ เป็นจุดเชื่อมโยงทางอารมณ์และวัฒนธรรมที่ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้สำหรับชาวจีนนับพันล้านคนทั่วโลก
งานเฉลิมฉลองนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกในหลายภาษา ทำให้ชาวจีนโพ้นทะเลได้ร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อม ๆ กับครอบครัวในประเทศจีน ซึ่งเป็นการลดระยะทางทางภูมิศาสตร์และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมกันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นี่เป็นการย้ำเตือนว่า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน พวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ใหญ่กว่า
เทคโนโลยีที่จัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบ
ด้วยวัฒนธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของงาน เทคโนโลยีจึงเป็นเหมือนปีกที่ทรงพลัง งานกาล่าปีนี้ได้ผสานการทำงานของเครื่องมือดิจิทัลล้ำสมัยเข้ากับหลาย ๆ แง่มุมของงาน
การประยุกต์ใช้ขั้นสูง ซึ่งรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความเป็นจริงเสริม (AR) และความเป็นจริงเสมือน (XR) ได้เปลี่ยนโฉมเวทีเป็นพื้นที่ที่สร้างประสบการณ์เสมือนจริงและมีมิติที่หลากหลาย ด้วยการผสานรวมเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น แว่น VR, ระบบนำทาง Beidou และโดรน ทำให้เกิดทัศนียภาพดิจิทัลอันกว้างใหญ่ที่คลี่ออกมาเบื้องหลังนักแสดง นำเสนอประเพณีต่าง ๆ ให้มีชีวิตชีวาผ่านการฉายภาพแบบไดนามิกและโต้ตอบได้
งานกาล่าปี 2026 ตรงกับช่วงเวลาสำคัญในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของจีน AI, หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีพื้นฐานอื่น ๆ ที่คาดหมายว่าจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของสังคมมนุษย์ไปอีกหลายทศวรรษ กำลังเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างรวดเร็วในขณะนี้
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในวงกว้างนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านการจัดงานกาล่า หนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือการแสดงของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ที่ยกระดับการโชว์กังฟูไปอีกขั้น ด้วยการโชว์ลีลาการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางและตีลังกากลับหลังด้วยท่วงท่าที่ราบรื่นและแม่นยำ การแสดงชุดนี้ได้ทำให้ชาวเน็ตในต่างประเทศรู้สึกทึ่งเป็นอย่างมาก ซึ่งต่างแสดงความชื่นชมต่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศจีน
ในปี 2025 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของจีนได้เปลี่ยนผ่านจากระยะแห่งการเป็นนวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยี ไปสู่ระยะของการนำไปปรับใช้งานจริงในสังคมอย่างแพร่หลายมากขึ้น ปัจจุบัน จีนเป็นที่ตั้งของบริษัทผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มากกว่า 150 แห่ง โดยภาคส่วนนี้กำลังขยายตัวด้วยอัตราเติบโตต่อปีสูงกว่าร้อยละ 50 ต่อปี คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดจะแตะ 1 แสนล้านหยวน (ประมาณ 1.42 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในปี 2030
งานเฉลิมฉลองปีม้าสุดอลังการครั้งนี้โดดเด่นกว่าบรรดางานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนตลอด 43 ปีที่ผ่านมา โดยเป็นงานที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดงานหนึ่งเท่าที่เคยจัดมา การปรากฏของเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์ในงานนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การตกแต่งฉาบฉวยเท่านั้น แต่เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการเล่าเรื่องราวและการถ่ายทอดความรู้สึกทางศิลปะ
ตลอดเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา งาน Spring Festival Gala ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของจีน จากยุคของความขาดแคลนไปสู่ยุคแห่งการเชื่อมต่อทางดิจิทัลและการมีส่วนร่วมระดับโลก ขณะที่ครอบครัวต่าง ๆ มารวมตัวกันที่หน้าจอ และผู้ชมจากทั่วโลกรับชมจากระยะไกล งานกาล่าครั้งนี้จึงมอบมากกว่าแค่ความบันเทิง งานนี้นำเสนอเรื่องราวที่มีชีวิตชีวาของอารยธรรมหนึ่งที่หวงแหนมรดกของตน พร้อมไปกับการโอบรับนวัตกรรม และแบ่งปันจิตวิญญาณแห่งการเฉลิมฉลองของตนร่วมกับชาวโลก
https://news.cgtn.com/news/2026-02-16/2026-Spring-Festival-Gala-A-spiritual-feast-for-the-Chinese-people-1KOo6b5HcIg/p.html